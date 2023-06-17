https://ukraina.ru/20230617/1047333933.html
Путин рассказал, как в РФ спасали детей, вывозя их из зоны боевых действий на Украине
Путин рассказал, как в РФ спасали детей, вывозя их из зоны боевых действий на Украине - 17.06.2023 Украина.ру
Путин рассказал, как в РФ спасали детей, вывозя их из зоны боевых действий на Украине
Россия спасала детей, законно вывозя их с территории Украины, препятствий по воссоединению с родными никогда не было и нет, заявил Владимир Путин на встрече с африканской делегацией, которая проходит в Константиновском дворце под Петербургом, сообщает РИА Новости 17 июня
2023-06-17T21:45
2023-06-17T21:45
2023-06-17T21:45
новости
владимир путин
россия
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/10/1047313227_0:0:3194:1797_1920x0_80_0_0_fdeec2eaf971eab3c4da54df05e23ebf.jpg
"По поводу детей: дети – святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье. Никто не собирался детей разлучать с семьями", - подчеркнул президент РФ.Владимир Путин рассказал, что детей спасали целыми детдомами и это происходило на совершенно законных основаниях."Конечно, их родственники объявляются, никаких препятствий к этому никогда не было, нет и, разумеется, никогда не будет", - добавил Путин.Соблюдение устава ООН является условием для диалога РФ и Украины, ранее заявил президент Сенегала Маки Салл.Он также отметил важность сохранения гуманитарных коридоров и укрепления усилий сторон в данной сфере.
https://ukraina.ru/20230616/1047317118.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/10/1047313227_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_8757cecea842e82e6b68f320cefe0dbf.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, россия, дети
Путин рассказал, как в РФ спасали детей, вывозя их из зоны боевых действий на Украине
Россия спасала детей, законно вывозя их с территории Украины, препятствий по воссоединению с родными никогда не было и нет, заявил Владимир Путин на встрече с африканской делегацией, которая проходит в Константиновском дворце под Петербургом, сообщает РИА Новости 17 июня
"По поводу детей: дети – святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье. Никто не собирался детей разлучать с семьями", - подчеркнул президент РФ.
Владимир Путин рассказал, что детей спасали целыми детдомами и это происходило на совершенно законных основаниях.
"Конечно, их родственники объявляются, никаких препятствий к этому никогда не было, нет и, разумеется, никогда не будет", - добавил Путин.
Соблюдение устава ООН является условием для диалога РФ и Украины, ранее заявил президент Сенегала Маки Салл.
Он также отметил важность сохранения гуманитарных коридоров и укрепления усилий сторон в данной сфере.