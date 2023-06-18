"Вы точно наш министр?" Депутат бундестага уличил Бербок и Хабека в работе на Украину - 18.06.2023 Украина.ру
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"Вы точно наш министр?" Депутат бундестага уличил Бербок и Хабека в работе на Украину
"Вы точно наш министр?" Депутат бундестага уличил Бербок и Хабека в работе на Украину - 18.06.2023 Украина.ру
"Вы точно наш министр?" Депутат бундестага уличил Бербок и Хабека в работе на Украину
Главы МИД Германии Анналена Бербок и министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек работают на Украину, а не свою родину, заявил на заседании бундестага депутат Маркус Фронмайер
2023-06-18T10:12
2023-06-18T10:12
новости
германия
украина
экономика
вооружение
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Депутат поинтересовался у Хабека, точно ли тот является министром экономики Германии, а не Украины. Также Фронмайера интересует, чьи интересы представляют Бербок и Хабек – Германии или других стран.Фронмайер напомнил заявление главы МИД Германии, что обещание Украине важнее, чем мнение немецких избирателей. И он был крайне возмущен словами Хабека о приостановке промышленности в стране до того, как "замерзнут люди", если прекратятся поставки газа из России.Ранее сообщалось, что встреча Бербок с венгерским коллегой Петером Сийярто закончилась перепалкой из-за блокировки Венгрией помощи Украине. Главу МИД Германии возмутил отказ Сийярто одобрить дополнительную военную помощь Евросоюза Киеву.Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в своих соцсетях сообщил, что политика министра иностранных дел Германии Анналены Бербок направлена не на благо государства, а на подпитывание украинского конфликта.В интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко рассказал, что учения НАТО — это больше, чем реальный военный шаг, и даже больше, чем политическая угроза для России.Европа постепенно милитаризуется, с одной стороны идёт сброс старых военных арсеналов и старой военной техники, указал эксперт. С другой стороны в ЕС происходит перезагрузка военно-промышленного комплекса для того, чтобы наладить выпуск новых вооружений, добавил Фененко.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230617/1047326131.html
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новости, германия, украина, экономика, вооружение
Новости, Германия, Украина, экономика, вооружение

"Вы точно наш министр?" Депутат бундестага уличил Бербок и Хабека в работе на Украину

10:12 18.06.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости
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Главы МИД Германии Анналена Бербок и министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек работают на Украину, а не свою родину, заявил на заседании бундестага депутат Маркус Фронмайер
Депутат поинтересовался у Хабека, точно ли тот является министром экономики Германии, а не Украины. Также Фронмайера интересует, чьи интересы представляют Бербок и Хабек – Германии или других стран.
"Чьи интересы вы представляете – Германии или других стран? Нашим гражданам ответ известен. У нас правительство Бандеры Бербок и Володимира Хабека!" - возмутился Фронмайер.
Фронмайер напомнил заявление главы МИД Германии, что обещание Украине важнее, чем мнение немецких избирателей. И он был крайне возмущен словами Хабека о приостановке промышленности в стране до того, как "замерзнут люди", если прекратятся поставки газа из России.
Ранее сообщалось, что встреча Бербок с венгерским коллегой Петером Сийярто закончилась перепалкой из-за блокировки Венгрией помощи Украине. Главу МИД Германии возмутил отказ Сийярто одобрить дополнительную военную помощь Евросоюза Киеву.
Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в своих соцсетях сообщил, что политика министра иностранных дел Германии Анналены Бербок направлена не на благо государства, а на подпитывание украинского конфликта.
В интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко рассказал, что учения НАТО — это больше, чем реальный военный шаг, и даже больше, чем политическая угроза для России.
Европа постепенно милитаризуется, с одной стороны идёт сброс старых военных арсеналов и старой военной техники, указал эксперт.
С другой стороны в ЕС происходит перезагрузка военно-промышленного комплекса для того, чтобы наладить выпуск новых вооружений, добавил Фененко.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Бойцы литовско-польско-украинской бригады на церемонии открытия учений Анаконда-2016. Польша, полигон Новая Деба, июнь 2016 года
Вчера, 17:01
Как НАТО хоронит УкраинуНедавно генсек НАТО Йенс Столтенберг, реагируя на настойчивые требования украинских властей определить перспективу вступления Украины в НАТО уже на ближайшем саммите альянса, предложил согласовать решение об облегчённом принятии Украины в НАТО по окончании конфликта. Эта идея была поддержана президентом США Джозефом Байденом.
 
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Заголовок открываемого материала
12:34"Когда Путин предупреждает – он выполняет": Ераносян о санитарной зоне и не только о ней
10:12"Вы точно наш министр?" Депутат бундестага уличил Бербок и Хабека в работе на Украину
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