https://ukraina.ru/20230622/1047441464.html

Эксперт рассказал, как именно Россия могла бы наказать Великобританию за ее поддержку ВСУ

Эксперт рассказал, как именно Россия могла бы наказать Великобританию за ее поддержку ВСУ - 22.06.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, как именно Россия могла бы наказать Великобританию за ее поддержку ВСУ

России невыгоден затяжной вооруженный конфликт на Украине. Нам надо разрушить сценарий англосаксов, которые медленно варят нас словно лягушку в молоке. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру

2023-06-22T06:45

2023-06-22T06:45

2023-06-22T06:45

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Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Великобритания выступает союзником Украины, оказывая ей военную помощь техникой и специалистами, то есть де-факто ведет необъявленную войну против России, поэтому любое должностное лицо Лондона может рассматриваться Москвой как законная цель.США и Великобритания спокойно относятся к этому конфликту, потому что он не идет на их территории. Конфликт идет на территории русского мира. Следовательно, нам надо выпрыгнуть из этого молока и поменять рамку этого конфликта, перенеся войну на территорию англосаксов, подчеркнул эксперт.И США, и Великобритания понимают международное право как право сильного. Поэтому России не надо бояться последствий столь жестких шагов. Если мы победим, то мы мировые правила перепишем так, как нам надо, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, всу, сша, великобритания, ядерное оружие