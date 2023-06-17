https://ukraina.ru/20230617/1047326641.html

В МИД РФ опровергли информацию, что Шольца и Макрона не соединяют с Президентом РФ

В МИД РФ опровергли информацию, что Шольца и Макрона не соединяют с Президентом РФ - 17.06.2023 Украина.ру

В МИД РФ опровергли информацию, что Шольца и Макрона не соединяют с Президентом РФ

Информацию о том, что канцлера Германии Олафа Шольца и лидера Франции Эммануеля Макрона якобы никто не соединяет с российским президентом Владимиром Путиным, опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что никаких предложений о разговоре с их стороны пока не поступало. Об этом сообщает РИА Новости 17 июня

2023-06-17T17:24

2023-06-17T17:24

2023-06-17T17:24

новости

эммануэль макрон

олаф шольц

дмитрий песков

владимир путин

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Песков напомнил, что президент России Владимр Путин заявлял о том, что остается открыт для общения.Канцлер Германии Олаф Шольц 10 июня на 38-м съезде протестантской церкви в Нюрнберге сообщил, что хочет в ближайшее время поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

https://ukraina.ru/20230615/1047279187.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, эммануэль макрон, олаф шольц, дмитрий песков, владимир путин