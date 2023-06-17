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Православный священник из Мелитополя о России, "ждунах" и ПЦУ
Православный священник из Мелитополя о России, "ждунах" и ПЦУ - 17.06.2023 Украина.ру
Православный священник из Мелитополя о России, "ждунах" и ПЦУ
Годы после 2014 стали настоящим испытанием для русских и русскоязычных, для православных, да и просто для адекватных людей на Украине. Репрессии, нападки на язык, историю и веру. Попытки навязать чуждых героев и чуждые ценности. Несмотря ни на какое давление многие ждали Россию и дождались её, а кто-то всё ещё продолжает ждать.
2023-06-17T17:59
2023-06-17T17:59
2023-06-17T17:59
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Как сохранить веру в условиях тотальной пропаганды? В Мелитополе корреспондентам Украина.ру Игорю Гомольскому и Роману Гнатюку удалось пообщаться с тем, кто ждал Россию более 8 лет и верил, что она придёт, с наместником мужского монастыря Саввы Освященного архимандритом Иоанном
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, новости, мелитополь, репрессии, видео
Видео, Новости, Мелитополь, репрессии
Православный священник из Мелитополя о России, "ждунах" и ПЦУ
Годы после 2014 стали настоящим испытанием для русских и русскоязычных, для православных, да и просто для адекватных людей на Украине. Репрессии, нападки на язык, историю и веру. Попытки навязать чуждых героев и чуждые ценности. Несмотря ни на какое давление многие ждали Россию и дождались её, а кто-то всё ещё продолжает ждать.
Как сохранить веру в условиях тотальной пропаганды? В Мелитополе корреспондентам Украина.ру Игорю Гомольскому и Роману Гнатюку удалось пообщаться с тем, кто ждал Россию более 8 лет и верил, что она придёт, с наместником мужского монастыря Саввы Освященного архимандритом Иоанном