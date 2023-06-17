В МИД РФ опровергли информацию, что Шольца и Макрона не соединяют с Президентом РФ
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
Информацию о том, что канцлера Германии Олафа Шольца и лидера Франции Эммануеля Макрона якобы никто не соединяет с российским президентом Владимиром Путиным, опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что никаких предложений о разговоре с их стороны пока не поступало. Об этом сообщает РИА Новости 17 июня
Песков напомнил, что президент России Владимр Путин заявлял о том, что остается открыт для общения.
"Нет, это неправда. Действительно, и Шольц, и Макрон, и их представители говорили о важности поддержания диалога с Россией, в том числе на высшем уровне. Мы разделяем эту точку зрения. Пока каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было ", - сказал Песков.
Канцлер Германии Олаф Шольц 10 июня на 38-м съезде протестантской церкви в Нюрнберге сообщил, что хочет в ближайшее время поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
15 июня, 21:54Песков прокомментировал слова Макрона и Шольца о планах поговорить с ПутинымПрезидент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, заявляя о планах телефонных разговоров с Владимиром Путиным, говорят скорее о гипотетическом намерении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 июня