https://ukraina.ru/20230619/1047369649.html

Генсек НАТО выступил против заморозки конфликта на Украине

Генсек НАТО выступил против заморозки конфликта на Украине - 19.06.2023 Украина.ру

Генсек НАТО выступил против заморозки конфликта на Украине

В НАТО выступают против заморозки конфликта на Украине и мирных соглашений на условиях России. Об этом 19 июня заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, его пресс-конференцию транслировала пресс-служба НАТО

2023-06-19T14:39

2023-06-19T14:39

2023-06-19T14:39

столтенберг

нато

украина

россия

зарубежье

новости

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"Мы все хотим завершения этой войны, но справедливый мир не может включать заморозку конфликта и соглашение, продиктованное Россией. <...> Украинское наступление продолжается. Чем больше территории Украина сможет забрать, тем сильнее будут ее карты за столом переговоров", - сказал Столтенберг.Он приветствовал усилия Германии по предоставлению военной помощи Украине, в особенности недавнее решение поставить Киеву еще 64 ракеты для комплексов ПВО Patriot.По его словам, саммит в Вильнюсе в июле определит видение будущего для Украины, "как независимого и демократического члена евроатлантической семьи". Он добавил, что саммит также должен усилить оборону НАТО, включая развертывание значительных военных сил на востоке альянса.

https://ukraina.ru/20230616/1047288882.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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столтенберг, нато, украина, россия, зарубежье, новости