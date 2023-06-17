Вооруженные силы РФ поразили один из центров принятия решений ВСУ - 17.06.2023 Украина.ру
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Вооруженные силы РФ поразили один из центров принятия решений ВСУ
Вооруженные силы РФ поразили один из центров принятия решений ВСУ - 17.06.2023 Украина.ру
Вооруженные силы РФ поразили один из центров принятия решений ВСУ
Вооруженные силы РФ накануне успешно нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ, заявили в Минобороны 17 июня
2023-06-17T14:59
2023-06-17T16:14
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Что именно было целью, в военном ведомстве раскрывать не стали.За минувшие сутки украинские войска продолжали попытки наступления на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях. Так, в районе Времевского выступа подразделения группировки "Восток" отразили три атаки, уничтожив около 30 украинских военнослужащих, два танка и две БМП, добавили в МОРФУкраинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
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новости, украина, россия, мо рф
Новости, Украина, Россия, МО РФ

Вооруженные силы РФ поразили один из центров принятия решений ВСУ

14:59 17.06.2023 (обновлено: 16:14 17.06.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Вооруженные силы РФ накануне успешно нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ, заявили в Минобороны 17 июня
"16 июня Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута. Назначенный объект поражен", — говорится в сводке.
Что именно было целью, в военном ведомстве раскрывать не стали.
За минувшие сутки украинские войска продолжали попытки наступления на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях. Так, в районе Времевского выступа подразделения группировки "Восток" отразили три атаки, уничтожив около 30 украинских военнослужащих, два танка и две БМП, добавили в МОРФ
Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.
На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.
По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
- РИА Новости, 1920, 17.06.2023
06:30
Полковник Баранец: "контрнаступ" ВСУ закончился позорным обломом, но враг копит силы на Крым и АртёмовскИз Запорожской области поступает информация, что там сосредотачивается 100-200 тысячная группировка ВСУ. К таким данным нужно в любом случае отнестись максимально серьезно. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
 
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