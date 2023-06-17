https://ukraina.ru/20230617/1047325358.html

ПМЭФ-2023 и Новороссия: о чём договорились главы новых регионов России на полях форума

ПМЭФ-2023 и Новороссия: о чём договорились главы новых регионов России на полях форума - 17.06.2023 Украина.ру

ПМЭФ-2023 и Новороссия: о чём договорились главы новых регионов России на полях форума

К концу третьего дня ПМЭФ-2023 накопился массив новостей о социально-экономическом развитии новых регионов РФ. Сами регионы можно уже вполне официально называть термином "Новороссия" — меньше чем за месяц федеральное правительство дважды использовало данный топоним при создании структур, ответственных за управление инфраструктурой новых регионов.

2023-06-17T16:12

2023-06-17T16:12

2023-06-17T16:12

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россия

иван лизан

новые регионы

пмэф

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Четыре автомобильные дороги на новых территориях передали в управление Федеральному казённому учреждению (ФКУ) "Упрдор "Новороссия"", ранее железные дороги на новых территориях передали в управление ФКУ "Железные дороги Новороссии".А теперь к делу — за три дня чиновники много чего успели наговорить и много чего успели подписать.ЛогистикаЦелый букет новостей оказался так или иначе связан с логистикой — автомобильным и железными дорогами, а также портами.В частности, власти Запорожской области оценивают целесообразность проведения дноуглубительных работ в порту с текущих 6–7 метров, что позволило бы порту принимать крупнотоннажные суда водоизмещением свыше 10 тыс. тонн. Кроме того, до конца 2023 года порт начнёт принимать контейнеры, но пока без строительства отдельного контейнерного терминала. А к марту 2024 года в порту Бердянска планируют восстановить нефтеналивной терминал, повреждённый при попадании в него украинской ракеты. Пока же порт продолжит специализироваться на перевалке зерновых — на полях ПМЭФ врио губернатора Балицкий планировал договориться с Китаем о прямых поставках 1 млн тонн зерновых, так как в прошлом году экспорт зерновых по морю был донельзя осложнён нежеланием стран принимать зерновозы из-за санкционных опасений.А вот мощность Мариупольского порта по перевалке зерновых планируют увеличить в 4 раза — с 500 тыс. до 2 млн тонн. Впрочем, вопрос пока не в мощностях, а самом зерне и его экспорте.При этом на скорый запуск железнодорожного сообщения с Новороссией рассчитывать не стоит: поезда между Луганском и Москвой запустят лишь после того, как военные отодвинут линию фронта. Плюс начаты предпроектные изыскания по новому железнодорожному пути, который пройдёт по северному Приазовью от Крыма до Ростовской области. Проект пока проходит предварительное согласование, судя по его приоритетности, в том числе для военных, которые пока снабжаются исключительно автотранспортом, приоритет у новой железнодорожной ветки будет высоким, что даёт основания рассчитывать на скорое строительство. Тянуть ветку будут "Железные дороги Новороссии" — компания заработает до конца текущего года. Вне зависимости от того, как пойдут дела на фронте, новая железнодорожная ветка лишней не будет так как для полноценного запуска ж/д сообщения с Новороссией потребуется освобождение Харькова — важнейшего железнодорожного узла на левобережье Днепра.С автомобильным дорогами дела идут куда веселее. Глава "Автодора" Вячеслав Петушенко сообщил, что к 1 сентября будет восстановлена дорога по северному Приазовью от Весело-Вознесенки в Ростовской области до Джанкоя. Отремонтируют 359 км дороги в двухполосном исполнении со всеми разметками и остановками. А вот новая трасса — её ранее именовали "Таврида-2", скорее всего, будет платной, так как иных способов окупить столь дорогостоящий проект нет. Всего в Новороссии в текущем году планируют восстановить свыше 700 км автомобильных дорог, а также 20 км мостов. Заодно с нуля построят 45 км дорог, а в Мариуполе до конца года построят 65 км дорог.