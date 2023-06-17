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Бывший посол Индии в США: Америка осознает стратегическую важность Индии в отношениях с РФ
Бывший посол Индии в США: Америка осознает стратегическую важность Индии в отношениях с РФ - 17.06.2023 Украина.ру
Бывший посол Индии в США: Америка осознает стратегическую важность Индии в отношениях с РФ
Вашингтон понял, что у Индии есть несколько основных направлений стратегического взаимодействия с Россией, заявила РИА Новости бывший посол Индии в США Мира Шанкар в преддверии визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США 17 июня
2023-06-17T16:01
2023-06-17T16:01
2023-06-17T16:02
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Ранее сообщалось, что Нарендра Моди по приглашению президента Джо Байдена и его супруги нанесет официальный государственный визит в США.Премьер-министр Индии Нарендра Моди 10 июня обсудил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой мирную инициативу африканских стран по конфликту на Украине.По данным МИД Индии, во время телефонного разговора Моди и Рамафоса также обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных вопросов, включая сотрудничество в БРИКС в контексте председательства ЮАР в 2023 году.Трёхдневный Петербургский международный экономический форум — ПМЭФ — образца 2023 года вышел специфичным. ПМЭФ-2023 посетили представители новых регионов России, но практически нет представителей из недружественных стран, вместо которых в Россию приехали делегации из Индии, Китая и стран арабского мира.Подробнее можно прочитать в материал: "Поворот с Запада на Юг и Восток: итоги первого дня ПМЭФ-2023" на сайте Украина.ру
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Бывший посол Индии в США: Америка осознает стратегическую важность Индии в отношениях с РФ
16:01 17.06.2023 (обновлено: 16:02 17.06.2023)
Вашингтон понял, что у Индии есть несколько основных направлений стратегического взаимодействия с Россией, заявила РИА Новости бывший посол Индии в США Мира Шанкар в преддверии визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США 17 июня
Ранее сообщалось, что Нарендра Моди по приглашению президента Джо Байдена и его супруги нанесет официальный государственный визит в США.
"Обеим странам приходится преодолевать свои различные точки зрения на Украину, и, к чести сторон, хотя и неохотно, США пришли к пониманию того, что существуют стратегические императивы, которые есть у Индии в отношении России", - сказала экс-посол.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди 10 июня обсудил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой мирную инициативу африканских стран по конфликту на Украине.
По данным МИД Индии, во время телефонного разговора Моди и Рамафоса также обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных вопросов, включая сотрудничество в БРИКС в контексте председательства ЮАР в 2023 году.
Трёхдневный Петербургский международный экономический форум — ПМЭФ — образца 2023 года вышел специфичным. ПМЭФ-2023 посетили представители новых регионов России, но практически нет представителей из недружественных стран, вместо которых в Россию приехали делегации из Индии, Китая и стран арабского мира.
Подробнее можно прочитать
в материал: "Поворот с Запада на Юг и Восток: итоги первого дня ПМЭФ-2023" на сайте Украина.ру