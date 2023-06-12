https://ukraina.ru/20230612/1047137081.html

Алексей Фененко: Запад рассматривает украинский конфликт как репетицию более крупного военного конфликта

Алексей Фененко: Запад рассматривает украинский конфликт как репетицию более крупного военного конфликта - 12.06.2023 Украина.ру

Алексей Фененко: Запад рассматривает украинский конфликт как репетицию более крупного военного конфликта

Учения НАТО — это больше, чем реальный военный шаг и даже больше, чем политическая угроза для России. Однако до тех пор, пока на Западе нет сухопутной армии, он не сможет полноценно воевать с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко.

2023-06-12T18:47

2023-06-12T18:47

2023-06-12T18:47

интервью

военные учения

нато

всу

спецоперация

вооружения

европа

война

вьетнам

контрнаступление

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Политолог также объяснил, что будет делать Россия после того, как отразит атаки вооруженных сил Украины (ВСУ): перейдет в наступление или предложит Западу компромиссный вариант мира.В Германии стартовали крупнейшие масштабные авиационные учения НАТО — Air Defender – 2023. В манёврах задействовано более 10 тысяч военнослужащих и около 250 самолетов, в том числе истребители F–35 США и Нидерландов производства Lockheed Martin, разведчики AWACS, дозаправщики и транспортные авианосцы из Японии.— Алексей Валериевич, в Германии стартуют крупномасштабные военно-воздушные учения НАТО. Это что, политический шантаж или реальная военная угроза для России? Является ли это способом сдерживания или запугивания России?— Это больше, чем реальный военный шаг и даже больше, чем политическая угроза для России. Это изменение всей военно-политической ситуации в Европе. Европа постепенно милитаризуется. Мы видим два процесса. Во-первых, идёт сброс старых военных арсеналов и старой военной техники — относительно старой. Во-вторых, происходит перезагрузка военно-промышленного комплекса для того, чтобы наладить выпуск новых вооружений.Здесь также есть еще один важный момент. На фоне первых двух процессов идет сокращение в социальной сфере. Ведь посмотрите: параллельно под всю милитаризацию в связи с Украиной идёт сокращение социального государства, как оно сложилось в 60-х годах прошлого века. Мы снова видим [на Западе] ограничения на потребление электричества и товаров первой необходимости — то есть то, что было характерно для Европы в первой половине 20-го века. Европейцы снова постепенно возвращаются к тем временам.Поэтому подобные учения НАТО — это в том числе и растущие показатели милитаризации Европы.— А как же пресловутая идеология потребления?— События вокруг Украины доказали, что мы преувеличили ее роль. Западный бизнес легко разорвал контакты с Россией и потерял выгодный российский рынок. Никто при этом не объявил импичмент действующим правительствам в странах Евросоюза. Сокращение социальных обязательств в ЕС тоже происходит без массовых социальных протестов: демонстрации вялые и в масштабах данных стран не очень большие. И не забудем, как скандинавские общества, которые мы недавно считали самыми гедонистическими, быстро пропитываются агрессивным национализмом.— Означает ли это, что Запад готовится к полноценной войне с Россией?— Безусловно, безусловно. Я думаю, что мы вообще должны пересмотреть всю историю холодной войны. Недавно были опубликованы интересные документы 1952 года, в которых Иосиф Сталин высказывал мнение, что вся холодная война — это во многом блеф. До тех пор, пока у них нет сильной сухопутной державы, им не кем с нами воевать. Одними бомбардировками войну не выиграть.То есть Запад в лице Соединенных Штатов Америки пытался все время создать мощную сухопутную армию, которая могла бы снова воевать с СССР (сейчас — Россией). Сначала пытались накачать Китай — вспомните, как американцы поддерживали КНР с середины 1960-х годов, в кризисах 1969–1973 годов. Затем, как только США создали относительно крупную украинскую армию (плохую или хорошую — другой вопрос), мы получили реальную войну.Сейчас на Западе ищут страны с мощной сухопутной армией, которые могут повоевать с Россией. А США окажут им помощь оружием, авиацией, флотом и так далее.— Как данные учения могут повлиять на настроения в ВСУ и нашей армии?— Я думаю, что Запад рассматривает украинский конфликт как репетицию более крупного военного конфликта. Только и всего. Примерно также шла война в Испании 1936–1939 годов. Репетиция призвана посмотреть, как будет действовать западная техника против нашей, в чем сильные и слабые стороны обеих сторон. Это позволит понять, как именно перезапустить их техническую мощь и так далее.Поэтому не имеет смыла говорить, поднимут или не поднимут чей-то дух учения НАТО.— Во время Вьетнамской войны американские самолеты выжигали напалмом земли вместе с партизанами. Есть ли смысл России применять этот опыт на Украине? Ведь подобные действия США во Вьетнаме не особо помогли американцам?— Во-первых, есть ли нам смысл подобным образом бомбить Украину — это вопрос скорее к военным экспертам. Во-вторых, давайте вспомним, что с военной точки зрения американцы не потерпели во Вьетнаме ни одного поражения.Они проиграли политически, потому что внутри США поднялась протестная волна в отношении числа жертв среди американцев в Индокитае (кстати, не только во Вьетнаме) и отправки туда молодёжи, прежде всего студенчества. Этой волне 1968 года очень помогали республиканцы, которые выступили против демократов. Но это был сугубо внутриполитический фактор.— Ранее в наших интервью вы выражали мнение, что России в ударах по Киеву и ответах на агрессию Запада не хватает жесткости; говорили о важности дистанционной войны с применение авиации. Изменилась ли ваша концепция в этом отношении сегодня?— Я так понимаю, что сейчас мы вообще перешли к строго оборонительной тактике. Мы придерживаемся концепции, которая помогла отразить волны контрнаступления ВСУ.— Что будет дальше?— Вот это как раз интересно. На мой взгляд, вырисовывается два варианта. Первый — после этого мы предложим западным кураторам некий компромиссный вариант мира. Второй вариант — мы попытаемся сами перейти в новое наступление.— Силы Украины делают попытки организовать контрнаступление и при этом теряют шокирующее количество западной техники. Переосмыслят ли страны Запада свой подход к поставкам вооружений Украине?— С точки зрения, например, потерь Второй мировой войны, это вполне себе не шокирующие потери. И даже очень небольшие потери. Они, возможно, кажутся большими для нашей изнеженной долгими миром цивилизации.Тут я бы поставил вопрос иначе: что если после спецоперации изменится качество нашей цивилизации? Как я уже упоминал, возрождается концепция войны крупными армиями. Вспомните, с чем мы столкнулись прошлой осенью — нам не хватает численности вооружённых сил.Значит, возродится опыт крупной армии, а для этого нужна иная система школьного образования, другой подход к воспитанию молодёжи, новая культурная политика. Все это будет происходить не только у нас, а, наверное, во всех великих державах. Исключением может стать только Индия с её традиционно пацифистским мировоззрением даже в ущерб себе. Но для Европы такой подход может быстро привести к возрождению старого милитаризма.

https://ukraina.ru/20230112/1042581333.html

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https://ukraina.ru/20230610/1047073450.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, военные учения, нато, всу, спецоперация, вооружения, европа, война, вьетнам, контрнаступление