Три украинских беспилотника вывели из строя в Подмосковье - Минобороны
© Воробьев Live Telegram в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец упали БПЛА
© Воробьев Live Telegram
Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками по Московской области, сообщили в Минобороны РФ 21 июня
Утром 21 июня средствами радиоэлетронной борьбы были выведены из строя три беспилотника, которыми киевский режим пытался осуществить террористическую атаку по объектам на территории в Московской области.
"Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение", - говорится в сообщении ведомства.
В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
21 июня губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в посёлке Калининец Наро-Фоминского городского округа Московской области рано утром около воинской части упали два беспилотника.
Обнаружены осколки сбитых беспилотников, разрушений и пострадавших нет, уточнил глава региона.