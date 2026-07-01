Про бензин - 01.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260701/pro-benzin-1080878036.html
Про бензин
Про бензин - 01.07.2026 Украина.ру
Про бензин
На площадях и площадках сегодня обсуждают тему топлива на отечественных АЗС, столичных в том числе. Ситуация сложная, но она на контроле властей. Экономический обозреватель Алексей Бобровский предлагает так решить проблему:
2026-07-01T15:07
2026-07-01T15:07
на площадях и площадках
минэнерго
нпз
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/01/1080878591_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_627ed3992c5666a61de4b4c3ce54e063.jpg
"Продолжая рубрику "Если бы директором был я", хочется заметить, что:- Понятно, необходимо запретить нефтяникам держать резервы выше какого-то определенного уровня;- Директивно ограничивать и мониторить наценки на логистику и хранение;- Все лишние посредники вычисляются через АСК НДС. А посредниками можно считать всех, у кого в активах нет мощностей по хранению, транспортировке и/или реализации ГСМ;- Умное нормирование необходимо. Его ввели и это правильно. Оно правда не везде умное. Но хоть какое;- Запретить и через гражданский контроль отслеживать слив бензина ухарям в иные емкости и в конских масштабах. Всех, кто так делает, вместе с владельцами и администрацией АЗС привлекать к ответственности, с последующей отправкой на фронт. Вы скажете, так нет такой юридической нормы? Там, кажется, выборы осенью, есть шанс у депутатов успеть принять пару нужных законов, а не только депозиты предлагать изымать…- Реально биржевое ценообразование у нас на товарной бирже не работает. Там 6 покупателей. Это не рынок. Проще закрыть временно биржу и перевести часть АЗС на прямые договоры с НПЗ и/или оптовыми базами нефтепродуктов, с одновременной ликвидацией всех посредников.И последний, не праздный вопрос, можно ли запретить повышать цены выше определенного уровня? Запахло "совком"? А вот и нет.Например, в Польше действует законодательно жёсткий "потолок" розничной цены на бензин, который каждый день (!) пересчитывает Минэнерго (и не ленится) по простой формуле: оптовая цена + налоги + фиксированная маржа + НДС. Реально просто! И дроны там пока не летают. А фиксация маржи есть. Даже немцы ездят заправляться в Польшу.
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/01/1080878591_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_cc39044062f7832bec433a3b64878de0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
на площадях и площадках, минэнерго, нпз, польша
На площадях и площадках, Минэнерго, НПЗ, Польша

Про бензин

15:07 01.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкОбстановка на АЗС в Читинской области
Обстановка на АЗС в Читинской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
На площадях и площадках сегодня обсуждают тему топлива на отечественных АЗС, столичных в том числе. Ситуация сложная, но она на контроле властей. Экономический обозреватель Алексей Бобровский предлагает так решить проблему:
"Продолжая рубрику "Если бы директором был я", хочется заметить, что:
- Понятно, необходимо запретить нефтяникам держать резервы выше какого-то определенного уровня;
- Директивно ограничивать и мониторить наценки на логистику и хранение;
- Все лишние посредники вычисляются через АСК НДС. А посредниками можно считать всех, у кого в активах нет мощностей по хранению, транспортировке и/или реализации ГСМ;
- Умное нормирование необходимо. Его ввели и это правильно. Оно правда не везде умное. Но хоть какое;
- Запретить и через гражданский контроль отслеживать слив бензина ухарям в иные емкости и в конских масштабах. Всех, кто так делает, вместе с владельцами и администрацией АЗС привлекать к ответственности, с последующей отправкой на фронт. Вы скажете, так нет такой юридической нормы? Там, кажется, выборы осенью, есть шанс у депутатов успеть принять пару нужных законов, а не только депозиты предлагать изымать…
- Реально биржевое ценообразование у нас на товарной бирже не работает. Там 6 покупателей. Это не рынок. Проще закрыть временно биржу и перевести часть АЗС на прямые договоры с НПЗ и/или оптовыми базами нефтепродуктов, с одновременной ликвидацией всех посредников.
И последний, не праздный вопрос, можно ли запретить повышать цены выше определенного уровня? Запахло "совком"? А вот и нет.
Например, в Польше действует законодательно жёсткий "потолок" розничной цены на бензин, который каждый день (!) пересчитывает Минэнерго (и не ленится) по простой формуле: оптовая цена + налоги + фиксированная маржа + НДС. Реально просто! И дроны там пока не летают. А фиксация маржи есть. Даже немцы ездят заправляться в Польшу.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
На площадях и площадкахМинэнергоНПЗПольша
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:2266% украинцев выступили за переговоры с Россией. Главное к этому часу
15:15НБУ против Смелянского: профнепригодный коррупционер продолжает рулить "Укрпочтой"
15:11Про футбол
15:10Чешская партия SPD потребует лишить Зеленского ордена Белого льва по примеру Польши
15:09Про визы
15:07Про бензин
15:02ВСУ теряют морские беспилотники и ждут ракеты Ту-95МС. Новости СВО
14:57Российские подразделения продвигаются на Харьковском направлении, уничтожена гаубица ВСУ
14:54Путин обсудил с Совбезом вопросы развития Калининградской области
14:44Келлог раскрыл, почему в Анкоридже сорвался обед Путина с Трампом
14:38ГБР Украины опубликовало расценки ТЦК для уклонистов
14:37Киевскую квартиру Лебедева купил производитель дронов для ВСУ
14:23"Восхвалял президента РФ": СБУ вышла на подполковника в Одесской области
14:18Спелся с врагами Зеленского: неожиданное продолжение истории со взрывом в Монако
14:09Семь украинских безэкипажных катеров уничтожены в Чёрном море. Новости СВО
13:58На Украине растет число наемников из Латинской Америки
13:51"Забирайте Украину, только дайте время": Ищенко объяснил, зачем Трампу был нужен Анкоридж
13:50Украинские источники утверждают, что Константиновка контролируется ВС РФ
13:49Сырский заявил о "наступлении" на Черниговскую область
13:45Нафталиновый генерал: Залужный снова метит в президенты
Лента новостейМолния