В Кремле заявили об отсутствии шансов у зерновой сделки - 17.06.2023 Украина.ру
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В Кремле заявили об отсутствии шансов у зерновой сделки
В Кремле заявили об отсутствии шансов у зерновой сделки - 17.06.2023 Украина.ру
В Кремле заявили об отсутствии шансов у зерновой сделки
Шансов на продление зерновой сделки нет, потому что не сделано то, что было обещано России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" 17 июня
2023-06-17T22:02
2023-06-17T22:02
новости
зерно
зерновая сделка
владимир путин
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Он добавил, что Москва неоднократно "шла на уступки", однако так и не увидела реализации обещаний.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Ранее президент России Владимир Путин заявил на встречи с военными корреспондентами в Кремле, что Россия может прекратить участие в этом договоре.Глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал, что зерновая сделка не будет функционировать, если Запад не выполнит свою часть договорённостей.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений.Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.После отмены зерновой сделки Россия сможет заблокировать черноморское побережье в районе Одессы, куда сейчас поступает горючее для ВСУ в большом количестве, сказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в интервью изданию Украина.ру.Это бы значительно усложнило ситуацию с топливом у украинских военных, отметил он.
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новости, зерно, зерновая сделка, владимир путин
Новости, зерно, зерновая сделка, Владимир Путин

В Кремле заявили об отсутствии шансов у зерновой сделки

22:02 17.06.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Шансов на продление зерновой сделки нет, потому что не сделано то, что было обещано России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" 17 июня
"Вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, но можно констатировать, что если судить де-факто по тому статусу, который мы имеем, то шансов у этой сделки нет. Сделка подразумевает дело, дело со стороны договаривающихся государств, часть дела была сделана, а вторая часть, которая касалась РФ, так и не была сделана", - сказал Песков
Он добавил, что Москва неоднократно "шла на уступки", однако так и не увидела реализации обещаний.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Ранее президент России Владимир Путин заявил на встречи с военными корреспондентами в Кремле, что Россия может прекратить участие в этом договоре.
Глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал, что зерновая сделка не будет функционировать, если Запад не выполнит свою часть договорённостей.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений.
Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
После отмены зерновой сделки Россия сможет заблокировать черноморское побережье в районе Одессы, куда сейчас поступает горючее для ВСУ в большом количестве, сказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в интервью изданию Украина.ру.
Это бы значительно усложнило ситуацию с топливом у украинских военных, отметил он.

Зерно - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
13 июня, 20:28
Путин сообщил о планах поставки зерна бедным странам безвозмездно Российская Федерация в случае выхода из зерновой сделки готова поставить зерно в беднейшие страны бесплатно, этот вопрос будет обсуждаться с лидерами африканских стран, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами 13 июня
 
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22:02В Кремле заявили об отсутствии шансов у зерновой сделки
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