https://ukraina.ru/20230621/1047429661.html

Украденные украинским режимом дети и их родители. Тяжелые судьбы жителей Попасной

Украденные украинским режимом дети и их родители. Тяжелые судьбы жителей Попасной - 21.06.2023 Украина.ру

Украденные украинским режимом дети и их родители. Тяжелые судьбы жителей Попасной

Уехать нельзя остаться. Для жителей Попасной в ЛНР, увы, запятая расположилась после слова "уехать". После боёв весной 2022-го город практически не подлежит восстановлению

2023-06-21T12:33

2023-06-21T12:33

2023-06-21T12:34

эксклюзив

попасная

дети

россия

военнослужащие

лнр

родители

артемовск

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По свидетельствам горожан, наиболее сильные разрушения оставили после себя ВСУ при отходе из города."Папу раздавили БТР-ом"В скромной комнатке в тыловом городе в ЛНР мальчик десяти лет делает уроки. Эта весна для Мирона такая же, как у остальных девчонок и мальчишек: школа, домашние задания, ожидание скорых каникул. Рядом мама и две кошки с котятами. Привыкли жить с животными и помогать им. В родной Попасной у семьи был частный дом и хозяйство. Мирон всегда помогал родителям."Он всё делал, он и дрова рубил, и траву косил сам. У него была специальная коса маленькая, Папа ему делал," – Елена вспоминает ту, счастливую жизнь, с улыбкой, но глаза наполняются слезами при воспоминании о муже.Папа Мирона погиб в 2017-м году из-за конфликта с украинскими боевиками, которые заняли город ещё в четырнадцатом, и устанавливали свои порядки. Для мирных жителей Попасной восемь лет представляли опасность не только боевые действия, линия соприкосновения была совсем рядом, но и украинские "защитники"."БТР-ом правосеки* задавили. Он шёл с работы и просто наехали на него и всё. Там беспредел был среди правосеков, не только наш папа пострадал, тогда и дети пострадали тоже, девочку тоже сбили", - рассказывает Мирон.Когда в марте 2022-го начались бои за город, Елене пришлось справляться со всем самой. Сначала семья пряталась от обстрелов в доме, с мыслью, что скоро всё утихнет. Надежды рухнули, когда в дом одновременно попали сразу девять снарядов "Града". Осколки одного из них ранили Мирона.Мальчика с мамой из разрушенного дома забрали в бомбоубежище соседи. Лечить сына Елене пришлось самой – из-за интенсивных обстрелов скорая не могла проехать к людям. В укрытии были и другие пострадавшие. Люди оказывали помощь друг другу сами.Сообща решали и бытовые вопросы. За продовольствием и водой, в основном, выбирались мужчины. Женщины, также рискуя, готовили еду.Елена постоянно ходила к своим животным – доила коз, приносила им воду и "хотя бы какие-то ветки". Молоко помогало выжить всем тридцати людям, укрывавшимся в бомбоубежище. Увы, впоследствии, все животные погибли.Вывели Елену и Мирона российские военнослужащие третьего мая. Это стало возможным всего за пять дней до освобождения города. Год семья провела в пункте временного размещения в ЛНР.Сейчас Елена собирает документы, чтобы получить компенсацию за разрушенное жильё. Женщина уже оформила материнский капитал. Объединив суммы, семья планирует купить дом в Калужской области, где с четырнадцатого года живёт старший сын Елены. Он выехал сразу – жена не выдерживала окружающей обстановки. Тогда молодая семья с маленьким ребёнком уехала одним днём куда глаза глядят, без планов. В Калуге на первое время приютили добрые люди. Там и обосновались. Сейчас у Елены уже трое внуков.Она до конца оставалась с родным городом, хотя и вспоминает, что "новые порядки не принимала душа". Да и сейчас готова была бы вернуться и жить даже в гараже, лишь бы на родной земле.Увы, для ребёнка жизнь среди руин невозможна.Для Мирона Елена хочет построить светлое будущее. Они мечтают, что скоро будут жить в новом, собственном доме. Заведут коз. Мирон будет косить для них траву. Только вот новую косу папа сыну уже не сделает.И старый дом, где все они когда-то были счастливы, останется только в воспоминаниях. Елена уверена: главное, что с сыном уберегли друг друга. Остальное – переживём."Белые ангелы" с оружиемАнне (имена героев изменены) пришлось беречь сына не только от мин и снарядов, а и от принудительной "эвакуации" украинской стороной.Эта семья сначала также укрывалась от бомбёжек в родном доме в Попасной, пока четырнадцатилетнего Ваню не контузило – выбегал из комнаты, сбило с ног взрывной волной, от шока начал заикаться. Родители решили выезжать. На тот момент выбраться из города ещё было возможно, но на свой страх и риск – вокруг вовсю шли боевые действия.Вывозили людей частные перевозчики маршрутками в Артёмовск, прямо от домов – за 250 гривен (540 рублей)."