Прокуратура Швеции может засекретить материалы по подрыву "Северных потоков" - 22.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230622/1047472277.html
Прокуратура Швеции может засекретить материалы по подрыву "Северных потоков"
Прокуратура Швеции может засекретить материалы по подрыву "Северных потоков" - 22.06.2023 Украина.ру
Прокуратура Швеции может засекретить материалы по подрыву "Северных потоков"
Часть материалов расследования подрывов "Северных потоков" может быть засекречена, заявили в в пресс-службе шведской прокуратуры, сообщили журналисты РИА Новости 22 июня
2023-06-22T12:11
2023-06-22T12:11
новости
зарубежье
россия
северный поток
северный поток-2
швеция
германия
дания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047473154_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_a7e0abe1ae69981ddb5c4c4783b73abe.jpg
В прокуратуре Швеции заявили о вероятности засекречивания части материалов расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".Прокурор Швеции Матс Юнгквист заявил, что рассчитывает осенью предъявить обвинение лицам, виновным в терактах.Если же расследование прекратят, то никакие материалы публиковаться не будут, но каждый сможет запросить их через суд, полицию или прокурора, добавили в ведомстве.Накануне немецкий телеканал RTL опубликовал кадры поврежденных "Северных потоков", полученные с помощью подводного беспилотника.Корреспондент телеканала предполагает, что "Северный поток - 2" был подорван небольшим взрывным устройством, так как пострадал от взрыва гораздо меньше.В отличие от "Северного потока", у второго трубопровода не видно следов массивных разрушений: труба относительно аккуратно переломана в одном месте.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских трубопроводах, экспортировавших газ в Европу. Власти Швеции, Германии и Дании рассматривали версию о целенаправленной диверсии.25 мая в МИД РФ вызвали послов Дании, Германии и Швеции. Им выразили протест в связи с ситуацией вокруг расследования обстоятельств диверсии на "Северных потоках".В министерстве отметили, что Москва намерена продолжить добиваться от названных стран подключения России к расследованию причин взрывов на газопроводах.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 6 октября 2022 года направил главам правительств ФРГ, Дании и Швеции послание, в котором призывал провести всестороннее и открытое расследование с участием представителей российских органов власти и "Газпрома". Однако послание было проигнорировано.Американский журналист и правозащитник Сеймур Херш в феврале опубликовал своё расследование, которое указывало на то, что взрывные устройства заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов под прикрытием учений Baltops.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ukraina.ru/20230313/1044297769.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047473154_0:0:926:694_1920x0_80_0_0_f0ca6ff6d90807e9ab0e0b67c5ed96b7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, зарубежье, россия, северный поток, северный поток-2, швеция, германия, дания
Новости, Зарубежье, Россия, Северный поток, Северный поток-2, Швеция, Германия, Дания

Прокуратура Швеции может засекретить материалы по подрыву "Северных потоков"

12:11 22.06.2023
 
© Командование обороны Дании / Перейти в фотобанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2
© Командование обороны Дании
Перейти в фотобанк
Читать в
Часть материалов расследования подрывов "Северных потоков" может быть засекречена, заявили в в пресс-службе шведской прокуратуры, сообщили журналисты РИА Новости 22 июня
В прокуратуре Швеции заявили о вероятности засекречивания части материалов расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".
Прокурор Швеции Матс Юнгквист заявил, что рассчитывает осенью предъявить обвинение лицам, виновным в терактах.
Если же расследование прекратят, то никакие материалы публиковаться не будут, но каждый сможет запросить их через суд, полицию или прокурора, добавили в ведомстве.
"Если будет составлено обвинительное заключение, то часть материалов расследования, вероятно, будет обнародована. В целом прокурор в Швеции также может принять решение о том, что некоторые части (расследования) должны остаться конфиденциальными", - сообщили в пресс-службе.
Накануне немецкий телеканал RTL опубликовал кадры поврежденных "Северных потоков", полученные с помощью подводного беспилотника.
Корреспондент телеканала предполагает, что "Северный поток - 2" был подорван небольшим взрывным устройством, так как пострадал от взрыва гораздо меньше.
В отличие от "Северного потока", у второго трубопровода не видно следов массивных разрушений: труба относительно аккуратно переломана в одном месте.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских трубопроводах, экспортировавших газ в Европу. Власти Швеции, Германии и Дании рассматривали версию о целенаправленной диверсии.
25 мая в МИД РФ вызвали послов Дании, Германии и Швеции. Им выразили протест в связи с ситуацией вокруг расследования обстоятельств диверсии на "Северных потоках".
В министерстве отметили, что Москва намерена продолжить добиваться от названных стран подключения России к расследованию причин взрывов на газопроводах.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 6 октября 2022 года направил главам правительств ФРГ, Дании и Швеции послание, в котором призывал провести всестороннее и открытое расследование с участием представителей российских органов власти и "Газпрома". Однако послание было проигнорировано.
Американский журналист и правозащитник Сеймур Херш в феврале опубликовал своё расследование, которое указывало на то, что взрывные устройства заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов под прикрытием учений Baltops.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Утечка газа Северный поток 2
13 марта, 05:08
Операция прикрытия. Теракт на Северных потоках - наиболее полная версия того, что произошло на самом делеЧерез две недели исполнится полгода с момента подрыва газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". В последнее время в западных СМИ активно обсуждается версия об организации теракта некими "украинскими силами" без их конкретного указания. Украина. ру обобщила, известные факты и версии произошедшего.
 
НовостиЗарубежьеРоссияСеверный потокСеверный поток-2ШвецияГерманияДания
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:35МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за заявления Сальдо об ответе на удар по мосту
14:00Прагматизм побеждает русофобию. Грузия стала ведущим экспортёром вин в Россию
14:00Кремль опроверг слова Зеленского о теракте на Запорожской АЭС
13:34К концу июня в России сформируют резервную армию - Шойгу
13:30ЕС выделит Киеву 50 млрд евро, если на Украине искоренят коррупцию - еврокомиссар
13:11"Испанский" военком, экстренное обращение Зеленского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 июня
13:05Украина, Россия и Китай. США проигрывают на всех фронтах
12:58"Насобирали по всему миру". Шойгу рассказал, сколько ещё танков поставит Запад Украине
12:56Зеленский и контрнаступ. Кем управляет президент Украины при помощи войны с Россией
12:50Запад может предоставить Киеву технику, но не людей - Путин
12:47"Байден – гений дипломатии": эксперты о публичных оскорблениях в адрес Си Цзиньпина
12:4222 июня — день, когда немцы проиграли Вторую мировую войну
12:41Украина за время контрнаступления потеряла больше 13 тысяч военных — Патрушев
12:40В Крыму изменили транспортные потоки из-за удара ВСУ по Чонгарскому мосту
12:34Они все поняли. Песков объяснил, почему фразу Путина "хрен им" иноСМИ перевели как "идите в ад"
12:26Помнить вечно! К годовщине начала Великой Отечественной войны
12:24"Откат в Средневековье". Мединский сравнил власти Польши с британскими колонизаторами
12:11Прокуратура Швеции может засекретить материалы по подрыву "Северных потоков"
12:08Шольц оценил возможность конфликта НАТО и России из-за Украины
12:01Украинский провал: что дальше? Ищенко о том, пойдёт ли Киев на провокации с грязной бомбой. ВИДЕО
Лента новостейМолния