https://ukraina.ru/20230616/1047294552.html

Василий Прозоров: Россия бьет врага, потому что Западу не жаль украинцев, а Киев не жалеет танков НАТО

Василий Прозоров: Россия бьет врага, потому что Западу не жаль украинцев, а Киев не жалеет танков НАТО - 16.06.2023 Украина.ру

Василий Прозоров: Россия бьет врага, потому что Западу не жаль украинцев, а Киев не жалеет танков НАТО

Российским спецслужбам нужно рассказывать, если они предотвратили крупный теракт на стадии приготовления. Но при этом есть масса случаев, когда об этом говорить не надо

2023-06-16T14:14

2023-06-16T14:14

2023-06-16T14:14

интервью

россия

запад

украина

сбу

теракт

диверсии

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Тем более, есть понятие "оперативных игр". Человека можно перевербовать, заставить работать на нас, сдать всю свою цепочку, а потом еще подарочек отправить на ту сторону, говорит бывший сотрудник СБУ, руководитель Центра расследований "Укрликс" Василий Прозоров.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Василий, в чем смысл лобовых атаку ВСУ на российские укрепленные позиции? Почему противник не жалеет своих? Ведь даже опыт боев прошлого года показал, что такая тактика не очень эффективна.- Как минимум Украина не жалеет тероборону. Вы правильно отметили, что еще в прошлом году ее использовали как пушечное мясо. Для украинских военачальников это как каток для прорыва нашей обороны, куда должны войти хорошо подготовленные на Западе кадровые части.Почему не жалеют? Они думают, что победителей не судят и победа все спишет. Военкокоматы на Украине работают не покладая рук, еще наберут людей, а если уж совсем будет плохо, может быть, Польша введет континент или Прибалтика подкинет людей.Отступления под Харьковом и Херсоном стали для нас неприятными моментами. Но не надо думать, что украинские генералы – какие-то супергении тактики, вроде фашистских военачальников или Вьетнамской народной армии в эпоху войны с США.Они прошли ту же советскую школу, а потом многочисленные западные курсы.Да, на Украине сейчас принято западную подготовку превозносить до небес. Но у меня возникает простой вопрос: где западные армии воевали последние восемьдесят лет с равным по технологическому уровню противником? Да, у них есть масса примеров контрпартизанских войн, но на Украине идет совсем другая война. Даже до 2022 года шла совсем другая война. И опыт западных академий курсов повышения квалификаций сейчас вряд ли применим.Поэтому ждать супер-пупер хитрых ходов украинских генералов, которые прошли подготовку на Западе, не стоит. Вот и получается, что все, что они умеют – это тупо бить в лоб.– Ладно, людей не жалеют, но технику с подготовленными экипажами, которая рекламировалась как очередное "вундерваффе" тоже банально кинули на убой.– Честно говоря, я сам в шоке пребываю от этой "картинки", которая длится уже две недели. Мне не понять, почему они идут на такой размен. ВСУ же не достигли никаких заявленных целей. Они даже до первой линии нашей обороны толком не добрались, не говоря уже о том, чтобы прогрызть ее и идти куда-то дальше.В интернете ходит шутка, что западная техника достается Украине бесплатно, поэтому они ее и не жалеют. А Запад кидает в бой украинских солдат, которые для Запада бесплатны, поэтому он тоже их не жалеет. Вот они и нашли друг друга.Нужно понимать, что мобилизационные ресурсы на Украине – тоже не бесконечные. Прекрасно известно, что на Южном участке фронта сейчас мы несем потери в десять раз меньше, чем украинская сторона.Рано или поздно количество перерастет в качество, у них не останется подготовленных людей. Не знаю, чем они думают.Мы с вами прекрасно отдаем себе отчет, что они неглупые люди. Соответственно, они отдают себе отчет, к чему это может привести.Значит, есть какой-то такой фактор, который мы не видим, можем только догадываться, который вынуждает их поступать именно таким способом.