https://ukraina.ru/20230617/1047333824.html

Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав Общественной палаты РФ

Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав Общественной палаты РФ - 17.06.2023 Украина.ру

Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав Общественной палаты РФ

Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав Общественной палаты Российской Федерации, сообщается на сайте Общественной палаты РФ 17 июня

2023-06-17T21:35

2023-06-17T21:35

2023-06-17T21:35

новости

общественная палата

дмитрий киселев

рф

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Также в состав Общественной палаты вошли блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков и секретарь Союза журналистов России Екатерина Агранович, дочь командира роты батальона "Спарта" Александра Аграновича, ведущая популярный телеграм-канал "Катруся"."Впервые в качестве членов палаты ею займутся заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Матвей Масальцев, председатель Общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта "Улицы России" Валентин Работенко, председатель Общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи" Дмитрий Пекуровский и руководитель движения Extreme Team Иван Шмонин", - добавляется в сообщении.Общественная палата планирует усилить работу с волонтерскими, благотворительными и молодежными организациями.На сайте организации сообщается, что в фокусе внимания палаты останутся и другие важнейшие направления общественной деятельности - экспертиза проектов нормативно-правовых актов, наблюдение за голосованием, экология, демография, сохранение межнационального мира и согласия, образование и просветительская деятельность, здравоохранение, культура, экономика, общественный контроль за развитием инфраструктуры.

https://ukraina.ru/20220624/1034216220.html

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2023

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новости, общественная палата, дмитрий киселев, рф