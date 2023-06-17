Посол Украины отрицает причастность страны к подрыву "Северных потоков" - 17.06.2023 Украина.ру
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Посол Украины отрицает причастность страны к подрыву "Северных потоков"
Посол Украины отрицает причастность страны к подрыву "Северных потоков" - 17.06.2023 Украина.ру
Посол Украины отрицает причастность страны к подрыву "Северных потоков"
Доказательств причастности украинцев к атаке на "Северные потоки" нет, заявил в интервью немецкому информагентству DPA посол Украины в Германии Алексей Макеев 17 июня
2023-06-17T20:49
2023-06-17T20:49
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Ходит много слухов, но они "очень далеки от реальности", добавил он.8 февраля американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывы на газопроводах осуществили США при поддержке Норвегии под прикрытием учений НАТО Baltops. По его данным, приказ о подрыве газопроводов отдал лично президент США Джо Байден.Версии о причастности неких "украинских групп, не связанных с киевским правительством" появились спустя некоторое время после того, как результаты расследования Херша получили мировой резонанс.Как отмечал целый ряд экспертов, разговоры об "украинском следе" стали появляться в западных СМИ для того, чтобы отвлечь внимание публики от информации о причастности США и Байдена к диверсии.Сеймур Херш заявлял, что подрыв "Северных потоков" был выгоден исключительно США, так как диверсия на "Северных потоках" создала огромные проблемы для Германии, ослабив её экономику.По мнению журналиста, правительству ФРГ уже пора начинать молиться о том, чтобы будущая зима была теплой, ведь денег на новые субсидии гражданам уже не будет.Как рассказал военный эксперт Василий Дандыкин в интервью изданию Украина.ру, что операцию по подрыву газопроводов было невозможно провести без поддержки государства.Ранее сообщалось, что диверсию совершили какие-то добровольцы-ныряльщики на яхте, но эта версия хороша для фантастики в кино, даже при том, что на Украине остались специалисты такого профиля, которых натаскивали в Николаеве и Очакове, отметил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.руВзрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российско-европейских газопроводах, которые поставляли газ в Европу.
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новости, северный поток, северный поток-2, украина
Новости, Северный поток, Северный поток-2, Украина

Посол Украины отрицает причастность страны к подрыву "Северных потоков"

20:49 17.06.2023
 
© kustbevakningen.seУтечка газа Северный поток
Утечка газа Северный поток
© kustbevakningen.se
Читать в
Доказательств причастности украинцев к атаке на "Северные потоки" нет, заявил в интервью немецкому информагентству DPA посол Украины в Германии Алексей Макеев 17 июня
"Нет никаких доказательств причастности украинцев", - сказал Макеев.
Ходит много слухов, но они "очень далеки от реальности", добавил он.
8 февраля американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывы на газопроводах осуществили США при поддержке Норвегии под прикрытием учений НАТО Baltops. По его данным, приказ о подрыве газопроводов отдал лично президент США Джо Байден.
Версии о причастности неких "украинских групп, не связанных с киевским правительством" появились спустя некоторое время после того, как результаты расследования Херша получили мировой резонанс.
Как отмечал целый ряд экспертов, разговоры об "украинском следе" стали появляться в западных СМИ для того, чтобы отвлечь внимание публики от информации о причастности США и Байдена к диверсии.
Сеймур Херш заявлял, что подрыв "Северных потоков" был выгоден исключительно США, так как диверсия на "Северных потоках" создала огромные проблемы для Германии, ослабив её экономику.
По мнению журналиста, правительству ФРГ уже пора начинать молиться о том, чтобы будущая зима была теплой, ведь денег на новые субсидии гражданам уже не будет.
Как рассказал военный эксперт Василий Дандыкин в интервью изданию Украина.ру, что операцию по подрыву газопроводов было невозможно провести без поддержки государства.
Ранее сообщалось, что диверсию совершили какие-то добровольцы-ныряльщики на яхте, но эта версия хороша для фантастики в кино, даже при том, что на Украине остались специалисты такого профиля, которых натаскивали в Николаеве и Очакове, отметил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российско-европейских газопроводах, которые поставляли газ в Европу.
Утечка газа Северный поток 2
13 июня, 19:44
СМИ сообщили, что американская спецслужба знала о планах Киева по диверсии на "Северных потоках"Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США призывало не совершать подрыв газопровода "Северный поток" в июне прошлого года, за три месяца до диверсии, после предупреждения Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) о подобных планах Киева, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) 13 июня
 
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