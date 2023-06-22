https://ukraina.ru/20230622/1047435326.html

Неприкаянный генерал и польские антисемиты. Как в Польше расправились с памятью о ее герое

Неприкаянный генерал и польские антисемиты. Как в Польше расправились с памятью о ее герое - 22.06.2023 Украина.ру

Неприкаянный генерал и польские антисемиты. Как в Польше расправились с памятью о ее герое

В жизни этого человека, польского генерала Зыгмунта Берлинга, 22 июня 1941 года стало поворотным в судьбе. Началась Великая Отечественная война советского народа, и генерал окончательно встал на сторону света.

2023-06-22T05:20

2023-06-22T05:20

2023-06-22T05:20

эксклюзив

польша

антисемитизм

поляки

сталин

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Он одним из 13 польских офицеров обратился к руководству СССР с просьбой предоставить им возможность воевать с гитлеровцами. За свободу всего человечества, за уже поруганную нацистами Польшу и за Советский Союз, куда он был интернирован и где его, не исключено, ждала смертна казнь. Как всякого носителя мелкобуржуазной идеологии да еще и во вражеской военной форме. А Польша тогда была врагом СССР.Но это был правильный выбор генерала, который принес его родине свободу и возрождение, а ему – славу победителя и освободителя. Но также и горькую участь жертвы государственного антисемитизма, а потом поругания памяти и забытья. Ради Польши он один раз предал свои убеждения, но предательства ему не простили ни те, ни другие. Ни старые, ни новые конъюнктурщики. Так уж получилось.Польский антисемитизмПериодически в лентах мировых топ-новостей появляется тема польского антисемитизма, которую нынешнее руководство Польши пытается все время с кем-то разделить. Или даже поделиться, исказив историю. В последнее время это происходит с президентом Украины Владимиром Зеленским, пользуясь его еврейским происхождением.Мол, раз еврея и лидера Украины тепло принимают в Польше и в годовщины памяти жертв Холокоста, и просто так, по любому другому поводу — какой уж тут антисемитизм? Причем, хотят подчеркнуть поляки, юдофобии как бы нету сразу в обеих странах. Потому-то они и хотят сегодня объединиться в Речь Посполиту, новую, четвертую по счетуИ Зеленский им тупо поддакивает, не хочет видеть очевидного антисемитизма ни в своей родной стране, ни – тем более! -- в Польше, где он может найти спасение, когда его проект неонацистской Украины окончательно провалится.В последний раз поляки попытались отбелить себя от юдофобии в конце мая 2023 года, перекинув ее традиционно на немцев. В сознательном желании сделать из поляков виновников холокоста немцев обвинил польский историк Войцех Полак. "Заявляя, что преступления против евреев совершали нацисты и что концентрационные лагеря располагались в основном на территории Польши, складывается впечатление, что этими нацистами были поляки. Немцам именно это и нужно, чтобы распространялись такие кошмарные, позорные и ложные концепции", — заявил он.По его мнению, люди уже начинают верить в виновность поляков в холокосте из-за того, что действия по обелению немцев самими же немцами проводятся уже довольно давно и системно. Потому что смертоносная идеология и практика превратились в политический пинг-понг современных политических спекулянтов и манипуляторов.Война с памятникомНо в истории Польши есть один человек, которого вполне можно назвать в чем-то даже символом и полноценной жертвой антисемитизма, который проявлялся в стране на государственном уровне даже в, казалось бы, интернационалистские, коммунистические времена. Это и есть Зыгмунт Берлинг.И вряд ли он, начавший свою военную карьеру с офицерского звания в Первую мировую войну и награждения орденом Virtuti Militari (Воинский доблести) еще за войну с большевиками в 1920 году, мог бы себе представить, что в родной Польше его будут ненавидеть. Да еще так, что даже голову от сломанного памятника ему попытаются перехватить петлей и "условно повесить" уже каменного.Но случилось именно так. Причем в день его, пожалуй, самого важного для Польши поступка — попытки освободить Варшаву от немецко-фашистских захватчиков и помочь варшавскому восстанию, которое тогда только начиналось и на первых порах побеждало. Памятник ему хулиганы и ультрарадикалы разрушили 4 августа 2019 года, именно в день 75-летия выхода к реке Висле Красной армии и 1-ой армии Войска Польского, подчинявшейся советскому командованию.Командовал этой польской армией Берлинг. И уже в сентябре того же 1944 года он предпринял три попытки форсировать Вислу и помочь восставшим. Было высажено три десанта на левый берег. Но восставших варшавян уже добивали усилившиеся гитлеровцы, которые разгромили и десантников, нанеся им существенные потери. Случилось это там, где потом воздвигли эстакаду нового Лазенковского моста на правом берегу, а затем и памятник генералу. Мост, кстати, первоначально тоже носил имя генерала БерлингаНо и без хулиганов памятник ему, исполненный в каком-то диковатом кубически-модерновом стиле, не устоял бы. Потому что было принято решение властей — перенести его в некий "заповедник коммунистических истуканов", который только планировали создать. По типу московского "Музеона" на берегу Москвы-реки, где собраны все эти Владимиры Ильичи, Иосифы Виссарионовичи и Феликсы Эдмундовичи былых времен.