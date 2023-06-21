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Три украинских беспилотника вывели из строя в Подмосковье - Минобороны

Три украинских беспилотника вывели из строя в Подмосковье - Минобороны - 21.06.2023 Украина.ру

Три украинских беспилотника вывели из строя в Подмосковье - Минобороны

Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками по Московской области, сообщили в Минобороны РФ 21 июня

2023-06-21T10:21

2023-06-21T10:21

2023-06-21T10:21

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Утром 21 июня средствами радиоэлетронной борьбы были выведены из строя три беспилотника, которыми киевский режим пытался осуществить террористическую атаку по объектам на территории в Московской области.В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет.21 июня губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в посёлке Калининец Наро-Фоминского городского округа Московской области рано утром около воинской части упали два беспилотника.Обнаружены осколки сбитых беспилотников, разрушений и пострадавших нет, уточнил глава региона.

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новости, россия, московская область, минобороны рф, андрей воробьев, беспилотники, бпла, киевский режим