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"Накрывает 10 футбольных полей". Полковник Баранец о том, как умная система "Земледелие" уничтожает ВСУ

"Накрывает 10 футбольных полей". Полковник Баранец о том, как умная система "Земледелие" уничтожает ВСУ - 19.06.2023 Украина.ру

"Накрывает 10 футбольных полей". Полковник Баранец о том, как умная система "Земледелие" уничтожает ВСУ

В ходе СВО стали применяться все новые виды вооружений, которые раньше лежали в загашнике. Мы начали доставать со складов покрытое паутиной и накрытое брезентом оружие, которое ранее недооценивали. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2023-06-19T05:00

2023-06-19T05:00

2023-06-19T05:00

новости

минирование

сво

наступление

всу

вооружение

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СВО действительно стала лабораторией для испытания всех наших вооружений: и модернизированных советских, и тех, в эффективности которых мы сомневались. Одной из таких машин оказалась инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) с остроумным названием "Земледелие", рассказал эксперт.ИСДМ "Земледелие" работает по тому же принципу, что и "Град". Но у неё два пакета снарядов по 25 штук, то есть всего 50 выстрелов. В каждом пакете есть разные мины. Эти выстрелы накрывают площадь в размере 10 футбольных полей, добавил он.СВО действительно стала лабораторией для испытания различных видов вооружений: и модернизированных советских, и тех, в которых мы сомневались, и тех, которые не сработали. У нас полно новейших образцов техники и вооружения, но для их массового внедрения в армию нужны деньги и выработка приоритетов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, минирование, сво, наступление, всу, вооружение