Алексей Фененко: Запад рассматривает украинский конфликт как репетицию более крупного военного конфликта
Учения НАТО — это больше, чем реальный военный шаг и даже больше, чем политическая угроза для России. Однако до тех пор, пока на Западе нет сухопутной армии, он не сможет полноценно воевать с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко.
Политолог также объяснил, что будет делать Россия после того, как отразит атаки вооруженных сил Украины (ВСУ): перейдет в наступление или предложит Западу компромиссный вариант мира.
В Германии стартовали крупнейшие масштабные авиационные учения НАТО — Air Defender – 2023. В манёврах задействовано более 10 тысяч военнослужащих и около 250 самолетов, в том числе истребители F–35 США и Нидерландов производства Lockheed Martin, разведчики AWACS, дозаправщики и транспортные авианосцы из Японии.
— Алексей Валериевич, в Германии стартуют крупномасштабные военно-воздушные учения НАТО. Это что, политический шантаж или реальная военная угроза для России? Является ли это способом сдерживания или запугивания России?
— Это больше, чем реальный военный шаг и даже больше, чем политическая угроза для России. Это изменение всей военно-политической ситуации в Европе. Европа постепенно милитаризуется. Мы видим два процесса. Во-первых, идёт сброс старых военных арсеналов и старой военной техники — относительно старой. Во-вторых, происходит перезагрузка военно-промышленного комплекса для того, чтобы наладить выпуск новых вооружений.
Здесь также есть еще один важный момент. На фоне первых двух процессов идет сокращение в социальной сфере. Ведь посмотрите: параллельно под всю милитаризацию в связи с Украиной идёт сокращение социального государства, как оно сложилось в 60-х годах прошлого века. Мы снова видим [на Западе] ограничения на потребление электричества и товаров первой необходимости — то есть то, что было характерно для Европы в первой половине 20-го века. Европейцы снова постепенно возвращаются к тем временам.
Поэтому подобные учения НАТО — это в том числе и растущие показатели милитаризации Европы.
— А как же пресловутая идеология потребления?
— События вокруг Украины доказали, что мы преувеличили ее роль. Западный бизнес легко разорвал контакты с Россией и потерял выгодный российский рынок. Никто при этом не объявил импичмент действующим правительствам в странах Евросоюза. Сокращение социальных обязательств в ЕС тоже происходит без массовых социальных протестов: демонстрации вялые и в масштабах данных стран не очень большие. И не забудем, как скандинавские общества, которые мы недавно считали самыми гедонистическими, быстро пропитываются агрессивным национализмом.
— Означает ли это, что Запад готовится к полноценной войне с Россией?
— Безусловно, безусловно. Я думаю, что мы вообще должны пересмотреть всю историю холодной войны. Недавно были опубликованы интересные документы 1952 года, в которых Иосиф Сталин высказывал мнение, что вся холодная война — это во многом блеф. До тех пор, пока у них нет сильной сухопутной державы, им не кем с нами воевать. Одними бомбардировками войну не выиграть.
То есть Запад в лице Соединенных Штатов Америки пытался все время создать мощную сухопутную армию, которая могла бы снова воевать с СССР (сейчас — Россией). Сначала пытались накачать Китай — вспомните, как американцы поддерживали КНР с середины 1960-х годов, в кризисах 1969–1973 годов. Затем, как только США создали относительно крупную украинскую армию (плохую или хорошую — другой вопрос), мы получили реальную войну.
Сейчас на Западе ищут страны с мощной сухопутной армией, которые могут повоевать с Россией. А США окажут им помощь оружием, авиацией, флотом и так далее.
— Как данные учения могут повлиять на настроения в ВСУ и нашей армии?
— Я думаю, что Запад рассматривает украинский конфликт как репетицию более крупного военного конфликта. Только и всего. Примерно также шла война в Испании 1936–1939 годов. Репетиция призвана посмотреть, как будет действовать западная техника против нашей, в чем сильные и слабые стороны обеих сторон. Это позволит понять, как именно перезапустить их техническую мощь и так далее.
Поэтому не имеет смыла говорить, поднимут или не поднимут чей-то дух учения НАТО.
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— Во время Вьетнамской войны американские самолеты выжигали напалмом земли вместе с партизанами. Есть ли смысл России применять этот опыт на Украине? Ведь подобные действия США во Вьетнаме не особо помогли американцам?
— Во-первых, есть ли нам смысл подобным образом бомбить Украину — это вопрос скорее к военным экспертам. Во-вторых, давайте вспомним, что с военной точки зрения американцы не потерпели во Вьетнаме ни одного поражения.
Они проиграли политически, потому что внутри США поднялась протестная волна в отношении числа жертв среди американцев в Индокитае (кстати, не только во Вьетнаме) и отправки туда молодёжи, прежде всего студенчества. Этой волне 1968 года очень помогали республиканцы, которые выступили против демократов. Но это был сугубо внутриполитический фактор.
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— Ранее в наших интервью вы выражали мнение, что России в ударах по Киеву и ответах на агрессию Запада не хватает жесткости; говорили о важности дистанционной войны с применение авиации. Изменилась ли ваша концепция в этом отношении сегодня?
— Я так понимаю, что сейчас мы вообще перешли к строго оборонительной тактике. Мы придерживаемся концепции, которая помогла отразить волны контрнаступления ВСУ.
— Что будет дальше?
— Вот это как раз интересно. На мой взгляд, вырисовывается два варианта. Первый — после этого мы предложим западным кураторам некий компромиссный вариант мира. Второй вариант — мы попытаемся сами перейти в новое наступление.
— Силы Украины делают попытки организовать контрнаступление и при этом теряют шокирующее количество западной техники. Переосмыслят ли страны Запада свой подход к поставкам вооружений Украине?
— С точки зрения, например, потерь Второй мировой войны, это вполне себе не шокирующие потери. И даже очень небольшие потери. Они, возможно, кажутся большими для нашей изнеженной долгими миром цивилизации.
Тут я бы поставил вопрос иначе: что если после спецоперации изменится качество нашей цивилизации? Как я уже упоминал, возрождается концепция войны крупными армиями. Вспомните, с чем мы столкнулись прошлой осенью — нам не хватает численности вооружённых сил.
Значит, возродится опыт крупной армии, а для этого нужна иная система школьного образования, другой подход к воспитанию молодёжи, новая культурная политика. Все это будет происходить не только у нас, а, наверное, во всех великих державах. Исключением может стать только Индия с её традиционно пацифистским мировоззрением даже в ущерб себе. Но для Европы такой подход может быстро привести к возрождению старого милитаризма.
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