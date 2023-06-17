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В Санкт-Петербург на Международный экономический форум прибыла делегация из Африки
В Санкт-Петербург на Международный экономический форум прибыла делегация из Африки - 17.06.2023 Украина.ру
В Санкт-Петербург на Международный экономический форум прибыла делегация из Африки
Делегация лидеров из шести африканских стран прибыла в Санкт-Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил советник главы государства, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков на итоговом пресс-брифинге форума, сообщает РИА Новости 17 июня
2023-06-17T14:06
2023-06-17T14:06
2023-06-17T14:06
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Ранее канцелярия президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы сообщила, что африканские лидеры, выступающих с мирной инициативой, договорились, что будут взаимодействовать с президентами России и Украины по прекращению огня.В ПМЭФ приняли участие свыше 150 высокопоставленных официальных лиц, сообщил он.Сообщалось, что миссия африканских стран по обсуждению мирного плана на Украине, станет первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский.Некоторое время назад президент ЮАР сообщил, что в Вашингтоне, Лондоне и ЕС проинформированы о мирной инициативе стран Африки по Украине, план получил "настороженную поддержку".Процесс, связанный с мирной инициативой африканских стран по Украине, длится уже несколько месяцев.В материале автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой "Африканский мир на Украине. Президент ЮАР намерен закончить конфликт Москвы и Киева" отмечалось, что украинский конфликт, а точнее его последствия, сильно осложняют и без того непростую жизнь стран Африки.В первую очередь, по мнению автора, речь идёт о продовольственной безопасности: зерновая сделка заключалась под знамёнами благой цели спасти бедные страны от голода, но по факту зерно из украинских портов шло преимущественно в развитые западные страны, зато российские удобрения блокируют, хотя Москва готова передать их нуждающимся государствам совершенно бесплатно.
https://ukraina.ru/20230601/1046789959.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, юар, украина, россия
В Санкт-Петербург на Международный экономический форум прибыла делегация из Африки
Делегация лидеров из шести африканских стран прибыла в Санкт-Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил советник главы государства, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков на итоговом пресс-брифинге форума, сообщает РИА Новости 17 июня
Ранее канцелярия президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы сообщила, что африканские лидеры, выступающих с мирной инициативой, договорились, что будут взаимодействовать с президентами России и Украины по прекращению огня.
"Сейчас у них состоится встреча", — сказал Кобяков.
В ПМЭФ приняли участие свыше 150 высокопоставленных официальных лиц, сообщил он.
Сообщалось, что миссия африканских стран по обсуждению мирного плана на Украине, станет
первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский.
Некоторое время назад президент ЮАР сообщил, что в Вашингтоне, Лондоне и ЕС проинформированы о мирной инициативе стран Африки по Украине, план получил "настороженную поддержку".
Процесс, связанный с мирной инициативой африканских стран по Украине, длится уже несколько месяцев.
В материале
автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой "Африканский мир на Украине. Президент ЮАР намерен закончить конфликт Москвы и Киева" отмечалось, что украинский конфликт, а точнее его последствия, сильно осложняют и без того непростую жизнь стран Африки.
В первую очередь, по мнению автора, речь идёт о продовольственной безопасности: зерновая сделка заключалась под знамёнами благой цели спасти бедные страны от голода, но по факту зерно из украинских портов шло преимущественно в развитые западные страны, зато российские удобрения блокируют, хотя Москва готова передать их нуждающимся государствам совершенно бесплатно.