https://ukraina.ru/20230618/1047341425.html
Cпикер ГД Володин проведет заседание Парламентского собрания Союзного государства
Cпикер ГД Володин проведет заседание Парламентского собрания Союзного государства - 18.06.2023 Украина.ру
Cпикер ГД Володин проведет заседание Парламентского собрания Союзного государства
Председатель парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикер ГД Вячеслав Володин 19 июня проведет заседание 64 сессии парламентского собрания союза Белоруссии и России в Витебске, сообщает пресс-служба Госдумы 18 июня
2023-06-18T16:07
2023-06-18T16:07
2023-06-18T16:07
новости
союзное государство
москва
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102857/64/1028576445_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f62a987fcf6b8c9fd0b0dddfba1a4fc0.jpg
На заседании планируется обсудить работу над модельными законодательными актами, уточнили в пресс-службе.В воскресенье Володин прибыл с рабочим визитом в Белоруссию.Союзное государство – это своеобразное сообщество негосударственного вида, в которое вошли Российская Федерация и Белоруссия, с целью организации политического и экономического пространства, взаимодействие в валютных, таможенных, гуманитарных и других сферах жизни.Благодаря СГ граждане России и Белоруссии получат равные права и возможности, а как следствие, условия для повышения уровня их жизни.5 апреля Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом.6 апреля в Кремле состоялось заседание Госсовета Союзного государства.На заседании Высшего государственного совета Союзного государства (СГ) обсудили ход выполнения соглашения о создании СГ, а также совместную работу по 28 отраслевым программам.На повестке были вопросы обороны и экономическое сотрудничество. Российский лидер заявил, что Москва и Минск уже начали разработку общей концепции безопасности.Создание союзного государства между Россией, Республикой Беларусь, Южной Осетией и Абхазией вполне реально. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав ИщенкоВыстраивание Союзного государства между Россией, Республикой Беларусь, Южной Осетией и Абхазией вполне реально. Но туда не сможет войти Приднестровье, так как Россия не заключает союзы с непризнанными государствами, рассказал эксперт.Южная Осетия уже неоднократно пыталась войти в состав РФ, при этом Абхазия никогда про это не заявляла. Но паллиатив союзного образования вполне возможен. Если Россия заявит, что Приднестровье - это часть Союзного государства, то Румыния инициирует госпереворот и начнёт ускоренное поглощение Молдавии . А это спровоцирует начало конфликта в самом Приднестровье, добавил Ищенко.Подробнее можно прочитать в материале “Ищенко: Союзное государство – возможное решение украинской проблемы” на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230407/1045109695.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102857/64/1028576445_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4ad57f4187c3b28640ec1a888370582f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, союзное государство, москва, минск
Cпикер ГД Володин проведет заседание Парламентского собрания Союзного государства
Председатель парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикер ГД Вячеслав Володин 19 июня проведет заседание 64 сессии парламентского собрания союза Белоруссии и России в Витебске, сообщает пресс-служба Госдумы 18 июня
На заседании планируется обсудить работу над модельными законодательными актами, уточнили в пресс-службе.
"Девятнадцатого июня в городе Витебск Вячеслав Володин проведет заседание 64 сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России", - говорится в сообщении пресс-службы.
В воскресенье Володин прибыл с рабочим визитом в Белоруссию.
Союзное государство – это своеобразное сообщество негосударственного вида, в которое вошли Российская Федерация и Белоруссия, с целью организации политического и экономического пространства, взаимодействие в валютных, таможенных, гуманитарных и других сферах жизни.
Благодаря СГ граждане России и Белоруссии получат равные права и возможности, а как следствие, условия для повышения уровня их жизни.
5 апреля Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом.
6 апреля в Кремле состоялось заседание Госсовета Союзного государства.
На заседании Высшего государственного совета Союзного государства (СГ) обсудили ход выполнения соглашения о создании СГ, а также совместную работу по 28 отраслевым программам.
На повестке были вопросы обороны и экономическое сотрудничество. Российский лидер заявил, что Москва и Минск уже начали разработку общей концепции безопасности.
Создание союзного государства между Россией, Республикой Беларусь, Южной Осетией и Абхазией вполне реально. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Выстраивание Союзного государства между Россией, Республикой Беларусь, Южной Осетией и Абхазией вполне реально. Но туда не сможет войти Приднестровье, так как Россия не заключает союзы с непризнанными государствами, рассказал эксперт.
Южная Осетия уже неоднократно пыталась войти в состав РФ, при этом Абхазия никогда про это не заявляла. Но паллиатив союзного образования вполне возможен. Если Россия заявит, что Приднестровье - это часть Союзного государства, то Румыния инициирует госпереворот и начнёт ускоренное поглощение Молдавии . А это спровоцирует начало конфликта в самом Приднестровье, добавил Ищенко.
Подробнее можно прочитать в материале “Ищенко: Союзное государство – возможное решение украинской проблемы” на сайте Украина.ру