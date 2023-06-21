https://ukraina.ru/20230621/1047440723.html

Великобритания выделит Украине новый кредит

Великобритания выделит Украине новый кредит - 21.06.2023 Украина.ру

Великобритания выделит Украине новый кредит

Великобритания предоставит Украине гарантии по кредитам на сумму три миллиарда долларов. Об этом 21 июня сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, открывая Конференцию по восстановлению Украины в Лондоне. Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства

2023-06-21T13:48

2023-06-21T13:48

2023-06-21T14:07

восстановление

украина

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новости

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сша

энтони блинкен

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"Сегодня мы объявляем о многолетнем обязательстве поддерживать экономику Украины. В течение трех лет мы предоставим гарантии по кредитам на сумму $3 млрд", - сказал Сунак.Кроме того, по словам британского премьера, около 400 предприятий из 38 стран с совокупным рыночным капиталом в 4,9 триллиона долларов пообещали помогать Украине.Согласно информации на сайте британского правительства, пакет помощи Украине включает также кредитные гарантии Всемирного банка. Помимо этого, пакет включает двустороннюю помощь со стороны Великобритании в размере 240 млн фунтов стерлингов (более 300 миллионов долларов).В свою очередь глава Госдепа США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон предоставит Украине более 1,3 миллиарда долларов на модернизацию энергосистемы и инфраструктуры."Сегодня я объявляю, что при поддержке конгресса США мы предоставим Украине более 1,3 млрд долларов в качестве дополнительной помощи", - сказал он на этой конференции.По словам госсекретаря, из этой суммы около 520 млн долларов направят на помощь по перестройке украинской энергосистемы, 657 млн - на модернизацию важнейшей инфраструктуры, соединяющей Украину с Европой, 45 млн - на помощь бизнесу страны.Глава МИД ФРГ Анналена Бербок со своей стороны объявила о новой гумпомощи Киеву на сумму 381 миллион евро.Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил на этом мероприятии, что Токио предоставит Киеву гуманитарную помощь на $5 млн пострадавшим после инцидента на Каховской ГЭС.Конференция по восстановлению Украины проходит в Лондоне 21-22 июня.

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восстановление, украина, зарубежье, новости, риши сунак, сша, энтони блинкен