Можно предположить, что это фактор времени. Им нужен какой-то успех к конкретной дате. Может быть, Зеленский дал указание генералам наступать, потому что им важен процесс, а не результат. Трудно сказать, не имея достоверной информации изнутри.– Хотел бы поговорить о беспилотниках и их роли в современном конфликте в целом. Такое чувство, что БПЛА стали уже достаточно обыденным средством как для войны, так и для совершения терактов. Интересует ваше мнение, а насколько же они нынче обыденны?– Да, я с вами соглашусь. Причем это все произошло на наших глазах за последние десять лет, когда беспилотник из детской игрушки превратился в фактор, который меняет стратегию и тактику современной войны.Переоценить сейчас значение беспилотников очень трудно. Они могут все – от разведки до нанесения боевых ударов. Мне кажется, скоро беспилотники начнут выносить раненых с поля боя.Отмечу также, что у каждого меча две стороны. Беспилотники – это прекрасное боевое средство на поле боя. Но точно также их можно использовать для совершения даже не диверсий, а терактов против мирного населения.Ничего не меняется, кроме психологии людей, которые ими управляют.Но "не было бы счастья, да несчастье помогло". Ведя сейчас активные боевые действия в зоне насыщения беспилотниками, а также проводя антитеррористические и антидиверсионные мероприятия против БПЛА, мы получим самый богатый опыт, которого еще нет ни у кого в мире.Главное его не растерять, преумножить и внедрить во все сферы, в том числе в сферу борьбы с терроризмом.– Насколько беспилотники усложняют работу по противодействию терактам? Одно дело – вычислить диверсанта, другое – поймать быстро летящую "птицу", начиненную взрывчаткой.– Конечно. Сегодня диверсанту уже надо куда проползти, чтобы заминировать железную дорогу, а также искать способы замаскироваться и находить подложные документы, чтобы пройти в здание или на территорию какого-то объекта, а также пронести с собой еще взрывчатку, потому что все это может сделать беспилотник, которым будут управлять за сотни километров.Но если совершенствуется меч, то совершенствуется и щит. Возьмем те же антидроновые ружья. Я видел своими глазами на фронте, что они прекрасно работают. Наши бойцы сейчас не нарадуются. Глушат эти БПЛА очень здорово. Просто сажают беспилотники.Поэтому точно такие же антидроновые ружья со временем будут на всех объектах критической инфраструктуры по всему миру.Потому что беспилотник – это новый шаг в истории террора. Можно спокойно взять обычный квадрокоптер, прицепить на него килограмм взрывчатки, он его утащит и прилетит на охраняемую территорию или в место массового скопления людей. И никакие рамки, никакие собаки, натасканные на взрывчатку, не помогут. Только антидроновые ружья.– Какие возможности подрыв Каховской ГЭС открывает Украине для совершения различных операций в Запорожской области? В частности, осушение водохранилища. Многие говорили про ил на дне, однако мы видим, как он быстро высыхает и местный жаркий климат высушивает землю на глазах.– Я, как местный, который знает, что такое лиманы и плавни, хочу сказать, что верхний слой и корка высыхают очень легко. Но под этой коркой останется очень жидкая кашеобразная грязь.Нужно еще очень много времени, чтобы это бывшее дно Каховского водохранилища стало пригодным для перемещения даже людей, не говоря про технику.Поэтому я все равно придерживаюсь точки зрения, что высадить диверсионную группу и легкую пехоту ВСУ можно. Но высаживать технику, чтобы захватить плацдарм и вести какие-то наступательные действия, в ближайшее время у них точно не получится.Что касается диверсантов, то я собирал материал для нового расследования в районе Новой Каховки, Каховского водохранилища, Энергодара и Каменка-Днепровской. Высаживают они их очень много – разные группы, в том числе иностранных специалистов. Большая водная поверхность этому не мешала. А сейчас, когда воды там стало гораздо меньше, это станет проще, но до воды еще надо дойти, дотащив лодку по этой грязи и каше.