https://ukraina.ru/20230619/1047364976.html

Эмир, который спас русских. В центре Москвы открыли сквер Абд аль-Кадира

Эмир, который спас русских. В центре Москвы открыли сквер Абд аль-Кадира - 19.06.2023 Украина.ру

Эмир, который спас русских. В центре Москвы открыли сквер Абд аль-Кадира

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун приехал в Россию для обсуждения сотрудничества между двумя дружественными странами. Накануне поездки он перенес заранее запланированный визит во Францию, расставляя этим приоритеты своей внешней политики

2023-06-19T14:12

2023-06-19T14:12

2023-06-19T14:12

эксклюзив

алжир

франция

сирия

россия

эмиры

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Формально поездку отменили из-за активных протестов против пенсионной реформы, до сих пор не утихающих в городах Франции. Однако выбор президента Теббуна показал, что алжирцы не поддаются давлению со стороны Запада и отказываются следовать на поводу у Парижа и Вашингтона.В ходе визита произошло примечательное событие. Алжирский лидер торжественно открыл в Москве новый сквер, который получил название в честь национального героя своего народа – эмира Абд аль-Кадира Эль-Джазаири – по итогам открытого электронного голосования, проходившего на городском сервисе "Активный гражданин".Этот выдающийся мыслитель и полководец удивлял своим гуманизмом даже своих врагов – французских колонизаторов. Они безуспешно сражались с Абд аль-Кадиром в течение пятнадцати лет, одержав победу только благодаря жестокому террору и подкупу. А в конце жизни алжирец вступился за сотрудников русской дипломатической миссии в Дамаске, спасая их от резни.Будущий лидер алжирского сопротивления был выходцем из уважаемого рода суфийских проповедников, которые распространяли ислам среди берберских племен. Уже молодости он обращал на себя внимание большими способностями, выучил наизусть Коран и совершил паломничество в Мекку.По дороге на Аравийский полуостров Абд аль-Кадир посетил Египет, где его впечатлили реформы, которые проводил паша Мухаммед Али. Египетский правитель реорганизовал систему государственного управления по европейскому образцу, и эффективность этих действий произвели впечатление на любознательного алжирского юношу.А уже вскоре европейцы пришли с оружием на его родину. В 1830 году Франция начала против Алжира завоевательную войну, с целью грабежа страны и колонизации ее территории.Эта военная агрессия была санкционирована правительством короля Луи-Филиппа, чтобы преодолеть хронический социальный кризис, постоянно подталкивающий Францию к революционному бунту.Французы стремились захватить плодородные земли на побережье Средиземного моря, которые были когда-то житницей Древнего Рима. Их войска имели перед алжирцами огромное военное преимущество. Они расстреливали из орудий берберское ополчение, которое могло противопоставить снарядам только кремневые ружья, пики и сабли.Захватчики разрушали глинобитные жилые дома, не жалея алжирских детей и женщин. Выживших депортировали в пустыню, обрекая их на верную смерть, или продавали в рабство для работы на заокеанских плантациях. А на месте уничтоженных селений обживались переселенцы из Франции.Эта геноцидная политика привела к массовому народному восстанию, которое началось в 1832 году и быстро распространилось на весь Алжир. Его возглавил молодой Абд аль-Кадир, получивший титул эмира – военного предводителя.Он объединил под своим знаменем различные племена коренных алжирцев, провозгласил создание независимого государства, начал выпускать собственную валюту, провел административно-судебную реформу и превратил арабо-берберское ополчение в хорошо организованную регулярную армию.За несколько лет алжирцы сумели построить пороховые фабрики и литейные мастерские. Абд аль-Кадир провел налоговую реформу, чтобы наладить производство оружия, и у его солдат тоже появились пушки.Это стало неприятным сюрпризом для французов, которые потерпели от алжирцев несколько болезненных поражений. После этого французское правительство заключило с эмиром вынужденное перемирие, признавая его власть над частью Алжира. А наступление колонизаторов было временно остановлено.Успехи Абд аль-Кадира получили в Европе большой резонанс и больно ударили по репутации французских властей. Тем более, алжирский вождь отличался от колонизаторов человечным отношением к пленным и справедливостью по отношению к соотечественникам, проявляя к ним "щедрую заботу, мягкое сочувствие".Он получил мировую славу, заслужив репутацию просвещенного политика и благородного рыцаря, соблюдающего правила и законы войны.Французский маршал Николя Сульт считал эмира одним из достойнейших людей своего времени. Алжирского эмира называли "святым среди князей, князем среди святых". Потому что во время перерывов между боями он писал суфийские трактаты, осмысляя экзистенциальные философские проблемы.Европейцы вели свою войну совсем по-другому. Печально известный генерал Кавеньяк массово убивал мирных жителей, загоняя их в пещеры, где людей убивали с помощью дыма.А майор Монтаньяк хвастался отрубленными головами алжирцев и с садистским наслаждением описывал свои военные преступления, которые, согласно современным правовым понятиям, представляли собой настоящий акт геноцида."Мы обосновались в центре страны… все сожгли, убили, разграбили. Некоторые племена, однако, все еще сопротивляются, но мы выслеживаем их со всех сторон, чтобы забрать их жен, детей, их скот. Некоторых держат в заложниках, других меняют на лошадей, а остальных продают на аукционе как вьючных животных.Мой храбрый друг, вот как надо вести войну с арабами: убивать всех людей до достижения пятнадцатилетнего возраста, забрать всех женщин и детей, погрузить в корабли, отправить их на Маркизские острова или в другое место; одним словом, чтобы положить конец сопротивлению, нужно уничтожить всех, кто не будет ползать у наших ног, как собаки.На мой взгляд, все население, которое не принимает наши условия, должно быть уничтожено без различия возраста и пола; все должно быть взято, разграблено; трава больше не должна расти там, где ступила французская армия", – рассказывал он в опубликованной переписке с племянником.Накопив новые силы, французы нарушили мирный договор и предательски атаковали армию Абд аль-Кадира. Одновременно они подкупили алжирских феодалов, которых не устраивало правление эмира, защищавшего интересы простолюдинов в ущерб родовитой племенной знати. Абд аль-Кадир отступил в пустыню, продолжая партизанскую войну.В конце 1847 года он решил положить конец бесконечному кровопролитию и вступил в переговоры с французами, которые обещали свободно пропустить его в Палестину, вместе с семьей – в обмен на прекращение сопротивления.Однако Абд аль-Кадира опять обманули – его взяли в плен, увезли во Францию и посадили в тюрьму, где скончались дети эмира.Только через пять лет французские власти отпустили пленника на Ближний Восток, где он обосновался в Дамаске и начал преподавать богословие. В 1860 году, когда в сирийской столице проходили христианские погромы, которые устроили друзы, Абд аль-Кадир смело выступил против фанатиков, и спас от гибели несколько тысяч человек – включая сотрудников российского вице-консульства, которое осаждали погромщики.Героическое поведение эмира вызвало признание во всем мире. Он получил почетные награды от президента США Авраама Линкольна, Папы Римского и от большинства европейских стран. На карте США появился город под названием Элкейдер, а российское правительство направило Абд аль-Кадиру орден Белого орла, в благодарность за спасение вице-консула.Имя этого выдающегося человека до сих пор широко популярно в Африке и на Ближнем Востоке, где оно является символом справедливой освободительной антиколониальной борьбы. Но его помнят и на Западе. Американский режиссер Оливер Стоун собирался снять об Абд аль-Кадире фильм-байопик, чтобы вернуть его образ в современную массовую культуру.Московский сквер Абд аль-Кадира получил свое название по инициативе Института Африки РАН, который расположен неподалеку. И это по достоинству оценили в странах Глобального Юга.Подобные шаги, среди которых стоит отметить недавнее переименование Российского университета дружбы народов, которому вернули имя Патриса Лумумбы, вызывают симпатии у жителей африканских стран. Они признательны за помощь в освобождении от колониального угнетения, которую оказывала Москва. И относятся к ней с доверием, вопреки давлению Запада.Эти исторические связи могут послужить фундаментом для развития будущего сотрудничества. А образ Абд аль-Кадира необходимо широко популяризировать, потому что у него можно поучиться многому – и подлинному бескорыстному гуманизму, и успешному сопротивлению превосходящим силам колонизаторов.

https://ukraina.ru/20230615/1047262421.html

https://ukraina.ru/20230424/1045626988.html

https://ukraina.ru/20230616/1047313368.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, алжир, франция, сирия, россия, эмиры