ИнфраструктураМного новостей было о разрушенной плотине Каховской ГЭС. Федеральная власть в лице профильного вице-премьера Виктории Абрамченко оценивает ущерб от разрушения плотины в 1,5 млрд рублей с перспективой роста суммы по мере оценки разрушений.Тем не менее, как утверждает врио губернатора Сальдо, плотину можно восстановить, однако глава федерального Минстроя Ирек Файзуллин отметил, что обследование плотины начнётся не раньше, чем через неделю.Пока же остаётся констатировать, что Каховское водохранилище прекратило своё существование почти 18 км3 воды просто слили в Чёрное море, вернув русло Днепра в его исторические границы.Много внимания уделили восстановлению и строительству нового жилья. Восстановить до 2030 года обещают 17,5 млн м2, а пока же, по итогам первого квартала 2023 года, восстановили 460 тыс. м2. На прошлой неделе в Мариуполе выдали первые три разрешения на строительство многоквартирных домов под льготную ипотеку в 2%, заодно в Шахтёрске выдали первый льготный ипотечный кредит.ПромышленностьПод строительство многоквартирных домов в ДНР запланировано создание завода железобетонных конструкций и предприятия по выпуску газобетона. Завод ЖБИ построит компания "Рутех" в Мариуполе к 2025 году, тогда планируют выпустить первые 35 тыс. м2 плит, а после довести мощность до 100 тыс. м2 плит. Обойдётся строительство завода в 700 млн рублей.Автозавод "КамАЗ" откроет в Донецке и Мариуполе сервисные центры по обслуживанию своей техники, но когда именно пока не ясно. Стоит напомнить, что "КамАЗ" в лице своей "дочки" — компании "КИП Мастер" — создаст на территории завода "Азовмаш" индустриальный парк — у "Мастера" в этом деле очень большой опыт.Кроме того, правительство ДНР заключило соглашение о сотрудничестве с Росагролизингом, что облегчит поставки с/х техники в республику.Также стало известно, что во втором полугодии власти ДНР планируют передать частным инвесторам часть угольных шахт, которые признаны непригодными для дальнейшей эксплуатации. Впрочем, до тех пор, пока не будет решён вопрос с прямым железнодорожным сообщением между Донецком и Мариуполем — железнодорожная ветка обстреливается в районе н/п Еленовка — завлечь инвесторов будет сложно так как экспорт угля по кратчайшему пути будет затруднён.ТуризмХерсонская область ищет инвесторов для реализации проекта по созданию Центра морского туризма в Геническе, а также развития туристической инфраструктуры в заповедниках и на термальном источнике Арабатской стрелки.В свою очередь под Мариуполем в районе села Пионерское, где в советские годы было много пионерских лагерей, на площади в 130 га планируют построить детский оздоровительный санаторный комплекс с детским садом, школой, жилой застройкой, базой отдыха, прогулочной зоной и набережной. Пока стоимость лагеря оценивают в 400 млн рублей.Новороссия и БелоруссияОтдельный аспект — развитие отношений между новыми регионами и Белоруссией. 18 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин посетил с рабочим визитом Белоруссию, где его принял Александр Лукашенко. И вот на ПМЭФ Денис Пушилин подписал соглашение с послом РБ в России Дмитрием Крутым (бывший глава минэкономики РБ) о развитии сотрудничества в сельском хозяйстве, машиностроении, угольной промышленности и поставке продовольствия. В течение месяца стороны обещают детализировать намеченные проекты и подписать расширенную версию соглашения.Одновременно Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев (бывший посол России в Белоруссии) обсудил с Пушилиным гуманитарные проблемы Донбасса. В частности, в ближайшее время планируется передать четыре трактора с навесным оборудованием для агроколледжей в Луганской Народной Республике, более 250 компьютеров, интерактивные доски и лингафонные кабинеты. А в прошлом году порядка 2,1 тыс. детей из ДНР и ЛНР побывали в оздоровительных лагерях в Минской области.

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

эксклюзив, россия, иван лизан, новые регионы, пмэф