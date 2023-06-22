Российский военный спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела на Запорожском направлении
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Старший прапорщик группировки "Восток" Павел Иванов спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает 22 июня РИА Новости
Во время движения автомобилей взвода обеспечения на одном из участков Запорожского направления колонна подверглась минометному обстрелу.
Имеющий боевой опыт прапорщик быстро обнаружил в небе беспилотник противника, который вел корректировку огня по колонне.
"Получив приказ незамедлительно укрыть технику в ближайшей лесополосе, военнослужащие взвода под руководством прапорщика Павла Иванова сбили беспилотник противника огнем из стрелкового оружия. Лишившись возможности корректировать огонь, противник прекратил обстрел", - сказал Чехов
Он подчеркнул, что военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.