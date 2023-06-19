Генсек НАТО выступил против заморозки конфликта на Украине - 19.06.2023 Украина.ру
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Генсек НАТО выступил против заморозки конфликта на Украине
Генсек НАТО выступил против заморозки конфликта на Украине - 19.06.2023 Украина.ру
Генсек НАТО выступил против заморозки конфликта на Украине
В НАТО выступают против заморозки конфликта на Украине и мирных соглашений на условиях России. Об этом 19 июня заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, его пресс-конференцию транслировала пресс-служба НАТО
2023-06-19T14:39
2023-06-19T14:39
столтенберг
нато
украина
россия
зарубежье
новости
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"Мы все хотим завершения этой войны, но справедливый мир не может включать заморозку конфликта и соглашение, продиктованное Россией. &lt;...&gt; Украинское наступление продолжается. Чем больше территории Украина сможет забрать, тем сильнее будут ее карты за столом переговоров", - сказал Столтенберг.Он приветствовал усилия Германии по предоставлению военной помощи Украине, в особенности недавнее решение поставить Киеву еще 64 ракеты для комплексов ПВО Patriot.По его словам, саммит в Вильнюсе в июле определит видение будущего для Украины, "как независимого и демократического члена евроатлантической семьи". Он добавил, что саммит также должен усилить оборону НАТО, включая развертывание значительных военных сил на востоке альянса.
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столтенберг, нато, украина, россия, зарубежье, новости
Столтенберг, НАТО, Украина, Россия, Зарубежье, Новости

Генсек НАТО выступил против заморозки конфликта на Украине

14:39 19.06.2023
 
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
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В НАТО выступают против заморозки конфликта на Украине и мирных соглашений на условиях России. Об этом 19 июня заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, его пресс-конференцию транслировала пресс-служба НАТО
"Мы все хотим завершения этой войны, но справедливый мир не может включать заморозку конфликта и соглашение, продиктованное Россией. <...> Украинское наступление продолжается. Чем больше территории Украина сможет забрать, тем сильнее будут ее карты за столом переговоров", - сказал Столтенберг.
Он приветствовал усилия Германии по предоставлению военной помощи Украине, в особенности недавнее решение поставить Киеву еще 64 ракеты для комплексов ПВО Patriot.
По его словам, саммит в Вильнюсе в июле определит видение будущего для Украины, "как независимого и демократического члена евроатлантической семьи". Он добавил, что саммит также должен усилить оборону НАТО, включая развертывание значительных военных сил на востоке альянса.
Йенс Столтенберг
16 июня, 11:06
Столтенберг исключил вступление Украины в НАТО в разгар конфликтаГенсек НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в альянс в разгар конфликта. Об этом он сообщил в интервью французскому телеканалу France 5, выдержки из которого опубликовала 16 июня пресс-служба альянса
 
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