В США назвали вероятную причину ЧП на Каховской ГЭС
16:11 18.06.2023 (обновлено: 16:12 18.06.2023)
Вероятной причиной обрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области была активация взрывчатки, рассказал эксперт по безопасности плотин и анализу разрушений Майкл Уэст изданию The New York Times (NYT) 18 июня
Для того, чтобы разрушить плотину, нужен мощный взрыв, считает эксперт.
"Если необходимо разрушить плотину, галерея — идеальное место для установки этого заряда взрывчатки", — заявил Уэст.
Он сделал такие выводы, проанализировав спутниковые и сейсмические данные в районе обрушения.
В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела.
Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
16 июня, 16:53ВС России приступили к ликвидации экологических последствий подрыва Каховской ГЭСПодразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России начали устранение экологических проблем, появившихся в Херсонской области в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции украинскими войсками, сообщило РИА Новости 16 июня