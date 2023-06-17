В МИД РФ опровергли информацию, что Шольца и Макрона не соединяют с Президентом РФ - 17.06.2023 Украина.ру
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В МИД РФ опровергли информацию, что Шольца и Макрона не соединяют с Президентом РФ
В МИД РФ опровергли информацию, что Шольца и Макрона не соединяют с Президентом РФ - 17.06.2023 Украина.ру
В МИД РФ опровергли информацию, что Шольца и Макрона не соединяют с Президентом РФ
Информацию о том, что канцлера Германии Олафа Шольца и лидера Франции Эммануеля Макрона якобы никто не соединяет с российским президентом Владимиром Путиным, опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что никаких предложений о разговоре с их стороны пока не поступало. Об этом сообщает РИА Новости 17 июня
2023-06-17T17:24
2023-06-17T17:24
новости
эммануэль макрон
олаф шольц
дмитрий песков
владимир путин
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Песков напомнил, что президент России Владимр Путин заявлял о том, что остается открыт для общения.Канцлер Германии Олаф Шольц 10 июня на 38-м съезде протестантской церкви в Нюрнберге сообщил, что хочет в ближайшее время поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
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новости, эммануэль макрон, олаф шольц, дмитрий песков, владимир путин
Новости, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Дмитрий Песков, Владимир Путин

В МИД РФ опровергли информацию, что Шольца и Макрона не соединяют с Президентом РФ

17:24 17.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Информацию о том, что канцлера Германии Олафа Шольца и лидера Франции Эммануеля Макрона якобы никто не соединяет с российским президентом Владимиром Путиным, опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что никаких предложений о разговоре с их стороны пока не поступало. Об этом сообщает РИА Новости 17 июня
Песков напомнил, что президент России Владимр Путин заявлял о том, что остается открыт для общения.
"Нет, это неправда. Действительно, и Шольц, и Макрон, и их представители говорили о важности поддержания диалога с Россией, в том числе на высшем уровне. Мы разделяем эту точку зрения. Пока каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было ", - сказал Песков.
Канцлер Германии Олаф Шольц 10 июня на 38-м съезде протестантской церкви в Нюрнберге сообщил, что хочет в ближайшее время поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
15 июня, 21:54
Песков прокомментировал слова Макрона и Шольца о планах поговорить с ПутинымПрезидент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, заявляя о планах телефонных разговоров с Владимиром Путиным, говорят скорее о гипотетическом намерении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 июня
 
НовостиЭммануэль МакронОлаф ШольцДмитрий ПесковВладимир Путин
 
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Заголовок открываемого материала
17:24В МИД РФ опровергли информацию, что Шольца и Макрона не соединяют с Президентом РФ
17:01Как НАТО хоронит Украину
16:24Французский политик заявил о новом шаге НАТО после провала ВСУ
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16:01Бывший посол Индии в США: Америка осознает стратегическую важность Индии в отношениях с РФ
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