Три украинских беспилотника вывели из строя в Подмосковье - Минобороны - 21.06.2023 Украина.ру
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Три украинских беспилотника вывели из строя в Подмосковье - Минобороны
Три украинских беспилотника вывели из строя в Подмосковье - Минобороны - 21.06.2023 Украина.ру
Три украинских беспилотника вывели из строя в Подмосковье - Минобороны
Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками по Московской области, сообщили в Минобороны РФ 21 июня
2023-06-21T10:21
2023-06-21T10:21
новости
россия
московская область
минобороны рф
андрей воробьев
беспилотники
бпла
киевский режим
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Утром 21 июня средствами радиоэлетронной борьбы были выведены из строя три беспилотника, которыми киевский режим пытался осуществить террористическую атаку по объектам на территории в Московской области.В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет.21 июня губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в посёлке Калининец Наро-Фоминского городского округа Московской области рано утром около воинской части упали два беспилотника.Обнаружены осколки сбитых беспилотников, разрушений и пострадавших нет, уточнил глава региона.
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новости, россия, московская область, минобороны рф, андрей воробьев, беспилотники, бпла, киевский режим
Новости, Россия, Московская область, Минобороны РФ, Андрей Воробьев, беспилотники, БПЛА, киевский режим

Три украинских беспилотника вывели из строя в Подмосковье - Минобороны

10:21 21.06.2023
 
© Воробьев Live Telegram в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец упали БПЛА
 в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец упали БПЛА
© Воробьев Live Telegram
Читать в
Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками по Московской области, сообщили в Минобороны РФ 21 июня
Утром 21 июня средствами радиоэлетронной борьбы были выведены из строя три беспилотника, которыми киевский режим пытался осуществить террористическую атаку по объектам на территории в Московской области.
"Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение", - говорится в сообщении ведомства.
В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
21 июня губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в посёлке Калининец Наро-Фоминского городского округа Московской области рано утром около воинской части упали два беспилотника.
Обнаружены осколки сбитых беспилотников, разрушений и пострадавших нет, уточнил глава региона.
Беспилотники упали в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец Московской области
09:45
Два беспилотника упали около воинской части в Подмосковье - ВоробьевДва беспилотных летальных аппарата упали в Наро-Фоминском городском округе в посёлке Калининец, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале 21 июня
 
НовостиРоссияМосковская областьМинобороны РФАндрей ВоробьевбеспилотникиБПЛАкиевский режим
 
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