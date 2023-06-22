https://ukraina.ru/20230622/1047441464.html
Эксперт рассказал, как именно Россия могла бы наказать Великобританию за ее поддержку ВСУ
Эксперт рассказал, как именно Россия могла бы наказать Великобританию за ее поддержку ВСУ - 22.06.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, как именно Россия могла бы наказать Великобританию за ее поддержку ВСУ
России невыгоден затяжной вооруженный конфликт на Украине. Нам надо разрушить сценарий англосаксов, которые медленно варят нас словно лягушку в молоке. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру
2023-06-22T06:45
2023-06-22T06:45
2023-06-22T06:45
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сша
великобритания
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Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Великобритания выступает союзником Украины, оказывая ей военную помощь техникой и специалистами, то есть де-факто ведет необъявленную войну против России, поэтому любое должностное лицо Лондона может рассматриваться Москвой как законная цель.США и Великобритания спокойно относятся к этому конфликту, потому что он не идет на их территории. Конфликт идет на территории русского мира. Следовательно, нам надо выпрыгнуть из этого молока и поменять рамку этого конфликта, перенеся войну на территорию англосаксов, подчеркнул эксперт.И США, и Великобритания понимают международное право как право сильного. Поэтому России не надо бояться последствий столь жестких шагов. Если мы победим, то мы мировые правила перепишем так, как нам надо, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, всу, сша, великобритания, ядерное оружие
Новости, Россия, Украина, ВСУ, США, Великобритания, Ядерное оружие
Эксперт рассказал, как именно Россия могла бы наказать Великобританию за ее поддержку ВСУ
России невыгоден затяжной вооруженный конфликт на Украине. Нам надо разрушить сценарий англосаксов, которые медленно варят нас словно лягушку в молоке. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Великобритания выступает союзником Украины, оказывая ей военную помощь техникой и специалистами, то есть де-факто ведет необъявленную войну против России, поэтому любое должностное лицо Лондона может рассматриваться Москвой как законная цель.
США и Великобритания спокойно относятся к этому конфликту, потому что он не идет на их территории. Конфликт идет на территории русского мира. Следовательно, нам надо выпрыгнуть из этого молока и поменять рамку этого конфликта, перенеся войну на территорию англосаксов, подчеркнул эксперт.
"Например, Великобритания поставляет на Украину снаряды с обедненным ураном. Понятно, что это будет радиоактивное заражение территории, как это было в бывшей Югославии. Там до сих пор рождаются дети с уродствами и генетическими заболеваниями. И я не вижу проблемы, чтобы мы где-то в нейтральных водах возле Великобритании подорвали тактический ядерный заряд, чтобы ветер унес эту радиоактивную пыль на их территорию", - рассуждает Баранчик.
И США, и Великобритания понимают международное право как право сильного. Поэтому России не надо бояться последствий столь жестких шагов. Если мы победим, то мы мировые правила перепишем так, как нам надо, заключил собеседник издания.