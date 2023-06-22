https://ukraina.ru/20230622/1047464350.html

Российский военный спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела на Запорожском направлении

Российский военный спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела на Запорожском направлении - 22.06.2023 Украина.ру

Российский военный спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела на Запорожском направлении

Старший прапорщик группировки "Восток" Павел Иванов спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает 22 июня РИА Новости

2023-06-22T07:09

2023-06-22T07:09

2023-06-22T07:09

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Во время движения автомобилей взвода обеспечения на одном из участков Запорожского направления колонна подверглась минометному обстрелу.Имеющий боевой опыт прапорщик быстро обнаружил в небе беспилотник противника, который вел корректировку огня по колонне.Он подчеркнул, что военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.

https://ukraina.ru/20230621/1047425451.html

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2023

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новости, новые регионы, запорожская область, техника, боеприпасы, обстрелы