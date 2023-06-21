https://ukraina.ru/20230621/1047422379.html

Алексей Волынец о том, почему Гражданская война в США между Севером и Югом напоминает СВО на Украине

Алексей Волынец о том, почему Гражданская война в США между Севером и Югом напоминает СВО на Украине - 21.06.2023 Украина.ру

Алексей Волынец о том, почему Гражданская война в США между Севером и Югом напоминает СВО на Украине

Текущая война все-таки идет не между этническими русскими и украинцами, а между условными политическими партиями "Россия" и "Украина", считает бывший главный редактор "Лимонки", историк, писатель Алексей Волынец

2023-06-21T05:17

2023-06-21T05:17

2023-06-21T05:17

интервью

сша

гражданская война

сво

украина

россия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Военный конфликт между Севером и Югом стал самым кровопролитным в истории США. Людские потери за четыре года противостояния превысили потери США во всех других войнах.- Алексей, была ли предопределена победа Севера как у более индустриально развитой части страна в отличие от аграрного Юга в Гражданской войне?- Предопределенности не было. Север, конечно, был в разы серьезнее в промышленном потенциале. Но бухгалтерия исход войны не определяет, хотя и влияет на него. Наполеон, объединивший Европу, в промышленном, экономическом и мобилизационном потенциале был сильнее России, но все-таки проиграл.Американский север, кроме преимуществ, имел массу проблем. Это была быстрорастущая, но хаотичная буржуазная республика. Сам президент Линкольн говорил про своего первого министра обороны, что тот не крал только раскаленное железо. Куча экономических проблем была связана с буржуазными спекуляциями и стремлением к прибыли. Там была чудовищная коррупция, воровство и кумовство.В этом плане рабовладельческий юг с полудворянским образом жизни южных плантаторов смотрелся более выигрышно. Там было меньше коррупции и воевали они на первых порах более умело.Север не ожидал такой долгой и кровавой войны. Поэтому урок тут один – упорство и непреклонное достижение поставленной цели.- Вы пишете о том, что тогдашнее условное НАТО в лице Парижа и Лондона стало на сторону плантаторов Юга и обильно снабжало их армию оружием. Почему военно-техническая помощь Европы не помогла Югу и поможет ли ленд-лиз Запада ВСУ?- Англичане и французы были рады использовать эту войну, но умирать и существенно жертвовать чем-то ради победы южан, которым на словах они очень сочувствовали, не собирались. Помогая одной из сторон, они разжигали эту войну и получали прибыль. Эта же ситуация есть и ныне. Запад заинтересован, чтобы эта война была затяжной и кровавой для обеих сторон. Но жертвовать своими жизнями и благополучием ради "перемоги" Киева он не собирается.- Гражданская война ознаменовалась использованием сторонами передовых военных технологий того времени. Это железные дороги, телеграф, броненосные корабли, морские мины. А роль современных беспилотников, которые используются для разведки, играли воздушные шары. Какие технические новинки сыграли решающую роль в этом противоборстве?- Основной новейшей техникой на то время были казнозарядные нарезные ружья. И Север, и Юг активно применяли новинки. Тогда состоялись первые бои броненосных судов, а на Севере Америки впервые было создано воздушное командование, под которое были сведены все воздушные шары. Это было первое массовое применение воздушного наблюдения в большой войне.Но и тогда и сейчас побеждают не оружейные новинки, а системный подход. Север сумел его обеспечить. Он давил по всем фронтам, и в плане технических новшеств, мобилизации, многолетней организации морской блокады. До тех пор, пока противник не был полностью истощен морально.- А насколько велика была роль морской блокады портов Юга?- Морской блокадой занимались обе стороны. Более развитый в промышленном отношении Север блокировал порты южной Конфедерации. А Юг, пользуясь сочувствием Англии, на английские кредиты строил, вооружал корабли в британских портах и атаковал северные торговые пути.Обе стороны добились значительных успехов, сократив внешнюю экономическую деятельность друг друга. Но Север благодаря технической базе и большому упорству оказался успешнее. Хотя в первые годы войны это могло показаться бесполезной тратой сил. Десятки североамериканских пароходов обеспечивали блокаду Юга. Тогда паровые машины были чудовищно дорогими. Для той эпохи это было как ядерное оружие. Но проявленное руководством Севера упорство в конечном итоге привело к победе.- Долгое время краеугольным камнем фронта спецоперации в Донбассе был Артемовск, где бои приняли затяжной позиционный характер. А в истории Гражданской войны в США были подобные "Бахмуты"?- Пока в плане потерь СВО гораздо менее кровавая, чем та война 19 века, потому что суммарные потери тогда превысили миллион человек на 30 миллионов населения. Сами посчитайте пропорцию. При желании мы найдем аналоги Мариуполя и Бахмута. Это и сожженный Ричмонд, и куча городов, которые Шерман (командующий армией Севера – ред.) в прямом смысле слова стер с лица земли. К примеру, события в 1861 году у ручья Булл-Ран, в Вирджинии, где южане и северяне в одном и том же месте несколько раз сходились для решающего сражения, потеряв с обеих сторон десятки тысяч- Как в то время враждующие стороны вели информационную борьбу?- "Телеграм" заменяли страницы газет и журналов. Обе стороны пытались активно воздействовать на европейское общественное мнение. Надо констатировать, что Север информационную войну проиграл. Сразу, бесповоротно и навсегда, даже выиграв войну физически. "Унесенные ветром", роман и фильм, который читают и смотрят во всем мире, - это ведь взгляд на ситуацию с юга. Север проиграл информационную войну даже у нас в России, спустя полтора столетия.У Юга работали целые структуры, которые покупали европейских корреспондентов и издателей. И сами южане издавали специальный журнал для Европы.- В XIX веке впору было говорить о двух разных народах в США: янки-северяне и дикси-южане. Отличия между ними существовали в языке и менталитете, тем не менее и южане, и северяне оказались в одном государстве. Сейчас война разделила украинцев и россиян. Возможно ли примирение?- Текущая война все-таки идет не между этническими русскими и украинцами, а между условными политическими партиями "Россия" и "Украина". Среди лидеров донецкого сопротивления мы увидим этнических украинцев, Захарченко, например. И мы увидим людей, родившихся на Украине среди высшего руководства России: Валентина Матвиенко из Шепетовки или стамбульский переговорщик Владимир Мединский, родившийся под Черкассами.В киевском руководстве мы увидим не просто русскоязычных, а и тех, кто когда-то родился в РСФСР. Самое смешное, что в истории Гражданской войны мы увидим среди так называемых дикси тех, кто родился в северных штатах даже на руководящих постах. Механического этнического разделения нет. Это во многом политизированный выбор.Мне довелось пожить в Херсоне в прошлом году. Там есть активное пророссийское меньшинство, есть активное проукраинское меньшинство, но большинство людей легко принимают сторону победителя.Давайте говорить грубо: победит Киев, и эти территории станут нерусскими, победит Россия, и 80% населения легко в геополитическом плане вольются в российскую жизнь.После победы северян 10 лет на Юге длился период реконструкции, когда офицеры победившей армии северян управляли южными штатами. Но большинство дикси приняло победу янки и за пару поколений два разных в региональном смысле протонарода слились в одну политическую нацию, которая построила североамериканскую сверхдержаву. Но не победи Север, и дикси превратились бы в абсолютно другую нацию, враждебную Нью-Йорку и Вашингтону.

https://ukraina.ru/20230620/1047399824.html

https://ukraina.ru/20230620/1047416886.html

https://ukraina.ru/20230620/1047410414.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, сша, гражданская война, сво, украина, россия