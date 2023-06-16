Восстановление плотины Каховской ГЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 июня - 16.06.2023 Украина.ру
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Восстановление плотины Каховской ГЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 июня
Восстановление плотины Каховской ГЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 июня - 16.06.2023 Украина.ру
Восстановление плотины Каховской ГЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 июня
Плотину Каховской ГЭС можно восстановить, заявили власти Херсонской области. Украина продолжает наносить удары по регионам России
2023-06-16T13:10
2023-06-16T14:19
эксклюзив
хроники
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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 21 удар по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, на Горловском — 8 обстрелов из РСЗО, артиллерии 122 мм, на Волновахском — 2 обстрела из РСЗО, выпустив 134 единицы различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский и Центрально-Городской (Озеряновка) районы), столица Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Волноваха.«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица, мужчины, в Центрально-Городском районе Горловки», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 10 жилых домостроений в Киевском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. Так, по Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка к полудню ВСУ выпустили в общей сложности 28 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 5 снарядов калибром 152 мм.Как сообщил журналистам представитель оперативного штаба администрации Новой Каховки ночью больницу в этом городе атаковали три украинских дрона.«Ночью был совершен удар тремя дронами-камикадзе по нашей новокаховской больнице. Контужен пожарный. Ему оказана медпомощь. Повреждено остекление, вылетели 60–70% окон, некоторые рамы вывернуло либо повело», — рассказал он.Кроме того, за ту же ночь украинские войска обстреляли Новую Каховку из ствольной артиллерии, обстрелам также подверглись Каховка, Корсунка и Великая Лепетиха, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области.«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктов Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — заявил представитель экстренных служб региона.Также 15 июня в течение дня украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии Алёшки, Голую Пристань, Днепряны, Крынки, Подстепное, Рыбальче и Солонцы, выпустив по ним около 60 снарядов.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА «Новости» на ПМЭФ рассказал о погибших в результате удара ВСУ по дамбе Каховской ГЭС и последовавшего за этим наводнения.«На вчерашний день было пропавших без вести 17 человек. Пока что ни службы по ЧС, ни военные, которые активно участвуют в поисках, найти людей не могут. Погибшие, сейчас уже известно, 25 человек», — заявил он.Накануне Сальдо отметил, что с подтопленных территорий ниже ГЭС по течению Днепра эвакуированы почти восемь тысяч жителей. В пунктах временного размещения находятся более 1,9 тысячи человек.Как сообщило Минобороны РФ, за минувшие сутки, российские системы ПВО сбили 22 украинских беспилотника и 4 снаряда РСЗО HIMARS.«Средствами противовоздушной обороны ВКС России в течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Сладкая Балка, Токмак Запорожской области, Волноваха, Артёмовск, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Сватово Луганской народной республики, а также Новая Каховка Херсонской области», — отмечалось в сообщении.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале привёл сводку обстрелов своего региона за минувший день. По его словам, в Белгородском районе из артиллерии обстрелян МАПП Нехотеевка — зафиксировано 7 прилётов. По селу Щетиновка выпущено две противотанковые управляемые ракеты. Кроме того, в Валуйском городском округе один минометный снаряд выпущен по селу Вериговка. В Волоконовском районе под обстрел попала окраина села Тишанка. Было зафиксировано 9 прилётов. Били бойцы ВСУ из миномёта. Также в Грайворонском горокруге 3 минометных снаряда выпущено рядом с посёлком Горьковский. В Краснояружском районе украинские военные атаковали с помощью 4 дронов-камикадзе рядом с селом Поповка.Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.«В Шебекинском городском округе из артиллерии обстреляно село Белянка — зафиксировано 10 прилётов. По посёлку Первомайский выпущено 7 миномётных снарядов, по селу Новая Таволжанка — 2 миномётных снаряда, по городу Шебекино — один. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — также сообщил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся напряжённой.Плотина Каховской ГЭСКак сообщил Сальдо в интервью РИА «Новости» на ПМЭФ, плотину Каховской ГЭС можно восстановить.«Восстановление плотины Каховской ГЭС возможно, её гидротехнические способности все равно сохранены... Для того, чтобы Крымский канал не обмелел, уже сейчас нужно думать и планировать, когда и каким образом будет восстановлена Каховская плотина... Само восстановление, производство гидротехнических работ, строительство, конечно же, месяц-два не займет. Там есть технологический цикл, который должен быть соблюден. С момента начала до восстановления Каховской плотины в том объёме, который нужен для сохранения водного баланса, по расчетам специалистов, нужно примерно где-то около года. Но что-то мне подсказывает, что при таких условиях мы это сделаем быстрее», — заявил Сальдо.Также врио губернатора сообщил, что плотина Каховского водохранилища строилась советскими проектировщиками, все проектные решения есть.«Можно использовать уже новые строительные технологии, современные, которые значительно быстрее дадут возможность восстановить Каховскую плотину», — указал Сальдо.Ранее он уже заявлял о возможности восстановления плотины Каховской ГЭС, что обрадовало бывшего народного депутата Украины, спикера парламента Новороссии Олега Царёва.«Меня очень обрадовало заявление Владимира Сальдо о том, что Каховская ГЭС должна быть восстановлена. Считаю правильным принять решение о восстановлении ГЭС, особенно на фоне большого количества разрушений. Расстроился, узнав о решении не восстанавливать "Азовсталь", а ведь есть еще другие разрушенные предприятия, и это помимо городов юго-востока Украины, которые, надеюсь, все же отстроят», — заявил Царёв.По его словам, когда Каховская ГЭС была разрушена, всевозможные экологи начали говорить и писать, что этот советский проект был плохо продуман, что было потеряно очень много пахотных земель и так далее.«И с российской, и с украинской стороны были заявления, что не надо этот объект восстанавливать. Учитывая, что от Каховской ГЭС зависит очень много на традиционно сельскохозяйственных территориях, засушливых землях, которые были плодородны благодаря мелиоративной системе — сети каналов, запитанных от Каховского моря, смысл восстановить дамбу точно есть. На этом фоне заявление Владимира Сальдо звучит обнадеживающе, потому что важно созидать: строить и восстанавливать. Надо быть достойным наших предков, которые восстановили страну после Великой Отечественной войны. Причем разрушения той войны сопоставимы с нынешними. И тогда были восстановлены не только города, но и заводы, фабрики — подвиг опустошенного долгой и страшной войной народа в послевоенные годы был едва ли меньше, чем на самом фронте», — подчеркнул Царёв.По его словам, заявление Сальдо звучит обнадёживающе.
https://ukraina.ru/20230616/1047285930.html
https://ukraina.ru/20230615/1047275243.html
https://ukraina.ru/20230615/1047254610.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Восстановление плотины Каховской ГЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 июня

13:10 16.06.2023 (обновлено: 14:19 16.06.2023)
 
© скриншот видео тг-канала SHOT
© скриншот видео тг-канала SHOT
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Плотину Каховской ГЭС можно восстановить, заявили власти Херсонской области. Украина продолжает наносить удары по регионам России
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 21 удар по территории этого региона России.
«На Донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, на Горловском — 8 обстрелов из РСЗО, артиллерии 122 мм, на Волновахском — 2 обстрела из РСЗО, выпустив 134 единицы различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский и Центрально-Городской (Озеряновка) районы), столица Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Волноваха.
«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица, мужчины, в Центрально-Городском районе Горловки», — сообщило представительство.
Огнём ВСУ были повреждены 10 жилых домостроений в Киевском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.
На следующий день обстрелы продолжились. Так, по Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка к полудню ВСУ выпустили в общей сложности 28 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 5 снарядов калибром 152 мм.
Как сообщил журналистам представитель оперативного штаба администрации Новой Каховки ночью больницу в этом городе атаковали три украинских дрона.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
10:06
Борьба с Кличко, визит из Африки. Главное на Украине на утро 16 июняОфис президента Украины провёл совещания по отставки мэра Киева Виталия Кличко. Лидеры африканских государств прибывают в столицу Украины
«Ночью был совершен удар тремя дронами-камикадзе по нашей новокаховской больнице. Контужен пожарный. Ему оказана медпомощь. Повреждено остекление, вылетели 60–70% окон, некоторые рамы вывернуло либо повело», — рассказал он.
Кроме того, за ту же ночь украинские войска обстреляли Новую Каховку из ствольной артиллерии, обстрелам также подверглись Каховка, Корсунка и Великая Лепетиха, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области.
«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктов Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — заявил представитель экстренных служб региона.
Также 15 июня в течение дня украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии Алёшки, Голую Пристань, Днепряны, Крынки, Подстепное, Рыбальче и Солонцы, выпустив по ним около 60 снарядов.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА «Новости» на ПМЭФ рассказал о погибших в результате удара ВСУ по дамбе Каховской ГЭС и последовавшего за этим наводнения.
«На вчерашний день было пропавших без вести 17 человек. Пока что ни службы по ЧС, ни военные, которые активно участвуют в поисках, найти людей не могут. Погибшие, сейчас уже известно, 25 человек», — заявил он.
Накануне Сальдо отметил, что с подтопленных территорий ниже ГЭС по течению Днепра эвакуированы почти восемь тысяч жителей. В пунктах временного размещения находятся более 1,9 тысячи человек.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Вчера, 18:25
Визит Гросси, "птичья коалиция". Итоги 15 июня на УкраинеГендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую АЭС. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о формировании коалиции по предоставлению его стране самолётов
Как сообщило Минобороны РФ, за минувшие сутки, российские системы ПВО сбили 22 украинских беспилотника и 4 снаряда РСЗО HIMARS.
