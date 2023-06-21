https://ukraina.ru/20230621/1047393584.html

"Сдаются, но продолжают лезть". Военный эксперт объяснил, как ВСУ пытаются пробить нашу оборону на севере

"Сдаются, но продолжают лезть". Военный эксперт объяснил, как ВСУ пытаются пробить нашу оборону на севере - 21.06.2023 Украина.ру

"Сдаются, но продолжают лезть". Военный эксперт объяснил, как ВСУ пытаются пробить нашу оборону на севере

В наступлении на севере СВО у противника есть конкретные оперативно-тактические цели. Сейчас противник прощупывает нашу оборону на участке от Харьковской до Запорожской областей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-06-21T05:02

2023-06-21T05:02

2023-06-21T05:02

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На севере ВСУ "прощупывают" стыки подразделений ВС РФ и ищут слабые места в обороне, но эти атаки носят отвлекающий характер. Несмотря на то, что действия врага носят весьма агрессивный характер, на протяжении уже 10 дней "контрнаступа" ВС РФ наносят поражение ВСУ, рассказал эксперт.Сначала работает российская авиация, потом подключается артиллерия. Таким образом, на Купянском направлении ВС РФ отбили восемь атак с тяжелейшими потерями для Украины, но они упорно продолжают лезть, добавил он.Для наступления у ВСУ подготовлено девять бригад. Одна бригада – это около 5 тысяч подготовленных бойцов, то есть у противника есть примерно 50-60 тысяч. И сейчас главная задача ВС РФ - продержаться до осени. Дальше начнутся осенние дожди и наступать противнику будет сложнее, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, оборона, наступление, резервы