Плюс на этой грязи останутся очень характерные следы. То есть любой наш разведывательный беспилотник это будет видеть.Если раньше можно буде в зеленке подтащить лодку прямо к урезу воды, то сейчас от зелени, которая росла на берегах до воды надо будет пройти несколько десятков, а то и сотен метров и по открытой местности. Даже если она высохнет и станет твердой, все равно это сразу заметно будет.Поэтому тут есть и плюсы, и минусы. Пока непонятно, усложнит это или упростит задачу украинской стороне.– Вы в прошлом служили в СБУ. Расскажите, как они выявляют наших сторонников там?– Я помню, как это было в 2014-2015 годах, когда люди на Украине еще не были так запуганы и могли позволить себе высказывать свое мнение.Все было очень просто. СБУ перехватывала права админов в группах различных социальных сетей патриотической пророссийской направленности и от лица админов начинала выявлять людей, которые пишут пророссийские комментарии, постят фотографии с флагом России или флагом ДНР.Или полностью устанавливали их физический адрес, или даже их выводили на какие-то действия под видом сотрудника ФСБ или МГБ ДНР. Человека принимали сотрудники СБУ, а потом отчитывались о громком разоблачении.Это было очень эффективно тогда. Конечно, это незаконно, но увы, это оказалось очень эффективным рычагом.Есть еще один момент. У меня была статистика на 2021 год. Все уголовные дела, которые возбуждала СБУ с 2014 года, в основном были связаны с обвинением в терроризме. Но только меньше 5% криминальных производств дошло до решения суда.Это говорит о том, что криминальные производства были рычагом влияния на людей и не несли никакой реальной доказательной базы. Но можно сказать, что таким способом они уничтожили российское подполье на Украине.– Как СБУ сейчас вербует агентов на нашей территории? Как нам в свою очередь их выявлять?– Я помню, когда делал свое расследование еще в 2019 году про украинское ИПСО против ДНР-ЛНР.Я наткнулся на такой интересный момент. Была в Фейсбуке* группа "Украинцы в России". Ее создали этнические украинцы, которые живут на территории РФ. Группа была закрытая, туда можно было войти, оставив заявку у админа. Потом тебе присылали два контрольных вопроса: "Чей Крым?" и "Что происходит на Донбассе?". Если ты не отвечал что Крым – украинский, а на Донбассе – агрессия России, то тебе не давали доступ в эту группу.Я выяснил, что такая группа была создана сотрудниками СБУ. Там было до десяти тысяч подписчиков.В этой группе очень много писалось о культурных мероприятиях. О "Днях Шевченко" где-нибудь в Нерюнгри или в Тюмени либо о выставке рушников во Владивостоке или в Хабаровске.Вроде нормальное деяние – люди хотят сохранить свой этнический культурный код. Но в этой группе вбрасывались тезисы о том, что Россия – агрессор, с которым надо бороться.Я абсолютно уверен, что администраторы группы, которые работали на СБУ, изучали этих подписчиков на предмет сочувствия Украине и возможного использования для сбора информации или проведения диверсий. С началом СВО это все увеличилось в разы.Самый эффективный способ, который они используют – это вербовка своих сторонников в социальных сетях. В принципе контрразведка работает нормально. Вербовку человека на прямом контакте сделать трудно, потому что она легко отслеживается. Но с соцсетями это труднее сделать.Человека привлекают к сотрудничеству методом постепенного втягивания. Сначала с ним просто переписываются, выясняют, поддерживают ли он Украину, а потом проверяет, поддерживает ли он Украину только на словах, или же он готов сделать реальные шаги.Если он готов на реальные шаги, ему дают для начала самые простенькие задания. Например, пройти мимо Обладминистрации в воскресенье и снять на видео номера автомобилей, припаркованных возле нее. Смысл даже не в том, чтобы получить какую-то реальную информацию, а в том, чтобы убедиться, что человек способен выполнять поручения.