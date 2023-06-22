https://ukraina.ru/20230622/1047459857.html

Михаил Шпир: Мне на Украине дали 10 лет за безобидные шутки

Михаил Шпир: Мне на Украине дали 10 лет за безобидные шутки - 22.06.2023 Украина.ру

Михаил Шпир: Мне на Украине дали 10 лет за безобидные шутки

16 июня украинский суд приговорил к 10 годам лишения свободы в прошлом блогера и эксперта по энергетике и телекоммуникациям, а сейчас заместителя министра... Украина.ру, 22.06.2023

2023-06-22T04:49

2023-06-22T04:49

2023-06-22T04:50

репрессии на украине

сбу

украина

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эксклюзив

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16 июня украинский суд приговорил к 10 годам лишения свободы в прошлом блогера и эксперта по энергетике и телекоммуникациям, а сейчас заместителя министра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаила Шпира. Правда, приговорил заочно. Причем его осудили за фразу "Крым — это Украина".Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру— Михаил, поздравляю с приговором, точнее с тем, что его не придется отбывать. И все же интересно, почему вас начали преследовать.— Я родом с Западной Украины, русский, жил в Киеве, занимался маркетингом, дизайном, разработкой программных продуктов и украинской энергетикой, был одним из авторов закона Украины о рынке электрической энергии. Кроме того, я разрабатывал программные комплексы для новой биржи электроэнергии и всего, что с этим связано: для прогнозирования поведения участников рынка, создания биржевой цены и т.д. и т.п.В то время я был вообще аполитичен, к политике не имел никакого отношения. Но когда случился Майдан, резко, категорически не поддержал всю эту движуху. Во-первых, майдан происходил у меня под окнами в Киеве и меня дико бесила эстетика этих дураков. Я с ними постоянно вступал в какие-то конфликты, но мне казалось, что это просто полемика. Раз они выступают за свободу – вот у меня свобода не поддерживать евроинтеграционный вектор и все эти пляски на Майдане. Я это открыто начал высказывать, вначале просто в личных беседах, потом в соцсетях. В какой-то момент мою сетевую активность заметили у Медведчука, начали приглашать на эфиры его телеканалов в качестве эксперта. Украинские СМИ пишут, что я прямо сотрудничал с ними, работал там, но нет— меня, как и сотни других людей, просто приглашали в качестве эксперта. Я высказывал там резко антимайданные идеи, плюс подшучивал, позволял себе какие-то шутки в сторону Украины, в сторону ее политического строя и того, что наверняка она пошла неправильным путем и не имеет право на существование в том виде, в который она превращается. Вот, собственно, за это меня и начали преследовать: вначале националисты — несколько раз они на меня нападали, а в 2020-ом году завели уголовное дело, и я успел покинуть Украину. В 2021 году начались обыски по всем возможным местам моего пребывания: у родителей, у бывшей девушки, везде, где я хоть раз появлялся. В итоге впаяли три статьи: нарушение равноправия граждан в связи с их религиозными убеждениями…— Это за критику ПЦУ?— Скорее за какие-то просто шутки-прибаутки. У меня была вечеринка, где мы сфотографировались, я был в костюме священника, а девушки — в костюмах монашек. А к фотографиям я сделал подпись вроде "празднуем получение Украиной Томоса". Томос – это добытый Порошенко в Стамбуле документ про создание автокефалии, такой себе государственной украинской церкви, противостоящей Украинской православной церкви, которая имеет тесные связи с РПЦ. И вот за это привлекли. Но это самая лайтовая статья. Вторая статья – это распространение коммунистической символики. В материалах уголовного дела прямо-таки написали, что, когда я находился на территории республики Италия, распространил коммунистическую символику.— Так ведь законы Украины не действуют в республике Италия, вот в чем проблема.- Ну тем не менее. И опять-таки, если бы я что-то печатал, реально распространял, но я ничего такого не делал. Просто мы катались на яхте в Неаполе и подняли флаг УССР, даже не советский, а вот именно советской Украины, патриотический вполне себе флаг. Тоже фотографировались, эти фотки разлетелись по интернету и вот это впаяли как статью. Ну и третье, самое жесткое – это ч.2. статьи 110 УК Украины – посягательство на территориальную целостность Украины. Это классика джентльменского набора, которую вменяют за всякие высказывания. В моем случае в том числе и за смешное, где я написал, что "Крым — это Украина", но сделал это 1 апреля. В материалах дела есть скрин этой записи.— С особым цинизмом это называется!..— Это реально шутки. Но тем не менее они выделили там дату, что эта запись была сделана 1 апреля, и внесли эту фразу в материалы дела, даже в конечный приговор. Были и другие фразы более жесткие, но это тоже всего лишь шутки в интернете. Я к этому относился просто как к политическому юмору, к дискуссии, "срачу"... Например, я писал о том, как нужно демонтировать украинскую государственность — сначала переименовать Украину в бывшую демократическую республику Украина на примере Македонии и подобные вещи. Мне кажется, это достаточно безобидные штуки, но тем не менее люди очень сильно возбудились. Дело длилось ровно два года и сейчас дошло до приговора.— Ты же уехал, не дожидаясь окончания процесса, правильно?— Конечно. Я уехал, как только узнал, что дело завели. А поскольку Украина — коррумпированная страна, добрые дяди из СБУ за непосильно нажитые доллары намекнули, что нужно уезжать, и я уехал. Я в принципе могу даже фамилии эсбэушников назвать, может, им там прилетит.— Сомневаюсь. А дальше вы судились удаленно или забыли все как страшный сон?— Судился удаленно, у меня был адвокат. Да, участвовал во всем процессе, были свидетели — полноценный процесс, который длился два года. Если точнее, с момента обыска и предъявления обвинений до вынесения приговора прошло два года и два месяца. И вот теперь приговор — десять лет с конфискацией имущества и без права занятия каких-либо должностей.— А имущество было? Реально что-то конфискуют?— Нет, ничего. Ну, доля в компании, пусть конфискуют. В принципе, это все мое имущество.— Вы планируете когда-то оспаривать приговор или уже не видите в этом никакого смысла?— Надо поговорить с адвокатом, потому что сейчас сложная ситуация, все очень боятся, зашуганные, абсолютно все. Понятно, что атмосфера на Украине не самая правовая сейчас. По-хорошему нужно пройти еще две стадии национального процесса – апелляцию и кассацию — для того, чтобы иметь гипотетическую возможность когда-нибудь оспорить это все в Европейском суде. Пока на это рассчитывать глупо, но ситуация очень быстро меняется – ценность Украины для Запада падает, поэтому не исключено, что я просто дождусь, когда Украина окончательно рассыплется и дело аннулируется само собой. Либо нужно оставлять себе возможность для оспаривания в ЕСПЧ. Потому что все-таки дело от и до политическое, аргументы обвинения абсолютно бредовые, в стиле постмодерна.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

репрессии на украине, сбу, украина, обыски, эксклюзив