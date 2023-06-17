Бывший американский разведчик предложил Украине подать в МУС на главу армии США Милли - 17.06.2023 Украина.ру
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Бывший американский разведчик предложил Украине подать в МУС на главу армии США Милли
Бывший американский разведчик предложил Украине подать в МУС на главу армии США Милли - 17.06.2023 Украина.ру
Бывший американский разведчик предложил Украине подать в МУС на главу армии США Милли
Киев должен подать в суд на председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom 17 июня
2023-06-17T14:31
2023-06-17T14:31
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По мнению Риттера, прежде чем отправить морпехов на службу, их полгода готовят, а украинских военных обучают пару недель, а потом отправляют в Германию на месяц. Новобранцы не знают, что делать, они некомпетентны, добавил он.Международный уголовный суд (МУС), является первым постоянным международным судом, созданным на договорной основе для содействия прекращению безнаказанности за многочисленные тяжкие преступления, совершенные в XXI веке.МУС является самостоятельным по отношению к Организации Объединенных Наций международным органом. Местопребыванием Суда является Гаага, Нидерланды.Американист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру заявил, что Евразия стала для США враждебным континентом.Эксперт отметил происходящие тектонические изменения в текущем миропорядке, однако, существует опасность, что обрушающийся либеральный миропорядок, у которого закончился срок эксплуатации, погребет всех остальных под своими обломками.Подробнее об этом можно прочитать в интервью с Дмитрием Дробницким на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20220601/1034072979.html
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новости, сша, марк милли
Новости, США, Марк Милли

Бывший американский разведчик предложил Украине подать в МУС на главу армии США Милли

14:31 17.06.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Джо Байдена по ситуации на Украине
Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Киев должен подать в суд на председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom 17 июня
По мнению Риттера, прежде чем отправить морпехов на службу, их полгода готовят, а украинских военных обучают пару недель, а потом отправляют в Германию на месяц. Новобранцы не знают, что делать, они некомпетентны, добавил он.
"Я надеюсь, что украинцы после окончания всего происходящего заведут дело в МУС, потому что посылать солдат на линию обороны российской армии со снаряжением, которое они не знают, как использовать, без поддержки с воздуха — это убийство", — считает экс-разведчик.
Международный уголовный суд (МУС), является первым постоянным международным судом, созданным на договорной основе для содействия прекращению безнаказанности за многочисленные тяжкие преступления, совершенные в XXI веке.
МУС является самостоятельным по отношению к Организации Объединенных Наций международным органом. Местопребыванием Суда является Гаага, Нидерланды.
Американист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру заявил, что Евразия стала для США враждебным континентом.
Эксперт отметил происходящие тектонические изменения в текущем миропорядке, однако, существует опасность, что обрушающийся либеральный миропорядок, у которого закончился срок эксплуатации, погребет всех остальных под своими обломками.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью с Дмитрием Дробницким на сайте Украина.ру
Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня 2022, 10:01
Американский генерал Милли предупредил о рисках военной деблокады ОдессыПредседатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает деблокаду порта Одессы военными средствами крайне рискованным вариантом. Об этом 31 мая сообщило издание Defense News
 
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Заголовок открываемого материала
14:31Бывший американский разведчик предложил Украине подать в МУС на главу армии США Милли
14:06В Санкт-Петербург на Международный экономический форум прибыла делегация из Африки
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13:00Шпионаж миссии МАГАТЭ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 июня
12:51Из Парижа с любовью и чуть-чуть из США. О зарубежной подготовке украинских военных
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12:40Мир "Великого кольца": пермские* гады в Сибири
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