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Великобритания выделит Украине новый кредит
Великобритания выделит Украине новый кредит - 21.06.2023 Украина.ру
Великобритания выделит Украине новый кредит
Великобритания предоставит Украине гарантии по кредитам на сумму три миллиарда долларов. Об этом 21 июня сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, открывая Конференцию по восстановлению Украины в Лондоне. Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства
2023-06-21T13:48
2023-06-21T13:48
2023-06-21T14:07
восстановление
украина
зарубежье
новости
риши сунак
сша
энтони блинкен
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"Сегодня мы объявляем о многолетнем обязательстве поддерживать экономику Украины. В течение трех лет мы предоставим гарантии по кредитам на сумму $3 млрд", - сказал Сунак.Кроме того, по словам британского премьера, около 400 предприятий из 38 стран с совокупным рыночным капиталом в 4,9 триллиона долларов пообещали помогать Украине.Согласно информации на сайте британского правительства, пакет помощи Украине включает также кредитные гарантии Всемирного банка. Помимо этого, пакет включает двустороннюю помощь со стороны Великобритании в размере 240 млн фунтов стерлингов (более 300 миллионов долларов).В свою очередь глава Госдепа США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон предоставит Украине более 1,3 миллиарда долларов на модернизацию энергосистемы и инфраструктуры."Сегодня я объявляю, что при поддержке конгресса США мы предоставим Украине более 1,3 млрд долларов в качестве дополнительной помощи", - сказал он на этой конференции.По словам госсекретаря, из этой суммы около 520 млн долларов направят на помощь по перестройке украинской энергосистемы, 657 млн - на модернизацию важнейшей инфраструктуры, соединяющей Украину с Европой, 45 млн - на помощь бизнесу страны.Глава МИД ФРГ Анналена Бербок со своей стороны объявила о новой гумпомощи Киеву на сумму 381 миллион евро.Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил на этом мероприятии, что Токио предоставит Киеву гуманитарную помощь на $5 млн пострадавшим после инцидента на Каховской ГЭС.Конференция по восстановлению Украины проходит в Лондоне 21-22 июня.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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восстановление, украина, зарубежье, новости, риши сунак, сша, энтони блинкен
восстановление, Украина, Зарубежье, Новости, Риши Сунак, США, Энтони Блинкен
Великобритания выделит Украине новый кредит
13:48 21.06.2023 (обновлено: 14:07 21.06.2023)
Великобритания предоставит Украине гарантии по кредитам на сумму три миллиарда долларов. Об этом 21 июня сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, открывая Конференцию по восстановлению Украины в Лондоне. Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства
"Сегодня мы объявляем о многолетнем обязательстве поддерживать экономику Украины. В течение трех лет мы предоставим гарантии по кредитам на сумму $3 млрд", - сказал
Сунак.
Кроме того, по словам британского премьера, около 400 предприятий из 38 стран с совокупным рыночным капиталом в 4,9 триллиона долларов пообещали помогать Украине.
Согласно информации на сайте британского правительства, пакет помощи Украине включает также кредитные гарантии Всемирного банка. Помимо этого, пакет включает двустороннюю помощь со стороны Великобритании в размере 240 млн фунтов стерлингов (более 300 миллионов долларов).
В свою очередь глава Госдепа США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон предоставит Украине более 1,3 миллиарда долларов на модернизацию энергосистемы и инфраструктуры.
"Сегодня я объявляю, что при поддержке конгресса США мы предоставим Украине более 1,3 млрд долларов в качестве дополнительной помощи", - сказал он на этой конференции.
По словам госсекретаря, из этой суммы около 520 млн долларов направят на помощь по перестройке украинской энергосистемы, 657 млн - на модернизацию важнейшей инфраструктуры, соединяющей Украину с Европой, 45 млн - на помощь бизнесу страны.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок со своей стороны объявила о новой гумпомощи Киеву на сумму 381 миллион евро.
"Мы предоставим Украине дополнительные 381 млн евро на гуманитарную помощь в 2023 году", - сказала Бербок.
Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил на этом мероприятии, что Токио предоставит Киеву гуманитарную помощь на $5 млн пострадавшим после инцидента на Каховской ГЭС.
Конференция по восстановлению Украины проходит в Лондоне 21-22 июня.