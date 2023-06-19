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Кремль ответил на желание ООН проинспектировать территории рядом с Каховской ГЭС

Кремль ответил на желание ООН проинспектировать территории рядом с Каховской ГЭС - 19.06.2023 Украина.ру

Кремль ответил на желание ООН проинспектировать территории рядом с Каховской ГЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 июня прокомментировал желание ООН проинспектировать территории рядом с Каховской гидроэлектростанцией (ГЭС)

2023-06-19T13:51

2023-06-19T13:51

2023-06-19T13:51

каховская гэс

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оон

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В Кремле прокомментировали намерение ООН проинспектировать территории рядом с Каховской гидроэлектростанцией. В районе постоянно ведутся провокации и обстрелы, поэтому возникает много вопросов, в том числе связанных с безопасностью членов возможной миссии. "Здесь я не знаю точно нюансов, но там же очень много вопросов: как переходить? Где линия соприкосновения? Обеспечение безопасности. Вы знаете, что там постоянно обстрелы идут, постоянно провокации, обстреливаются гражданские объекты, обстреливаются люди, население, гибнут люди. Здесь это очень сложно. Очень сложно обеспечить им безопасность. Ну и много других нюансов", - сказал официальный представитель Кремля.Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов и Всемирная организация по миграции заявили, что Россия якобы не давала им доступа на территории левобережья Днепра, находящиеся под контролем ВС РФ, для оказания помощи населению после разрушения Каховской ГЭС.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

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каховская гэс, новые регионы, новости, кремль, оон, безопасность