https://ukraina.ru/20230620/1047399824.html

Украинское наступление и уроки Прохоровки. Залужного, конечно, не расстреляют, но карьеру испортят

Украинское наступление и уроки Прохоровки. Залужного, конечно, не расстреляют, но карьеру испортят - 20.06.2023 Украина.ру

Украинское наступление и уроки Прохоровки. Залужного, конечно, не расстреляют, но карьеру испортят

Командующего 5-й гвардейской танковой армии Павла Ротмистрова, по его собственным воспоминаниям, Сталин хотел расстрелять за… Прохоровку. Да-да, за то самое сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 года, которое считается решительной победой и переломным моментом Курской битвы.

2023-06-20T14:07

2023-06-20T14:07

2023-06-20T14:12

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К 11 июля II Танковый корпус СС обергруппенфюрера Пауля Хауссера прорвал оборону войск Воронежского фронта Николая Ватутина на всю глубину и вышел на оперативный простор в районе Прохоровки. Чтобы купировать кризис навстречу ему были брошены войска стратегического резерва Ставки – Степной фронт в составе 5 гвардейской танковой армии и 5-й гвардейской армии Алексея Жадова.Контрудар происходил в лучших традициях 1941 года (выражаясь языком современных игр – "ололо-свет" и "зерграш") – без доразведки, при весьма неопределённом представлении о поле боя. В результате, вместо выхода во фланг одной из немецких группировок, удар был нанесён в лоб по изготовившимся к обороне в узком дефиле между заболоченной поймой реки Псёл и железнодорожной насыпью главным силам немцев.Советские танковые бригады упёрлись в старый советский же противотанковый ров и началась бойня – советские потери оцениваются более чем в 300 танков только уничтоженными, немцы потеряли порядка 70 танков повреждёнными (большая часть их потом была восстановлена). Число уничтоженных немецких танков было не более 5 штук.5 гвардейская танковая армия, предназначенная для развития успеха после прорыва немецкого фронта с целью выхода к Харькову, была обескровлена и не сыграла роль, предписанную советскими планами.Самое интересное, что особого смысла в прорыве советской обороны у немцев не было, как и не было особого смысла в том, чтобы пытаться залатать эту прореху – ну вырвался Хауссер к Прохоровке, и что бы он там стал делать? Пытаться окружить своим корпусом (около 70 тыс. человек при 300 танках) почти миллионную советскую группировку на курском выступе? Серьёзно? С тем же успехом он мог направиться штурмовать Москву…Впрочем, легко критиковать советских военачальников, которые принимали решения 80 лет назад исходя из тех сведений, которые были у них тогда, а не из тех, которые есть у нас сейчас…Впрочем, вернёмся к нынешним реалиям.Считающий себя министром обороны Алексей Резников прокомментировал ход украинского контрнаступления следующим образом: "для нас главной ценностью является жизнь и здоровье наших защитников и защитниц. Поэтому мы не используем тактику мясорубки. Наши офицеры, наши командиры маневрируют, ищут возможности, аккуратно двигаются". В переводе на человеческий язык это означает официальное признание того, что украинское наступление забуксовало – о необходимости ценить жизни солдат вспоминают, обычно, именно в таких случаях.Не то, чтобы ситуация была особенно трагичной для ВСУ.С одной стороны, время ещё есть. По прогнозу американской консалтинговой компании EURASIA GROUP, опубликованному накануне начала наступления, ВСУ должны, с вероятностью 50-60%, взять Мелитополь к сентябрю 2023 года. Сейчас ещё июнь не закончился.С другой стороны, большая часть резервов ВСУ ещё в бою не была. В частности, не были замечены в поле британские танки Chаllenger, с которыми по неизвестной науке причине связываются какие-то "надежды" (причины известны – у них лучшая защита, чем у Leopard`ов, но эффективность применения танков не от этого зависит).Автор не является военным экспертом, академиев не кончал, но подозревает, что при планировании стратегической наступательной операции войска делятся на три эшелона – прорыва, развития успеха и закрепления.Сейчас забуксовал первый эшелон, не преодолев даже предполья "линии Суровикина" (да-да – к главной линии обороны украинские войска даже не подошли!). Надо отметить, что выглядел он довольно странно. Обилие в первом эшелоне иностранной военной техники противоречит военному опыту, по которому в ударных соединениях должно быть больше пехоты и артиллерии.Скорее всего замысел Залужного состоял в том, чтобы раздёргать российские войска ударами по неглавным направлениям ("цирк Буданова" в Белгородской области) и создать угрозу левому флангу российского построения, подорвав дамбу Каховской ГЭС. А после этого – "психические атаки" с массовым использованием западной техники на главном направлении, в расчёте на то, что русские побегут. А они почему-то не побежали.Во время Великой Отечественной войны в такой ситуации силы второго эшелона вводились не в чистый прорыв (если мы не ошибаемся, таких случаев, предписанных теорией, в принципе не было), а когда темпы наступления первого эшелона критически снижались. Так, например, было в ноябре 1943 года, когда 3-я гвардейская танковая армия была брошена на непрорванную линию обороны вермахта перед Лютежским плацдармом.В общем, сейчас перед командованием ВСУ стоит вопрос, что делать дальше.Можно направить удар второго эшелона на главное оперативное направление и возможно даже прорвать "линию Суровикина". Однако, судя по потерям первого эшелона, эти войска будут обескровлены и развить наступление не смогут. Третий эшелон состоит в основном из пехоты и предназначен для обороны на новых позициях, эффективность его наступления будет сомнительна. В общем, перспектива взятия Мелитополя и перехвата "сухопутного моста" в Крым теряет определённость. Даже на уровне американского прогноза в 50% – то ли да, то ли нет.Второй вариант, о котором пишет Олег Царёв, предполагает наступление по дну бывшего Каховского моря. Российские войска на этом направлении ориентированы на отражение возможного десанта, а не наступления в варианте "по морю яко посуху". Тут, правда, есть несколько проблем.Во-первых, начать его нужно не раньше второй половины июля – дно моря должно сначала высохнуть.Во-вторых, основная группировка украинских резервов находится в Днепропетровской области. Скрыть их переброску на другое направление в принципе невозможно.В-третьих, даже если наступление с этого направления будет успешным, можно выйти к крымским перешейкам. Можно, но не нужно – это значит подставить левый фланг войскам, которые обороняются на ореховском направлении. Ну и вопрос о Мелитополе и Бердянске не стоит.Третий вариант предполагает наступление на Донецк или северодонецко-лисичанская агломерацию. Каких-то успехов тут вряд ли можно достичь. Даже взятие Северодонецка не будет иметь такого эффекта, как выход к Азовскому морю, уже объявленному внутреннем российским.В общем, когда Залужный в последнем ролике (допустим, ролик современный, а не скомпилированный из старой нарезки) говорит о том, что всё развивается по плану, скорее всего врёт.Понятно, что Зеленский не Сталин, а Залужный – не Ротмистров. Расстрелять Залужного не расстреляют (так ведь и Ротмистров уцелел), но виноватым в провале наступления сделают. И – прости-прощай политическая карьера (не факт, что сам Залужный на неё настроен, но он рассматривается как перспективный кандидат на выборах 2024 года).

https://ukraina.ru/20230620/1047383675.html

https://ukraina.ru/20230616/1047317227.html

https://ukraina.ru/20230615/1047263935.html

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эксклюзив, история, курская битва, украина, россия, война, спецоперация, наступление, валерий залужный