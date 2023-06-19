ВСУ обстреляли Волноваху в ДНР, погиб ребёнок – Пушилин

Город под обстрелами, но не сломлен. Что происходит в Донецке 30 мая столица ДНР подверглась интенсивным ракетным обстрелам. Пострадали не только Петровский и Куйбышевский районы, по которым прилетает постоянно из-за их близкого расположения к линии фронта, но и Киевский, Пролетарский, Будённовский и Кировский