Памятник периодически заливали красной краской, намекая на то, что генерал Берлинг — "коммунистический палач польского народа". И это тянулось последние пару-тройку лет, когда искали деньги на "заповедник". Потом их вроде бы нашли, планировали переместить памятник концу 2020 года, но ультрарадикалы опередили. И полиция вместе с коммунальщиками на следующий день проделала вот это:Еврей в погонах на службе ПольшиХотя в Польше у генерала Берлинга, в принципе, и не могло быть иной судьбы. Как, наверное, и у любого человека, который в поисках жизненного успеха предавал свое внутреннее, может быть, даже потаенное естество. Причем, предав однажды, после он уже не мог остановиться. Потому что судьба каждый раз выдвигала новые препятствия, преодолевать которые можно было двумя способами — или остаться верным себе и умереть, или же поступиться принципами и приспособиться. И не просто выжить, но попытаться оставить судьбу с носом. И даже принести помощь своему государству. Такие люди нередко при всем внешнем благополучии так и остаются один на один с собой, неприкаянные внутри.Вся судьба генерала Берлинга — это череда таких вот изломов, вызовов и преодолений. В немалой степени еще и потому, что он — еврей по национальности, который сделал карьеру в Польше. Там это не было редкостью. Ни то, что в евреи достигали успеха, ни то, что периодами это вызывало омерзительные всплески антисемитизма. Повторяю, и бытового, и поддержанного государством. И всегда вызванного завистью поляков к чужому успеху.Родился Берлинг в 1896 году в небольшом городке Лиманове на юге Польши в еврейской семье, но, похоже, изначально хотел служить своей стране. Как поляк. Тогда и началась нескончаемая полоса преодолений, когда в 1914 году с началом Первой мировой войны 18 лет от роду вступил в польский легион, созданный в составе австро-венгерской армии для борьбы с Российской империей по инициативе Юзефа Пилсудского. За независимость Польши в том числе, разумеется. Через год стал уже хорунжим, но с образованием независимой Польши в 1917—1918 годах остался в австро-венгерской армии и там стал уже поручиком. Когда Австро-Венгрия рухнула, потом перешел в польскую армию и отличился в боях за Львов в советско-польской войне 1920 года, получил свой орден Virtuti Militari и стал капитаном.В июле 1939 года вышел в отставку подполковником и уехал в Вильно (Вильнюс). Жить на гражданке. Но пожить спокойно и почить на военных лаврах не смог — началась Вторая мировая война, которая ему, еврею, не сулила ничего хорошего. По пакту Молотова-Риббентропа Вильно заняла Красная армия, и Берлинг, как и тысячи других польских офицеров, был арестован НКВД СССР и помещен в Старобельский лагерь для военнопленных. Чтобы избежать польской офицерской судьбы, схожей с катынской, тогда же Берлинг ещё раз переступил через себя и согласился на сотрудничество с чекистами. И остался в живых.Вместе с СССР за ПольшуА потом было 22 июня и просьба воевать с нацистами Гитлера. За Польшу. И когда 30 июля 1941 года между премьер-министром Польши в изгнании Владиславом Сикорским и послом СССР в Великобритании Иваном Майским был подписан договор о восстановлении дипотношений и помощи, Берлинг был освобожден из тюрьмы и назначен начальником штаба 5-й пехотной дивизии, а затем командующим временного лагеря для польских солдат в Красноводске, из которых на советской территории воссоздавалось Войско польское.Очередной изгиб судьбы ждал Берлинга, когда отношения СССР и польского правительства в изгнании окончательно испортились на почве антисоветизма, и многие польские солдаты и гражданские покинули СССР. И под командованием Владислава Андерса сформировали на Ближнем Востоке, но под эгидой Великобритании 2-й польский корпус ("армию Андерса").Берлинг же остался в СССР и был назначен командиром 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко. В составе тех польских вооруженных сил, что создавались в Советском Союзе при участии Союза польских патриотов и, конечно же, польских коммунистов. За это суд правительства Сикорского в изгнании в 1943 году объявил Берлинга дезертиром-предателем и заочно приговорил к смертной казни. Но Берлинг в том же году стал сначала полковником, а потом и бригадным генералом, чтобы возглавить корпус, а затем и 1-ю Польскую армию в СССР.В 1944 году уже в звании советского генерал-майора и во главе своей армии в составе 1-го Белорусского фронта принял участие в Люблинско-Брестской операции и подошел к Варшаве. После неудачных десантов на левый берег Вислы в помощь восставшим, Берлинг был отозван в Москву для учебы в Военную академию Генштаба имени Клима Ворошилова.