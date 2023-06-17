https://ukraina.ru/20230617/1047324156.html

Шпионаж миссии МАГАТЭ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 июня

Шпионаж миссии МАГАТЭ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 июня - 17.06.2023 Украина.ру

Шпионаж миссии МАГАТЭ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 июня

Миссию МАГАТЭ на ЗАЭС обвинили в шпионаже. Украинские военные наносят удары по регионам России

2023-06-17T13:00

2023-06-17T13:00

2023-06-17T13:00

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сути Вооружённые силы Украины нанесли 31 удар по этому региону России."На донецком направлении противник совершил 27 обстрелов из ударного БпЛА, артиллерии 155 мм, на горловском 3 обстрела из артиллерии 152 мм, на волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпустив 168 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырех населённых пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), столица Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Старомлиновка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица – женщины, в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 9 гражданских лиц в Кировском районе Донецка и ранее освобожденной Старомлиновке", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения в Кировском районе Донецка, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Киевскому, Кировскому, Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности 21 снаряд калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 5 ракет из РСЗО, по Червоногвардейскому району Макеевки — 8 снарядов калибром 155 мм.Как сообщила пресс-служба Новокаховского городского округа, ВСУ нанесли удар по населённым пунктам Херсонской области."Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населённых пунктов левобережья Херсонской области", - отмечалось в сообщении.За последние сутки под удары ствольной артиллерии попали: Новая Каховка, Алешки, Днепряны, Подстепное, Солонцы, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Пролетарка, Казачьи Лагеря, Каховка, Кардашинка, Сергеевка, Первомайка.Всего выпущено более ста снарядов. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 17 июня опубликовал сводку ударов по региону со стороны ВСУ за предыдущие сутки."В Белгородском районе 18 артиллерийских снарядов выпущено по селу Журавлевка. Также противник сбросил гранату с беспилотника. <...> В Борисовском районе из гранатомёта обстреляно село Богун-Городок – зафиксировано 29 прилетов. Также в населенном пункте противник сбросил два взрывных устройства с БПЛА. <...> В Волоконовском районе из миномётаи гранатомёта обстреляны хутор Старый и село Коновалово – зафиксировано 34 и 14 прилётов соответственно. <...>. В Грайворонском городском округе 10 миномётных снарядов выпущено рядом с селом Сподарюшино. <...> В Краснояружском районе один миномётный снаряд пришелся на территорию лесопосадки между селами Демидовка и Графовка. Обошлось без пострадавших и разрушений. Из гранатомёта обстреляна окраина села Вязовое – зафиксировано 50 выстрелов. Пострадавших и разрушений нет. 4 артиллерийских снаряда выпущено по окраине хутора Красноорловский", - сообщил Гладков.Во всех случаях пострадавших и разрушений не было."В Шебекинском городском округе 23 миномётных снаряда выпущено по МАПП Шебекино, 18 минометных снарядов – по селу Белянка, 3 – по селу Муром. Из артиллерии обстреляно село Новая Таволжанка – зафиксировано 10 прилётов. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - рассказал Гладков.Кроме того, украинские беспилотники атаковалинефтеперегонную станцию "Дружба" в Брянской области."Сегодня ночью подразделениями ПВО Вооруженных сил России в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию "Дружба". Благодаря профессионализму наших военных системами ПВО уничтожены три беспилотника самолётного типа", - сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Шпионаж миссии МАГАТЭГлава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов обвинил миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС в шпионаже. По его словам, инспекторы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС пытались сфотографировать оборонительные сооружения и блокпосты ВС РФ и отправить отснятый материал, но им это не удалось."Во время последнего визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на атомную станцию сопровождающие его инспекторы старались всячески отметить и сфотографировать в привязке к местности оборонительные сооружения и блокпосты ВС РФ. Это явно никак к их прямой деятельности не относится", - сказал Рогов в комментарии РИА "Новости".По его словам, инспекторы МАГАТЭ не смогли ничего отправить из снятого материала, потому что в то время в транспорте, на котором они перемещались, работала система подавления интернет-сигнала и мобильной связи, а в последующем их вежливо, но очень настойчиво попросили всё удалить."Почему-то инспекторов не волнует ситуация на атомной станции. Они не возмущены обстрелами украинских боевиков, попытками время от времени высадки десанта, разрушения террористами ВСУ Каховской ГЭС и обмеления Днепра в районе станции. Но ситуация на линии боевого соприкосновения, ситуация охраны и защиты АЭС их сильно волнует с точки зрения иностранной разведки", — отметил Рогов.По его словам, эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС могут работать на иностранную разведку."По моему личному мнению, миссия МАГАТЭ повторяет путь той же миссии ОБСЕ, которая практически открыто работала на Донбассе в интересах иностранных разведок и спецслужб, здесь аналогичные действия предпринимаются и осуществляются", - заявил он.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, потому что не заинтересована в безопасности на Украине. При этом ранее именно ВСУ неоднократно наносили удары по Запорожской АЭС.Слова Зеленского прокомментировали в России."У Зеленского поменялась тактика. Он, ощущая агонию, путем обмана пытается отвести внимание от провала их распиаренного контрнаступления. Зеленский, паникуя, несет откровенную дичь, спекулируя на теме ядерной безопасности", - заявил в комментарии РИА "Новости" депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.По его словам, именно Россия сегодня является единственной страной в мире, которая способна защитить Запорожскую АЭС от террористических атак киевского режима.

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https://ukraina.ru/20230616/1047318571.html

https://ukraina.ru/20230616/1047297515.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив