https://ukraina.ru/20230617/1047329625.html

Прибытие делегации из Африки, судьба Столтенберга. Итоги 17 июня на Украине

Прибытие делегации из Африки, судьба Столтенберга. Итоги 17 июня на Украине - 17.06.2023 Украина.ру

Прибытие делегации из Африки, судьба Столтенберга. Итоги 17 июня на Украине

После переговоров на Украине лидеры африканских государств прибыли в Россию. Генсека НАТО Йенса Столтенберга уговаривают остаться на своём посту

2023-06-17T18:00

2023-06-17T18:00

2023-06-17T18:00

эксклюзив

хроники

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Участники делегации стран Африки прибывают в Константиновский дворец на переговоры с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения африканской инициативы по мирному урегулированию на Украине, сообщил корреспондент РИА "Новости".В переговорах на тему африканской мирной инициативы по Украине примут участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда.Как отмечали специалисты по Африке, авторы издания "КоммерсантЪ" Павел Тарасенко и Алексей Целунов в своей публикации, состав делегации не выглядит случайным."Отправившиеся в турне политики представляют не только различные части Африки и свои региональные блоки, но и разные точки зрения на конфликт. Так, Уганда, Республика Конго и ЮАР в начале года на Генассамблее ООН воздержались от голосования по резолюции с осуждением действий РФ, а вот Египет, Замбия, Сенегал и Коморские Острова проголосовали за. Например, президент Уганды Йовери Мусевени не скрывает своих пророссийских симпатий, в то время как лидер Замбии Хакаинде Хичилема склоняется к поддержке Украины. По идее, в таком составе делегация должна была обеспечить баланс позиций", - указали они.Накануне стало известно о плане по урегулированию ситуации на Украине, который представили лидеры государств Африки. Так, вечером 16 июня на пресс-конференции в Киеве президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что страны Африки настаивают на скорейшем завершении конфликта на Украине."Существует необходимость завершить конфликт как можно скорее, поскольку любой конфликт должен заканчиваться. И лучше завершить конфликт до того, как все будет потеряно. Это послание, с которым мы выступили", - подчеркнул он.Рамафоса назвал десять пунктов мирного плана по конфликту на Украине. Так, по словам президента ЮАР, конфликт должен быть урегулирован мирным путём."Основной составляющей, которую мы привезли сюда, является то, что эта война должна быть урегулирована, должен быть мир через переговоры по дипломатическому пути. Мы уверены, что, двигаясь к этому миру, потому что все войны когда-то заканчиваются, мы верим, что эта война должна закончиться как можно благодаря переговорам и дипломатическому пути", - отметил он.Вторым пунктом является то, что переговоры должны начаться как можно скорее. Третьим — необходимость деэскалации."Мы также определяем четвёртый вопрос – суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН, и это нужно уважать. Пятая составляющая – необходимость гарантий безопасности для всех стран. Шестой составляющей является то, что обе страны должны обеспечить движение зерновых и удобрений", - указал Рамафоса.Он отметил, что одной из причин приезда африканских лидеров на Украину стало то, что Африка также испытывает негативные последствия происходящего на Украине."Наши цены на зерно выросли, у нас тоже недостаток удобрений, и цены на них повысились", - сообщил президент ЮАР.Седьмым основным элементом он назвал гуманитарные вопросы."Нужна гуманитарная поддержка тех, кто стал жертвами войны, кто страдает. Мы поддерживаем эту гуманитарную помощь. Восьмым основным компонентом является обязательный обмен пленными. Это также должно включать возвращение детей. Девятой составляющей является послевоенная. восстановление.Должна быть помощь пострадавшим из-за войны. И десятым основным элементом для нас является то, что во время наших дискуссий президент Зеленский сказал, что мы должны идти дальше, лучше взаимодействовать со странами Африки", - подытожил Рамафоса..В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни о каких переговорах на данный момент речи идти не может."Сегодня я четко сказал неоднократно на нашей встрече – допустить любые переговоры с Россией сейчас, когда оккупант на нашей земле, – это значит заморозить войну, заморозить боль и страдания", - заявил Зеленский.По его словам, он не допустит нового "Минска"."Мы заинтересованы, чтобы страны Африканского союза были привлечены к формуле мира, но, конечно, без России, потому что она блокирует все инициативы. Мы уже прошли Минск, мы не будем открывать второй том этой истории, мы хотим остановить войну", - подчеркнул Зеленский.Президент Украины также отметил, что не понимает, зачем лидеры африканских государств едут в Санкт-Петербург для переговоров с президентом России Владимиром Путиным."Это их решение, и насколько оно логично, непонятно. Но они лидеры свободных государств, поэтому это их выбор", - заявил Зеленский.Однако лидеры стран Африки всё же направились в Россию.Судьба СтолтенбергаСтраны-члены НАТО призывают Йенса Столтенберга остаться на посту генерального секретаря ещё на год, сообщило со ссылкой на источник агентство Bloomberg.По данным источника, страны НАТО всё ещё пытаются достичь консенсуса относительно преемника Столтенберга.По словам источника, президент США Джо Байден высоко оценил ряд возможных кандидатур на пост главы Альянса, особенно премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Но для США и других союзников стало понятно, что пока среди союзников нет согласия относительно кандидата на пост главы Альянса. Поэтому, по данным источника, пребывание Столтенберга на посту может выиграть время для достижения консенсуса.Кроме того, продление срока полномочий Столтенберга до 2024 года позволит дождаться появления новых кандидатов, ведь в этот год состоятся выборы в ЕС.Ранее СМИ уже сообщали о том, что страны-члены НАТО хотят продлить срок полномочий действующего действующего генерального секретаря Альянса Столтенберга из-за трудностей с избранием преемника.Якобы Байден лично уговаривал Столтенберга остаться на посту генсека НАТО во время его последней поездки в Вашингтон.При этом Великобритания активно лоббирует на должность генерального секретаря НАТО министра обороны Бена Уоллеса. Как сообщали западные СМИ, британский премьер-министр Риши Сунак для того, чтобы продвинуть Уоллеса, провёл переговоры с Байденом. При этом Уоллес — один из "ястребов" и сторонники продолжения боевых действий с Россией. Таким образом, его назначение может быть чревато усилением поддержки Украины со стороны НАТО.

https://ukraina.ru/20230617/1047324156.html

https://ukraina.ru/20230617/1047322207.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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