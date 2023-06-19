ВСУ обстреляли Волноваху в ДНР, погиб ребёнок – Пушилин - 19.06.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Волноваху в ДНР, погиб ребёнок – Пушилин
ВСУ обстреляли Волноваху в ДНР, погиб ребёнок – Пушилин - 19.06.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Волноваху в ДНР, погиб ребёнок – Пушилин
ВСУ нанесли массированный удар по Волновахскому району, есть жертвы, написал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале 19 июня
2023-06-19T15:35
2023-06-19T15:35
новости
днр
волноваха
денис пушилин
всу
новые регионы
обстрелы
жертвы
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Утром украинские войска обстреляли автобусную остановку, школы и здание гуманитарного склада в Волновахе с использованием ракетной системы залпового огня западного производства, сообщил Пушилин.По предварительным данным, в результате удара пострадали около 20 человек, подчеркнул врио главы ДНР.Причиной гибели стало попадание одной из мин в ходе дистанционного минирования со стороны ВСУ во двор дома, где жила девочка, написал врио главы ДНР.
https://ukraina.ru/20230531/1046740145.html
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новости, днр, волноваха, денис пушилин, всу, новые регионы, обстрелы, жертвы
Новости, ДНР, Волноваха, Денис Пушилин, ВСУ, Новые регионы, обстрелы, жертвы

ВСУ обстреляли Волноваху в ДНР, погиб ребёнок – Пушилин

15:35 19.06.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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ВСУ нанесли массированный удар по Волновахскому району, есть жертвы, написал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале 19 июня
Утром украинские войска обстреляли автобусную остановку, школы и здание гуманитарного склада в Волновахе с использованием ракетной системы залпового огня западного производства, сообщил Пушилин.
По предварительным данным, в результате удара пострадали около 20 человек, подчеркнул врио главы ДНР.
"Кроме того, в Волновахском районе погибла 6-летняя девочка", – сообщил Пушилин.
Причиной гибели стало попадание одной из мин в ходе дистанционного минирования со стороны ВСУ во двор дома, где жила девочка, написал врио главы ДНР.
Последствия обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
31 мая, 13:05
Город под обстрелами, но не сломлен. Что происходит в Донецке30 мая столица ДНР подверглась интенсивным ракетным обстрелам. Пострадали не только Петровский и Куйбышевский районы, по которым прилетает постоянно из-за их близкого расположения к линии фронта, но и Киевский, Пролетарский, Будённовский и Кировский
 
НовостиДНРВолновахаДенис ПушилинВСУНовые регионыобстрелыжертвы
 
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