https://ukraina.ru/20230617/1047324860.html

Бывший американский разведчик предложил Украине подать в МУС на главу армии США Милли

Бывший американский разведчик предложил Украине подать в МУС на главу армии США Милли - 17.06.2023 Украина.ру

Бывший американский разведчик предложил Украине подать в МУС на главу армии США Милли

Киев должен подать в суд на председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom 17 июня

2023-06-17T14:31

2023-06-17T14:31

2023-06-17T14:31

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сша

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По мнению Риттера, прежде чем отправить морпехов на службу, их полгода готовят, а украинских военных обучают пару недель, а потом отправляют в Германию на месяц. Новобранцы не знают, что делать, они некомпетентны, добавил он.Международный уголовный суд (МУС), является первым постоянным международным судом, созданным на договорной основе для содействия прекращению безнаказанности за многочисленные тяжкие преступления, совершенные в XXI веке.МУС является самостоятельным по отношению к Организации Объединенных Наций международным органом. Местопребыванием Суда является Гаага, Нидерланды.Американист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру заявил, что Евразия стала для США враждебным континентом.Эксперт отметил происходящие тектонические изменения в текущем миропорядке, однако, существует опасность, что обрушающийся либеральный миропорядок, у которого закончился срок эксплуатации, погребет всех остальных под своими обломками.Подробнее об этом можно прочитать в интервью с Дмитрием Дробницким на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, марк милли