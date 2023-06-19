"Накрывает 10 футбольных полей". Полковник Баранец о том, как умная система "Земледелие" уничтожает ВСУ - 19.06.2023 Украина.ру
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"Накрывает 10 футбольных полей". Полковник Баранец о том, как умная система "Земледелие" уничтожает ВСУ
"Накрывает 10 футбольных полей". Полковник Баранец о том, как умная система "Земледелие" уничтожает ВСУ - 19.06.2023 Украина.ру
"Накрывает 10 футбольных полей". Полковник Баранец о том, как умная система "Земледелие" уничтожает ВСУ
В ходе СВО стали применяться все новые виды вооружений, которые раньше лежали в загашнике. Мы начали доставать со складов покрытое паутиной и накрытое брезентом оружие, которое ранее недооценивали. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2023-06-19T05:00
2023-06-19T05:00
новости
минирование
сво
наступление
всу
вооружение
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СВО действительно стала лабораторией для испытания всех наших вооружений: и модернизированных советских, и тех, в эффективности которых мы сомневались. Одной из таких машин оказалась инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) с остроумным названием "Земледелие", рассказал эксперт.ИСДМ "Земледелие" работает по тому же принципу, что и "Град". Но у неё два пакета снарядов по 25 штук, то есть всего 50 выстрелов. В каждом пакете есть разные мины. Эти выстрелы накрывают площадь в размере 10 футбольных полей, добавил он.СВО действительно стала лабораторией для испытания различных видов вооружений: и модернизированных советских, и тех, в которых мы сомневались, и тех, которые не сработали. У нас полно новейших образцов техники и вооружения, но для их массового внедрения в армию нужны деньги и выработка приоритетов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, минирование, сво, наступление, всу, вооружение
Новости, минирование, СВО, наступление, ВСУ, вооружение

"Накрывает 10 футбольных полей". Полковник Баранец о том, как умная система "Земледелие" уничтожает ВСУ

05:00 19.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУукраинские танки
украинские танки - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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В ходе СВО стали применяться все новые виды вооружений, которые раньше лежали в загашнике. Мы начали доставать со складов покрытое паутиной и накрытое брезентом оружие, которое ранее недооценивали. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
СВО действительно стала лабораторией для испытания всех наших вооружений: и модернизированных советских, и тех, в эффективности которых мы сомневались. Одной из таких машин оказалась инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) с остроумным названием "Земледелие", рассказал эксперт.
ИСДМ "Земледелие" работает по тому же принципу, что и "Град". Но у неё два пакета снарядов по 25 штук, то есть всего 50 выстрелов. В каждом пакете есть разные мины. Эти выстрелы накрывают площадь в размере 10 футбольных полей, добавил он.
"Более того, золотые головы нашей оборонки придумали гениальную вещь. Электроника запоминает эти минные поля, которыми мы засеваем территорию противника. Мы видим всю эту площадь. И если нам придется наступать по этим минным полям, то они не сработают, потому что мы научились отключать собственные мины", - подчеркнул Баранец.
СВО действительно стала лабораторией для испытания различных видов вооружений: и модернизированных советских, и тех, в которых мы сомневались, и тех, которые не сработали. У нас полно новейших образцов техники и вооружения, но для их массового внедрения в армию нужны деньги и выработка приоритетов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиминированиеСВОнаступлениеВСУвооружение
 
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05:00"Накрывает 10 футбольных полей". Полковник Баранец о том, как умная система "Земледелие" уничтожает ВСУ
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