«Средствами противовоздушной обороны ВКС России в течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Сладкая Балка, Токмак Запорожской области, Волноваха, Артёмовск, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Сватово Луганской народной республики, а также Новая Каховка Херсонской области», — отмечалось в сообщении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале привёл сводку обстрелов своего региона за минувший день. По его словам, в Белгородском районе из артиллерии обстрелян МАПП Нехотеевка — зафиксировано 7 прилётов. По селу Щетиновка выпущено две противотанковые управляемые ракеты. Кроме того, в Валуйском городском округе один минометный снаряд выпущен по селу Вериговка. В Волоконовском районе под обстрел попала окраина села Тишанка. Было зафиксировано 9 прилётов. Били бойцы ВСУ из миномёта. Также в Грайворонском горокруге 3 минометных снаряда выпущено рядом с посёлком Горьковский. В Краснояружском районе украинские военные атаковали с помощью 4 дронов-камикадзе рядом с селом Поповка.
Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.
«В Шебекинском городском округе из артиллерии обстреляно село Белянка — зафиксировано 10 прилётов. По посёлку Первомайский выпущено 7 миномётных снарядов, по селу Новая Таволжанка — 2 миномётных снаряда, по городу Шебекино — один. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — также сообщил Гладков.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся напряжённой.
форсирование водной преграды бойцами ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Вчера, 13:15
Подготовка к десанту под Херсоном, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июняВСУ попытались высадиться у Алёшек и готовят ещё одну десантную операцию. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Плотина Каховской ГЭС
Как сообщил Сальдо в интервью РИА «Новости» на ПМЭФ, плотину Каховской ГЭС можно восстановить.
«Восстановление плотины Каховской ГЭС возможно, её гидротехнические способности все равно сохранены... Для того, чтобы Крымский канал не обмелел, уже сейчас нужно думать и планировать, когда и каким образом будет восстановлена Каховская плотина... Само восстановление, производство гидротехнических работ, строительство, конечно же, месяц-два не займет. Там есть технологический цикл, который должен быть соблюден. С момента начала до восстановления Каховской плотины в том объёме, который нужен для сохранения водного баланса, по расчетам специалистов, нужно примерно где-то около года. Но что-то мне подсказывает, что при таких условиях мы это сделаем быстрее», — заявил Сальдо.
Также врио губернатора сообщил, что плотина Каховского водохранилища строилась советскими проектировщиками, все проектные решения есть.
«Можно использовать уже новые строительные технологии, современные, которые значительно быстрее дадут возможность восстановить Каховскую плотину», — указал Сальдо.
Ранее он уже заявлял о возможности восстановления плотины Каховской ГЭС, что обрадовало бывшего народного депутата Украины, спикера парламента Новороссии Олега Царёва.
«Меня очень обрадовало заявление Владимира Сальдо о том, что Каховская ГЭС должна быть восстановлена. Считаю правильным принять решение о восстановлении ГЭС, особенно на фоне большого количества разрушений. Расстроился, узнав о решении не восстанавливать "Азовсталь", а ведь есть еще другие разрушенные предприятия, и это помимо городов юго-востока Украины, которые, надеюсь, все же отстроят», — заявил Царёв.
Повседневная жизнь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Вчера, 09:57
Атака на Крым, планы на Мариуполь. Главное на Украине на утро 15 июняУкраина атаковала Крым беспилотниками. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о планах строительства в Мариуполе
По его словам, когда Каховская ГЭС была разрушена, всевозможные экологи начали говорить и писать, что этот советский проект был плохо продуман, что было потеряно очень много пахотных земель и так далее.
«И с российской, и с украинской стороны были заявления, что не надо этот объект восстанавливать. Учитывая, что от Каховской ГЭС зависит очень много на традиционно сельскохозяйственных территориях, засушливых землях, которые были плодородны благодаря мелиоративной системе — сети каналов, запитанных от Каховского моря, смысл восстановить дамбу точно есть. На этом фоне заявление Владимира Сальдо звучит обнадеживающе, потому что важно созидать: строить и восстанавливать. Надо быть достойным наших предков, которые восстановили страну после Великой Отечественной войны. Причем разрушения той войны сопоставимы с нынешними. И тогда были восстановлены не только города, но и заводы, фабрики — подвиг опустошенного долгой и страшной войной народа в послевоенные годы был едва ли меньше, чем на самом фронте», — подчеркнул Царёв.
По его словам, заявление Сальдо звучит обнадёживающе.
 
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14:32ВСУ месяцами вели обстрел Каховской ГЭС, поэтому для её разрушения хватило одного точного удара— Сальдо
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13:37Сальдо рассказал, когда восстановят Каховскую плотину
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13:10Восстановление плотины Каховской ГЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 июня
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