https://ukraina.ru/20230617/1047334055.html

В Кремле заявили об отсутствии шансов у зерновой сделки

В Кремле заявили об отсутствии шансов у зерновой сделки - 17.06.2023 Украина.ру

В Кремле заявили об отсутствии шансов у зерновой сделки

Шансов на продление зерновой сделки нет, потому что не сделано то, что было обещано России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" 17 июня

2023-06-17T22:02

2023-06-17T22:02

2023-06-17T22:02

новости

зерно

зерновая сделка

владимир путин

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Он добавил, что Москва неоднократно "шла на уступки", однако так и не увидела реализации обещаний.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Ранее президент России Владимир Путин заявил на встречи с военными корреспондентами в Кремле, что Россия может прекратить участие в этом договоре.Глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал, что зерновая сделка не будет функционировать, если Запад не выполнит свою часть договорённостей.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений.Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.После отмены зерновой сделки Россия сможет заблокировать черноморское побережье в районе Одессы, куда сейчас поступает горючее для ВСУ в большом количестве, сказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в интервью изданию Украина.ру.Это бы значительно усложнило ситуацию с топливом у украинских военных, отметил он.

https://ukraina.ru/20230613/1047189415.html

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новости, зерно, зерновая сделка, владимир путин