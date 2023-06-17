https://ukraina.ru/20230617/1047325751.html

Бывший посол Индии в США: Америка осознает стратегическую важность Индии в отношениях с РФ

Бывший посол Индии в США: Америка осознает стратегическую важность Индии в отношениях с РФ - 17.06.2023 Украина.ру

Бывший посол Индии в США: Америка осознает стратегическую важность Индии в отношениях с РФ

Вашингтон понял, что у Индии есть несколько основных направлений стратегического взаимодействия с Россией, заявила РИА Новости бывший посол Индии в США Мира Шанкар в преддверии визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США 17 июня

2023-06-17T16:01

2023-06-17T16:01

2023-06-17T16:02

новости

индия

украина

россия

зарубежье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/01/1038311940_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_18f5b0c77a1b3286b4148138e416cdc8.jpg

Ранее сообщалось, что Нарендра Моди по приглашению президента Джо Байдена и его супруги нанесет официальный государственный визит в США.Премьер-министр Индии Нарендра Моди 10 июня обсудил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой мирную инициативу африканских стран по конфликту на Украине.По данным МИД Индии, во время телефонного разговора Моди и Рамафоса также обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных вопросов, включая сотрудничество в БРИКС в контексте председательства ЮАР в 2023 году.Трёхдневный Петербургский международный экономический форум — ПМЭФ — образца 2023 года вышел специфичным. ПМЭФ-2023 посетили представители новых регионов России, но практически нет представителей из недружественных стран, вместо которых в Россию приехали делегации из Индии, Китая и стран арабского мира.Подробнее можно прочитать в материал: "Поворот с Запада на Юг и Восток: итоги первого дня ПМЭФ-2023" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230608/1047022644.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, индия, украина, россия, зарубежье