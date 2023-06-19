ВСУ обстреляли Волноваху в ДНР, погиб ребёнок – Пушилин
ВСУ нанесли массированный удар по Волновахскому району, есть жертвы, написал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале 19 июня
Утром украинские войска обстреляли автобусную остановку, школы и здание гуманитарного склада в Волновахе с использованием ракетной системы залпового огня западного производства, сообщил Пушилин.
По предварительным данным, в результате удара пострадали около 20 человек, подчеркнул врио главы ДНР.
"Кроме того, в Волновахском районе погибла 6-летняя девочка", – сообщил Пушилин.
Причиной гибели стало попадание одной из мин в ходе дистанционного минирования со стороны ВСУ во двор дома, где жила девочка, написал врио главы ДНР.
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