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Православный священник из Мелитополя о России, "ждунах" и ПЦУ

Православный священник из Мелитополя о России, "ждунах" и ПЦУ - 17.06.2023 Украина.ру

Православный священник из Мелитополя о России, "ждунах" и ПЦУ

Годы после 2014 стали настоящим испытанием для русских и русскоязычных, для православных, да и просто для адекватных людей на Украине. Репрессии, нападки на язык, историю и веру. Попытки навязать чуждых героев и чуждые ценности. Несмотря ни на какое давление многие ждали Россию и дождались её, а кто-то всё ещё продолжает ждать.

2023-06-17T17:59

2023-06-17T17:59

2023-06-17T17:59

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Как сохранить веру в условиях тотальной пропаганды? В Мелитополе корреспондентам Украина.ру Игорю Гомольскому и Роману Гнатюку удалось пообщаться с тем, кто ждал Россию более 8 лет и верил, что она придёт, с наместником мужского монастыря Саввы Освященного архимандритом Иоанном

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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