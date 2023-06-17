https://ukraina.ru/20230617/1047332381.html

Президент ЮАР озвучил варианты по урегулированию конфликта на Украине, базирующиеся на 10 пунктах

Президент ЮАР озвучил варианты по урегулированию конфликта на Украине, базирующиеся на 10 пунктах - 17.06.2023 Украина.ру

Президент ЮАР озвучил варианты по урегулированию конфликта на Украине, базирующиеся на 10 пунктах

Африканская мирная инициатива по урегулированию конфликта на Украине включает 10 пунктов, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече африканской делегации с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости 17 июня

2023-06-17T20:16

2023-06-17T20:16

2023-06-17T20:16

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Утром делегация лидеров из шести африканских стран прибыла в Санкт-Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным.Один из пунктов касается того, что все стороны конфликта имеют право на гарантии безопасности. Четвертый пункт касается того, что авторы плана признают суверенитет всех участвующих в конфликте стран. Шестой пункт упоминает "свободу перемещения зерновых через Черное море", чтобы "любые препятствия были сняты".Ранее в пятницу делегацию лидеров шести африканских стран принял президент Украины Владимир Зеленский.16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил: "Я представил инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Оба лидера, с которыми я имел возможность поговорить - президент Путин и президент Зеленский - согласились принять миссию ряда глав африканских государств в Москве и Киеве".Телефонные переговоры с российским коллегой южноафриканский лидер провёл 12 мая.Владимир Путин, как сообщала пресс-служба Кремля, в беседе поддержал идею Рамафосы об участии лидеров африканских государств в выработке путей выхода из украинского кризиса.Сообщалось, что миссия африканских стран по обсуждению мирного плана на Украине, станет первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский.Некоторое время назад президент ЮАР сообщил, что в Вашингтоне, Лондоне и ЕС проинформированы о мирной инициативе стран Африки по Украине, план получил "настороженную поддержку".Процесс, связанный с мирной инициативой африканских стран по Украине, длится уже несколько месяцев.В материале автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой "Африканский мир на Украине. Президент ЮАР намерен закончить конфликт Москвы и Киева" отмечалось, что украинский конфликт, а точнее его последствия, сильно осложняют и без того непростую жизнь стран Африки.В первую очередь, по мнению автора, речь идёт о продовольственной безопасности: зерновая сделка заключалась под знамёнами благой цели спасти бедные страны от голода, но по факту зерно из украинских портов шло преимущественно в развитые западные страны, зато российские удобрения блокируют, хотя Москва готова передать их нуждающимся государствам совершенно бесплатно.

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новости, зарубежье, юар, владимир путин, владимир зеленский