Генерал и новая ПольшаНовый виток в жизни Берлинга начался в 1947 году после победы в Польше просоветских сил. Им на помощь — создавать новые вооруженные силы — и был командирован Берлинг. Вместе с советским маршалом Константином Рокоссовским, а также своими сменщиками на посту командующих 1-й Польской армией Владиславом Корчицем и Станиславом Поплавским. Рокоссовский стал министром национальной обороны Польши, а Берлинг с 1948 по 1953 год командовал Академией Генштаба Войска польского.В 1953 году со смертью Иосифа Сталина в Польше тоже начался отход от сталинизма, который закончился исходом из страны "советских". К 1956 году вернулись в Москву Рокоссовский, Корчиц, Поплавский, а Берлинг остался. Потому что еще в 1953 году почуял "жареное" и подал в отставку, опять надеясь найти себя на гражданке. В Польше. И как бы нашел — четыре года работал замминистра сельского хозяйства, а в 1957-1970 годах — главным инспектором охоты в министерстве лесоводства.А потом еще 10 лет, до смерти в 1980-м, был в Варшаве простым пенсионером, которому заграничные поляки не простили "предательства" и замалчивали или перевирали его участие в войне за Польшу, а новые коллеги относились с недоверием. Несмотря даже на то, что в 1963 году Берлинг еще раз изогнулся в поисках успеха и гарантий безопасности — вступил в Польскую объединенную рабочую партию (ПОРП), завуалированный аналог КПСС.Но не только "буржуазное прошлое" вызывало подозрение у польских властей к генералу. Еще одним "пунктиком" была его еврейская национальность. Чтобы сегодня ни говорили современные польские власти об отсутствии антисемитизма в Польше, он там был всегда, став одной из отличительных и мерзких черт политической борьбы.И дело даже не в том, что после Второй мировой войны, начиная с 1944 года евреи стали возвращаться в Польшу, где их, мягко говоря, поляки не ждали и не хотели им отдавать то имущество и жилье, которое они "прихватизировали" при Гитлере. А до конца 1949 года в Польшу только с востока прибыли 230 тыс. евреев, и если в июле 1945 года в Польше числилось 55 509 евреев, то летом 1946 года их было уже 250 тыс. И дело дошло даже до погромов, произошедших в Люблинском, Кельцском воеводствах, в Кракове и других местах, в которых от рук новоявленных национал-экстремистов и "патриотов" до победы левых погибло в общей сложности около тысячи евреев, а также пострадало и немало православных польских граждан, ставших жертвами кровавых инцидентов.Евреи – разменная монета в борьбе за властьНачиная со смерти Сталина, развенчания его культа и борьбы со сталинскими перегибами, в самом руководстве Польши велась не только скрытая борьба между "сталинистами" и "антисталинистами", но и между коренными поляками и "семитами". Борьба между так называемыми "натолинцами" и "пулавянами". Первые — это в основном коренные этнические поляки, которые хотели сохранить верность и Сталину и, условно говоря, "Польше для поляков".Среди вторых было много поляков еврейской национальности, которые скоренько, подчиняясь новым веяниям, отошли от сталинизма и хотели умеренной либерализации режима для всех граждан страны. "Пулавяне" победили в 1956 году на волне всеобщего антисталинизма и избрали главой ПОРП как бы либерального Владислава Гомулку.Но уже в начале 60-ых годов прошлого века в Польше начался откат. И "натолинцы", мутировавшие во фракцию "партизан", стали брать верх, что вылилось в чудовищную волну антисемитизма, которую активно поддержал и… главный коммунист Гомулка. Именно он в марте 1967 публично заявил о наличии в Польше "пятой империалистической сионистской колонны", а уже через год изрёк знаменитое: "Евреи, которым Израиль нравится больше, чем Польша, ДОЛЖНЫ (выделено мною — Авт.) покинуть страну".Уже в 1970 году Гомулку сняли, и подобный коммунистический антисемитизм" был заклеймен, как "коммунистическое преступление". Но юдофобия никуда не делась, и многие политики еврейского происхождения и этнические евреи вынуждены были под давлением и боясь погромов покинуть свою страну.Как жил в это время генерал в отставке Берлинг? Мимикрировал и выживал. И, не исключено, помогали ему сохраниться на плаву уход из армии, незаметные второстепенные должности, два советских ордена Ленина и орден Дружбы, которые он за годы новой службы Польше присовокупил к ордену Virtuti Militari. И даже здесь, как во всей судьбе генерала, ничего друг другу не мешало, а удивительным образом переплеталось.Печальный итогКогда же морок антисемитизма немного рассеялся, Берлингу через 5 лет после его смерти поставили памятник. На месте, где он хотел, но не смог помочь восставшим варшавянам. И откуда он все же вошел 27 января 1945 года в освобожденную от немцев Варшаву. Им и другими поляками освобожденную. В союзе с красноармейцами, которые тоже не щадили своих жизней за свободу Польши и освобождение ее столицы.И вот это — правда истории, а не ее конъюнктурное переиначивание да еще и под видом якобы "благородного" отрицания антисемитизма.

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