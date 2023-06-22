Прокуратура Швеции может засекретить материалы по подрыву "Северных потоков"

Операция прикрытия. Теракт на Северных потоках - наиболее полная версия того, что произошло на самом деле

Через две недели исполнится полгода с момента подрыва газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". В последнее время в западных СМИ активно обсуждается версия об организации теракта некими "украинскими силами" без их конкретного указания. Украина. ру обобщила, известные факты и версии произошедшего.