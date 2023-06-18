https://ukraina.ru/20230618/1047341425.html

Cпикер ГД Володин проведет заседание Парламентского собрания Союзного государства

Cпикер ГД Володин проведет заседание Парламентского собрания Союзного государства - 18.06.2023 Украина.ру

Cпикер ГД Володин проведет заседание Парламентского собрания Союзного государства

Председатель парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикер ГД Вячеслав Володин 19 июня проведет заседание 64 сессии парламентского собрания союза Белоруссии и России в Витебске, сообщает пресс-служба Госдумы 18 июня

2023-06-18T16:07

2023-06-18T16:07

2023-06-18T16:07

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минск

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На заседании планируется обсудить работу над модельными законодательными актами, уточнили в пресс-службе.В воскресенье Володин прибыл с рабочим визитом в Белоруссию.Союзное государство – это своеобразное сообщество негосударственного вида, в которое вошли Российская Федерация и Белоруссия, с целью организации политического и экономического пространства, взаимодействие в валютных, таможенных, гуманитарных и других сферах жизни.Благодаря СГ граждане России и Белоруссии получат равные права и возможности, а как следствие, условия для повышения уровня их жизни.5 апреля Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом.6 апреля в Кремле состоялось заседание Госсовета Союзного государства.На заседании Высшего государственного совета Союзного государства (СГ) обсудили ход выполнения соглашения о создании СГ, а также совместную работу по 28 отраслевым программам.На повестке были вопросы обороны и экономическое сотрудничество. Российский лидер заявил, что Москва и Минск уже начали разработку общей концепции безопасности.Создание союзного государства между Россией, Республикой Беларусь, Южной Осетией и Абхазией вполне реально. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав ИщенкоВыстраивание Союзного государства между Россией, Республикой Беларусь, Южной Осетией и Абхазией вполне реально. Но туда не сможет войти Приднестровье, так как Россия не заключает союзы с непризнанными государствами, рассказал эксперт.Южная Осетия уже неоднократно пыталась войти в состав РФ, при этом Абхазия никогда про это не заявляла. Но паллиатив союзного образования вполне возможен. Если Россия заявит, что Приднестровье - это часть Союзного государства, то Румыния инициирует госпереворот и начнёт ускоренное поглощение Молдавии . А это спровоцирует начало конфликта в самом Приднестровье, добавил Ищенко.Подробнее можно прочитать в материале “Ищенко: Союзное государство – возможное решение украинской проблемы” на сайте Украина.ру

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