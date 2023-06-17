Путин рассказал после чего начались проблемы на Украине - 17.06.2023 Украина.ру
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Путин рассказал после чего начались проблемы на Украине
Путин рассказал после чего начались проблемы на Украине - 17.06.2023 Украина.ру
Путин рассказал после чего начались проблемы на Украине
Проблемы на Украине начались после государственного, неконституционного, вооруженного переворота в 2014 году, который был поддержан странами Запада, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с делегацией африканских стран по украинскому вопросу 17 июня
2023-06-17T20:33
2023-06-17T20:33
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Утром, 17 июня делегация лидеров из шести африканских стран прибыла в Санкт-Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным.Ранее в пятницу делегацию лидеров шести африканских стран принял президент Украины Владимир Зеленский.Сообщалось, что миссия африканских стран по обсуждению мирного плана на Украине, станет первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский.Некоторое время назад президент ЮАР сообщил, что в Вашингтоне, Лондоне и ЕС проинформированы о мирной инициативе стран Африки по Украине, план получил "настороженную поддержку".Процесс, связанный с мирной инициативой африканских стран по Украине, длится уже несколько месяцев.В материале автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой "Африканский мир на Украине. Президент ЮАР намерен закончить конфликт Москвы и Киева" отмечалось, что украинский конфликт, а точнее его последствия, сильно осложняют и без того непростую жизнь стран Африки.В первую очередь, по мнению автора, речь идёт о продовольственной безопасности: зерновая сделка заключалась под знамёнами благой цели спасти бедные страны от голода, но по факту зерно из украинских портов шло преимущественно в развитые западные страны, зато российские удобрения блокируют, хотя Москва готова передать их нуждающимся государствам совершенно бесплатно.
https://ukraina.ru/20230617/1047332381.html
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новости, юар, владимир путин, владимир зеленский, украина
Новости, ЮАР, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина

Путин рассказал после чего начались проблемы на Украине

20:33 17.06.2023
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
ПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Проблемы на Украине начались после государственного, неконституционного, вооруженного переворота в 2014 году, который был поддержан странами Запада, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с делегацией африканских стран по украинскому вопросу 17 июня
Утром, 17 июня делегация лидеров из шести африканских стран прибыла в Санкт-Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Все проблемы на Украине начались после государственного, неконституционного, вооруженного и кровавого переворота в 2014 году. И этот переворот был поддержан западными спонсорами. Они, собственно говоря, и не стесняясь об этом говорят и говорили", - сказал Путин.
Ранее в пятницу делегацию лидеров шести африканских стран принял президент Украины Владимир Зеленский.
Сообщалось, что миссия африканских стран по обсуждению мирного плана на Украине, станет первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский.
Некоторое время назад президент ЮАР сообщил, что в Вашингтоне, Лондоне и ЕС проинформированы о мирной инициативе стран Африки по Украине, план получил "настороженную поддержку".
Процесс, связанный с мирной инициативой африканских стран по Украине, длится уже несколько месяцев.
В материале автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой "Африканский мир на Украине. Президент ЮАР намерен закончить конфликт Москвы и Киева" отмечалось, что украинский конфликт, а точнее его последствия, сильно осложняют и без того непростую жизнь стран Африки.
В первую очередь, по мнению автора, речь идёт о продовольственной безопасности: зерновая сделка заключалась под знамёнами благой цели спасти бедные страны от голода, но по факту зерно из украинских портов шло преимущественно в развитые западные страны, зато российские удобрения блокируют, хотя Москва готова передать их нуждающимся государствам совершенно бесплатно.
ПМЭФ-2023. Африканские лидеры прибыли в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ В. Путиным
20:16
Президент ЮАР озвучил варианты по урегулированию конфликта на Украине, базирующиеся на 10 пунктахАфриканская мирная инициатива по урегулированию конфликта на Украине включает 10 пунктов, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече африканской делегации с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости 17 июня
 
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22:02В Кремле заявили об отсутствии шансов у зерновой сделки
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20:49Посол Украины отрицает причастность страны к подрыву "Северных потоков"
20:33Путин рассказал после чего начались проблемы на Украине
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20:16Президент ЮАР озвучил варианты по урегулированию конфликта на Украине, базирующиеся на 10 пунктах
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18:00Прибытие делегации из Африки, судьба Столтенберга. Итоги 17 июня на Украине
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