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"Накрывает 10 футбольных полей". Полковник Баранец о том, как умная система "Земледелие" уничтожает ВСУ
"Накрывает 10 футбольных полей". Полковник Баранец о том, как умная система "Земледелие" уничтожает ВСУ - 19.06.2023 Украина.ру
"Накрывает 10 футбольных полей". Полковник Баранец о том, как умная система "Земледелие" уничтожает ВСУ
В ходе СВО стали применяться все новые виды вооружений, которые раньше лежали в загашнике. Мы начали доставать со складов покрытое паутиной и накрытое брезентом оружие, которое ранее недооценивали. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2023-06-19T05:00
2023-06-19T05:00
2023-06-19T05:00
новости
минирование
сво
наступление
всу
вооружение
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СВО действительно стала лабораторией для испытания всех наших вооружений: и модернизированных советских, и тех, в эффективности которых мы сомневались. Одной из таких машин оказалась инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) с остроумным названием "Земледелие", рассказал эксперт.ИСДМ "Земледелие" работает по тому же принципу, что и "Град". Но у неё два пакета снарядов по 25 штук, то есть всего 50 выстрелов. В каждом пакете есть разные мины. Эти выстрелы накрывают площадь в размере 10 футбольных полей, добавил он.СВО действительно стала лабораторией для испытания различных видов вооружений: и модернизированных советских, и тех, в которых мы сомневались, и тех, которые не сработали. У нас полно новейших образцов техники и вооружения, но для их массового внедрения в армию нужны деньги и выработка приоритетов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1d/1044839571_63:0:1883:1365_1920x0_80_0_0_b7ddabad1a764ef59207c7fa52810f12.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минирование, сво, наступление, всу, вооружение
"Накрывает 10 футбольных полей". Полковник Баранец о том, как умная система "Земледелие" уничтожает ВСУ
В ходе СВО стали применяться все новые виды вооружений, которые раньше лежали в загашнике. Мы начали доставать со складов покрытое паутиной и накрытое брезентом оружие, которое ранее недооценивали. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
СВО действительно стала лабораторией для испытания всех наших вооружений: и модернизированных советских, и тех, в эффективности которых мы сомневались. Одной из таких машин оказалась инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) с остроумным названием "Земледелие", рассказал эксперт.
ИСДМ "Земледелие" работает по тому же принципу, что и "Град". Но у неё два пакета снарядов по 25 штук, то есть всего 50 выстрелов. В каждом пакете есть разные мины. Эти выстрелы накрывают площадь в размере 10 футбольных полей, добавил он.
"Более того, золотые головы нашей оборонки придумали гениальную вещь. Электроника запоминает эти минные поля, которыми мы засеваем территорию противника. Мы видим всю эту площадь. И если нам придется наступать по этим минным полям, то они не сработают, потому что мы научились отключать собственные мины", - подчеркнул Баранец.
СВО действительно стала лабораторией для испытания различных видов вооружений: и модернизированных советских, и тех, в которых мы сомневались, и тех, которые не сработали. У нас полно новейших образцов техники и вооружения, но для их массового внедрения в армию нужны деньги и выработка приоритетов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь