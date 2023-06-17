Путин рассказал, как в РФ спасали детей, вывозя их из зоны боевых действий на Украине - 17.06.2023 Украина.ру
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Путин рассказал, как в РФ спасали детей, вывозя их из зоны боевых действий на Украине
Путин рассказал, как в РФ спасали детей, вывозя их из зоны боевых действий на Украине - 17.06.2023 Украина.ру
Путин рассказал, как в РФ спасали детей, вывозя их из зоны боевых действий на Украине
Россия спасала детей, законно вывозя их с территории Украины, препятствий по воссоединению с родными никогда не было и нет, заявил Владимир Путин на встрече с африканской делегацией, которая проходит в Константиновском дворце под Петербургом, сообщает РИА Новости 17 июня
2023-06-17T21:45
2023-06-17T21:45
новости
владимир путин
россия
дети
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"По поводу детей: дети – святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье. Никто не собирался детей разлучать с семьями", - подчеркнул президент РФ.Владимир Путин рассказал, что детей спасали целыми детдомами и это происходило на совершенно законных основаниях."Конечно, их родственники объявляются, никаких препятствий к этому никогда не было, нет и, разумеется, никогда не будет", - добавил Путин.Соблюдение устава ООН является условием для диалога РФ и Украины, ранее заявил президент Сенегала Маки Салл.Он также отметил важность сохранения гуманитарных коридоров и укрепления усилий сторон в данной сфере.
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новости, владимир путин, россия, дети
Новости, Владимир Путин, Россия, дети

Путин рассказал, как в РФ спасали детей, вывозя их из зоны боевых действий на Украине

21:45 17.06.2023
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
ПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия спасала детей, законно вывозя их с территории Украины, препятствий по воссоединению с родными никогда не было и нет, заявил Владимир Путин на встрече с африканской делегацией, которая проходит в Константиновском дворце под Петербургом, сообщает РИА Новости 17 июня
"По поводу детей: дети – святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье. Никто не собирался детей разлучать с семьями", - подчеркнул президент РФ.
Владимир Путин рассказал, что детей спасали целыми детдомами и это происходило на совершенно законных основаниях.
"Конечно, их родственники объявляются, никаких препятствий к этому никогда не было, нет и, разумеется, никогда не будет", - добавил Путин.
Соблюдение устава ООН является условием для диалога РФ и Украины, ранее заявил президент Сенегала Маки Салл.
Он также отметил важность сохранения гуманитарных коридоров и укрепления усилий сторон в данной сфере.
ПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
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