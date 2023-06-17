Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав Общественной палаты РФ - 17.06.2023 Украина.ру
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Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав Общественной палаты РФ
Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав Общественной палаты РФ - 17.06.2023 Украина.ру
Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав Общественной палаты РФ
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав Общественной палаты Российской Федерации, сообщается на сайте Общественной палаты РФ 17 июня
2023-06-17T21:35
2023-06-17T21:35
новости
общественная палата
дмитрий киселев
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Также в состав Общественной палаты вошли блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков и секретарь Союза журналистов России Екатерина Агранович, дочь командира роты батальона "Спарта" Александра Аграновича, ведущая популярный телеграм-канал "Катруся"."Впервые в качестве членов палаты ею займутся заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Матвей Масальцев, председатель Общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта "Улицы России" Валентин Работенко, председатель Общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи" Дмитрий Пекуровский и руководитель движения Extreme Team Иван Шмонин", - добавляется в сообщении.Общественная палата планирует усилить работу с волонтерскими, благотворительными и молодежными организациями.На сайте организации сообщается, что в фокусе внимания палаты останутся и другие важнейшие направления общественной деятельности - экспертиза проектов нормативно-правовых актов, наблюдение за голосованием, экология, демография, сохранение межнационального мира и согласия, образование и просветительская деятельность, здравоохранение, культура, экономика, общественный контроль за развитием инфраструктуры.
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новости, общественная палата, дмитрий киселев, рф
Новости, общественная палата, Дмитрий Киселев, РФ

Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав Общественной палаты РФ

21:35 17.06.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПодписание соглашения о сотрудничестве между медиагруппой "Россия сегодня" и Институтом стран Азии и Африки МГУ
Подписание соглашения о сотрудничестве между медиагруппой Россия сегодня и Институтом стран Азии и Африки МГУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав Общественной палаты Российской Федерации, сообщается на сайте Общественной палаты РФ 17 июня
Также в состав Общественной палаты вошли блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков и секретарь Союза журналистов России Екатерина Агранович, дочь командира роты батальона "Спарта" Александра Аграновича, ведущая популярный телеграм-канал "Катруся".
"Впервые в качестве членов палаты ею займутся заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Матвей Масальцев, председатель Общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта "Улицы России" Валентин Работенко, председатель Общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи" Дмитрий Пекуровский и руководитель движения Extreme Team Иван Шмонин", - добавляется в сообщении.
Общественная палата планирует усилить работу с волонтерскими, благотворительными и молодежными организациями.
На сайте организации сообщается, что в фокусе внимания палаты останутся и другие важнейшие направления общественной деятельности - экспертиза проектов нормативно-правовых актов, наблюдение за голосованием, экология, демография, сохранение межнационального мира и согласия, образование и просветительская деятельность, здравоохранение, культура, экономика, общественный контроль за развитием инфраструктуры.
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