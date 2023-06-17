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Вооруженные силы РФ поразили один из центров принятия решений ВСУ

Вооруженные силы РФ поразили один из центров принятия решений ВСУ - 17.06.2023 Украина.ру

Вооруженные силы РФ поразили один из центров принятия решений ВСУ

Вооруженные силы РФ накануне успешно нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ, заявили в Минобороны 17 июня

2023-06-17T14:59

2023-06-17T14:59

2023-06-17T16:14

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Что именно было целью, в военном ведомстве раскрывать не стали.За минувшие сутки украинские войска продолжали попытки наступления на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях. Так, в районе Времевского выступа подразделения группировки "Восток" отразили три атаки, уничтожив около 30 украинских военнослужащих, два танка и две БМП, добавили в МОРФУкраинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".

https://ukraina.ru/20230617/1047305165.html

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