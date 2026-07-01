https://ukraina.ru/20260701/pro-benzin-1080878036.html

Про бензин

Про бензин - 01.07.2026 Украина.ру

Про бензин

На площадях и площадках сегодня обсуждают тему топлива на отечественных АЗС, столичных в том числе. Ситуация сложная, но она на контроле властей. Экономический обозреватель Алексей Бобровский предлагает так решить проблему:

2026-07-01T15:07

2026-07-01T15:07

2026-07-01T15:07

на площадях и площадках

минэнерго

нпз

польша

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"Продолжая рубрику "Если бы директором был я", хочется заметить, что:- Понятно, необходимо запретить нефтяникам держать резервы выше какого-то определенного уровня;- Директивно ограничивать и мониторить наценки на логистику и хранение;- Все лишние посредники вычисляются через АСК НДС. А посредниками можно считать всех, у кого в активах нет мощностей по хранению, транспортировке и/или реализации ГСМ;- Умное нормирование необходимо. Его ввели и это правильно. Оно правда не везде умное. Но хоть какое;- Запретить и через гражданский контроль отслеживать слив бензина ухарям в иные емкости и в конских масштабах. Всех, кто так делает, вместе с владельцами и администрацией АЗС привлекать к ответственности, с последующей отправкой на фронт. Вы скажете, так нет такой юридической нормы? Там, кажется, выборы осенью, есть шанс у депутатов успеть принять пару нужных законов, а не только депозиты предлагать изымать…- Реально биржевое ценообразование у нас на товарной бирже не работает. Там 6 покупателей. Это не рынок. Проще закрыть временно биржу и перевести часть АЗС на прямые договоры с НПЗ и/или оптовыми базами нефтепродуктов, с одновременной ликвидацией всех посредников.И последний, не праздный вопрос, можно ли запретить повышать цены выше определенного уровня? Запахло "совком"? А вот и нет.Например, в Польше действует законодательно жёсткий "потолок" розничной цены на бензин, который каждый день (!) пересчитывает Минэнерго (и не ленится) по простой формуле: оптовая цена + налоги + фиксированная маржа + НДС. Реально просто! И дроны там пока не летают. А фиксация маржи есть. Даже немцы ездят заправляться в Польшу.

польша

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на площадях и площадках, минэнерго, нпз, польша