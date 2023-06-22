Прокуратура Швеции может засекретить материалы по подрыву "Северных потоков"
© Командование обороны Дании / Перейти в фотобанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток 2"
© Командование обороны Дании
Часть материалов расследования подрывов "Северных потоков" может быть засекречена, заявили в в пресс-службе шведской прокуратуры, сообщили журналисты РИА Новости 22 июня
В прокуратуре Швеции заявили о вероятности засекречивания части материалов расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".
Прокурор Швеции Матс Юнгквист заявил, что рассчитывает осенью предъявить обвинение лицам, виновным в терактах.
Если же расследование прекратят, то никакие материалы публиковаться не будут, но каждый сможет запросить их через суд, полицию или прокурора, добавили в ведомстве.
"Если будет составлено обвинительное заключение, то часть материалов расследования, вероятно, будет обнародована. В целом прокурор в Швеции также может принять решение о том, что некоторые части (расследования) должны остаться конфиденциальными", - сообщили в пресс-службе.
Накануне немецкий телеканал RTL опубликовал кадры поврежденных "Северных потоков", полученные с помощью подводного беспилотника.
Корреспондент телеканала предполагает, что "Северный поток - 2" был подорван небольшим взрывным устройством, так как пострадал от взрыва гораздо меньше.
В отличие от "Северного потока", у второго трубопровода не видно следов массивных разрушений: труба относительно аккуратно переломана в одном месте.
В отличие от "Северного потока", у второго трубопровода не видно следов массивных разрушений: труба относительно аккуратно переломана в одном месте.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских трубопроводах, экспортировавших газ в Европу. Власти Швеции, Германии и Дании рассматривали версию о целенаправленной диверсии.
25 мая в МИД РФ вызвали послов Дании, Германии и Швеции. Им выразили протест в связи с ситуацией вокруг расследования обстоятельств диверсии на "Северных потоках".
В министерстве отметили, что Москва намерена продолжить добиваться от названных стран подключения России к расследованию причин взрывов на газопроводах.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 6 октября 2022 года направил главам правительств ФРГ, Дании и Швеции послание, в котором призывал провести всестороннее и открытое расследование с участием представителей российских органов власти и "Газпрома". Однако послание было проигнорировано.
Американский журналист и правозащитник Сеймур Херш в феврале опубликовал своё расследование, которое указывало на то, что взрывные устройства заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов под прикрытием учений Baltops.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
13 марта, 05:08Операция прикрытия. Теракт на Северных потоках - наиболее полная версия того, что произошло на самом делеЧерез две недели исполнится полгода с момента подрыва газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". В последнее время в западных СМИ активно обсуждается версия об организации теракта некими "украинскими силами" без их конкретного указания. Украина. ру обобщила, известные факты и версии произошедшего.