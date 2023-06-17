https://ukraina.ru/20230617/1047333528.html

Путин рассказал после чего начались проблемы на Украине

Путин рассказал после чего начались проблемы на Украине - 17.06.2023 Украина.ру

Путин рассказал после чего начались проблемы на Украине

Проблемы на Украине начались после государственного, неконституционного, вооруженного переворота в 2014 году, который был поддержан странами Запада, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с делегацией африканских стран по украинскому вопросу 17 июня

2023-06-17T20:33

2023-06-17T20:33

2023-06-17T20:33

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Утром, 17 июня делегация лидеров из шести африканских стран прибыла в Санкт-Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным.Ранее в пятницу делегацию лидеров шести африканских стран принял президент Украины Владимир Зеленский.Сообщалось, что миссия африканских стран по обсуждению мирного плана на Украине, станет первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский.Некоторое время назад президент ЮАР сообщил, что в Вашингтоне, Лондоне и ЕС проинформированы о мирной инициативе стран Африки по Украине, план получил "настороженную поддержку".Процесс, связанный с мирной инициативой африканских стран по Украине, длится уже несколько месяцев.В материале автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой "Африканский мир на Украине. Президент ЮАР намерен закончить конфликт Москвы и Киева" отмечалось, что украинский конфликт, а точнее его последствия, сильно осложняют и без того непростую жизнь стран Африки.В первую очередь, по мнению автора, речь идёт о продовольственной безопасности: зерновая сделка заключалась под знамёнами благой цели спасти бедные страны от голода, но по факту зерно из украинских портов шло преимущественно в развитые западные страны, зато российские удобрения блокируют, хотя Москва готова передать их нуждающимся государствам совершенно бесплатно.

https://ukraina.ru/20230617/1047332381.html

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новости, юар, владимир путин, владимир зеленский, украина