Российский военный спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела на Запорожском направлении - 22.06.2023 Украина.ру
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Российский военный спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела на Запорожском направлении
Российский военный спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела на Запорожском направлении - 22.06.2023 Украина.ру
Российский военный спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела на Запорожском направлении
Старший прапорщик группировки "Восток" Павел Иванов спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает 22 июня РИА Новости
2023-06-22T07:09
2023-06-22T07:09
новости
новые регионы
запорожская область
техника
боеприпасы
обстрелы
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Во время движения автомобилей взвода обеспечения на одном из участков Запорожского направления колонна подверглась минометному обстрелу.Имеющий боевой опыт прапорщик быстро обнаружил в небе беспилотник противника, который вел корректировку огня по колонне.Он подчеркнул, что военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.
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новости, новые регионы, запорожская область, техника, боеприпасы, обстрелы
Новости, Новые регионы, Запорожская область, техника, боеприпасы, обстрелы

Российский военный спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела на Запорожском направлении

07:09 22.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Старший прапорщик группировки "Восток" Павел Иванов спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает 22 июня РИА Новости
Во время движения автомобилей взвода обеспечения на одном из участков Запорожского направления колонна подверглась минометному обстрелу.
Имеющий боевой опыт прапорщик быстро обнаружил в небе беспилотник противника, который вел корректировку огня по колонне.

"Получив приказ незамедлительно укрыть технику в ближайшей лесополосе, военнослужащие взвода под руководством прапорщика Павла Иванова сбили беспилотник противника огнем из стрелкового оружия. Лишившись возможности корректировать огонь, противник прекратил обстрел", - сказал Чехов

Он подчеркнул, что военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.
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