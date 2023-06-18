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В США назвали вероятную причину ЧП на Каховской ГЭС

В США назвали вероятную причину ЧП на Каховской ГЭС - 18.06.2023 Украина.ру

В США назвали вероятную причину ЧП на Каховской ГЭС

Вероятной причиной обрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области была активация взрывчатки, рассказал эксперт по безопасности плотин и анализу разрушений Майкл Уэст изданию The New York Times (NYT) 18 июня

2023-06-18T16:11

2023-06-18T16:11

2023-06-18T16:12

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Для того, чтобы разрушить плотину, нужен мощный взрыв, считает эксперт.Он сделал такие выводы, проанализировав спутниковые и сейсмические данные в районе обрушения.В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела.Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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