Было нас человек двадцать. Стояли на одной ноге, было очень много пожилых людей, папа наш вообще с сумками в багажном отделении ехал", – вспоминает Елена и смеётся.Несмотря на пережитое, или даже вопреки всему, она не утратила способности шутить о том, что происходило в страшных обстоятельствах.Общежитие семье предоставили только на пять дней, всех отправляли в Днепропетровск. Хотите оставаться – дальше устраивайте свою жизнь сами, ищите жилье, обустраивайте быт. Так и поступили – уезжать далеко от дома семья не хотела. Денег для аренды хватило на два месяца, работы в городе не было. Анна случайно услышала про центр, где жили беженцы из Попасной – семья переместилась туда.Вскоре боевые действия начались и в Артёмовске. В центре было оборудованное убежище с запасами еды и воды. Там и переживали военные действия вплоть до 13 февраля, когда в бомбоубежище приехали для принудительной эвакуации детей на украинскую сторону так называемые "белые ангелы".Объявили, что детей забирают в обязательном порядке, взрослые – по желанию."Мы защищали детей, не давали к ним подойти. Ване заломали руку, нож приставили к горлу, они говорили "Рыпнешься – прирежу". Вырывался – палец выдернули, до сих пор в отёке и не работает", – вспоминает Анна. Одно неверное движение – и сын мог погибнуть у неё на глазах."Я не думал, что женщины такие – хуже чем мужики. "Правый сектор"* был, это звери, это не женщины. У них нашивки были, сами в форме, с пистолетами. Говорят, они по три тысячи долларов за каждого ребёнка получают – конечно, своего не упустят", – возмущённо вспоминает глава семьи.Тогда Ване удалось вырваться и убежать, пожертвовав пальцем. Семье пришлось искать другое укрытие, чтобы спрятаться от "эвакуации". Они уже слышали о случаях, когда детей увозили от родителей в неизвестном направлении."Две с половиной недели сидели в неотапливаемой квартире без окон. Нас трое детей и трое взрослых там было. Было холодно и страшно, особенно за детей. Боялись любого шороха. Подвала не было – спрятаться негде. Именно поэтому дом не вызывал подозрений и нас там не искали, не думали, что там могут быть мирные," – говорит Анна. Семье пришлось рисковать остаться в завалах дома – лишь бы не забрали детей.После усиления обстрелов вернулись в бомбоубежище. Люди помогали прятать семью во время частых визитов полиции – детей искали постоянно. Уберегли. Семья дождалась момента, когда на их улицу зашли бойцы ЧВК "Вагнер". Они к людям отнеслись совершенно по-другому."Когда выводили – снайперы работали. Ребята с себя броню и каски сняли – надели на детей и несли их на руках, закрывали собой", – говорит Анна.Семье пришлось прожить среди боевых действий больше года. Сейчас они оформляют документы и строят планы на новую жизнь. Ваня ходит в школу. В Попасную возвращаться не хотят. Не даёт покоя только судьба пушистого друга Вани – любимого кота, его забрать с собой не смогли. Говорят, поехали бы только его поискать, если бы была возможность.Брата Анны успела мобилизовать украинская сторона."Что будет, если там узнают, поймут мою позицию. Опасно для него, и для нас опасно," – наученные горьким опытом, люди просят не показывать, где живут. Боятся, что бывшие соотечественники обстреляют.Они всё ещё надеются на чудо. Верят, что брат сможет вырваться, семья воссоединится.Сын пойдёт против отцаА вот Андрей надежду уже потерял. Пока он переживал бомбёжки в убежище в Попасной, шестнадцатилетнего сына принудительно эвакуировали на западную Украину из Северодонецка, где тот учился.Впоследствии сыну удалось отправить весточку о себе. Жив. Но выехать не может. Совсем скоро восемнадцать, мобилизуют. Придётся идти против своих."Что тут сделаешь? Вот что? Я туда поехать забрать его не могу. Я в Афгане воевал ещё. Меня сразу на границе заберут "на подвал", скорее всего. Его не выпускают. Как так?" – Андрей мужественно вспоминает о пережитых боевых действиях, но от осознания безысходности в ситуации с сыном начинает плакать.Сейчас он живёт одним днём. Помогает окружающим, пытается работать. Но даже не хочет делать документы. Всё словно бессмысленно, пока сына нет рядом. На возвращение нет никакой надежды.Андрей помогает Мирону и Ване, играет с мальчишками, которых родители, вопреки всему, от "украинского счастья" уберегли.* Организация "Правый сектор" запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20220810/1037472080.html

https://ukraina.ru/20220528/1034043958.html

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Ольга Мациевская

Ольга Мациевская

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ольга Мациевская

эксклюзив, попасная, дети, россия, военнослужащие, лнр, родители, артемовск