Следующее задание – пройти мимо здания областного ФСБ, сфотографировать машину и сфотографировать внешний пост охраны. Это уже более серьезный шаг. Потому что на этом этапе многие разумные люди засомневаются и начнут опасаться.Грамотные специалисты им будут рассказывать, что "ты ничего страшного не делаешь, свобода информации, ты просто сфотографировал и переслал нам видео – здесь ничего страшного нет". Но это обман. Люди должны отдавать себе отчет, что это последняя черта перед совершением уголовного преступления – шпионажа.А потом от сбора информации они переходят к конкретным шагам – поджечь железнодорожный релейный щит, бросить бутылку с зажигательной смесью в военкомат, распространить тревожные посты где-нибудь. А если человек работает в каком-то госучреждении или, не дай бог, в силовой структуре, то это вообще подарок.То есть, этот куратор, который сидит где-нибудь на Украине или в Польше, может одновременно обрабатывать двадцать-тридцать таких человек. Если из этих тридцати человек один клюнет, он свою зарплату отработал на все сто. И этого одного человека он будет потом вести до финала - до теракта или до внедрения его в качестве агента для сбора более серьезной информации.– А как на нашу территорию проникают обученные диверсанты? Ведь для того, чтобы пустить под откос поезд, тоже нужны определенные знания.- В моей практике был один случай. Летом 2017 года я находился в Часовом Яру и занимал должность "замкомандующего АТО по вопросам сил и средств СБУ". 25 июня случилось ЧП – подорвались три сотрудника департамента контрразведки в районе Константиновки.Сначала все подумали, что они под обстрел попали, а потом оказалось, что нет, потому что это было в 50 километров от фронта. Ничего туда бы не долетело. Потом сразу стали думать, что их подорвали диверсанты из ДНР.А правда оказалась гораздо банальнее. Вместе с этой группой был еще один человек – дважды судимый житель Донецка. Они обучали его работать с самодельными взрывными устройствами. Но они ошиблись и произошел взрыв.Конечно, агенты СБУ и ГУР внедрялись на территорию России задолго до СВО под видом мигрантом или беженцев. Но мало иметь взрывчатку – надо уметь ей пользоваться. Человека надо обучать на месте. Не будут же они ему скидывать учебные ролики, как подорвать железнодорожный мост.Тем более, для создания бомбы нужны специфические материалы. Слухи о том, что ее так просто найти и купить на улице – это из разряда дешевых детективов. Вы попробуйте пойти и купить взрывчатку – вы сразу попадете в поле зрения как минимум полиции, а потом и ФСБ.А те места, где реально можно купить эту взрывчатку, западная и украинская разведка будет беречь. Они даже не будут их подсвечивать разовому агенту, который пойдет взрывать Владлена Татарского.Разовые исполнители, которым ничего не светит, кроме пожизненного заключения – это сразу же отработанный материал для украинских спецслужб. Это вообще мусор.А люди вроде Дарьи Треповой – это уже более-менее подготовленные кадры. У них есть выход на куратора, у которых есть связник, который обеспечивает их специфическим оборудованием и каналами отхода.И эти люди уже внедрены на территорию Российской Федерации.– Это довольно долгая оперативная работа.- Конечно.У российских спецслужб еще от советских спецслужб есть богатейший опыт по противодействию таким подпольным террористическим и диверсионным группировкам. Даже взять недавнюю Чечню. Всего десять лет прошло, как чеченский террор закончился. Механизмы работы в принципе одни и те же. Это оперативная и серьезная поисковая работа.Я неоднократно говорил, что каждый совершенный теракт общество воспринимает как "ах, ужас, куда смотрят спецслужбы". Вы поймите, что на один совершенный, может быть двадцать несовершенных и предотвращенных. Просто о них не рассказывают. Зачем?Есть же такое понятие, как нагнетание нервозности и тревожности в обществе. Не надо! В спецслужбах сидят не дураки. Если каждый день они будут рассказывать, "а вот смотрите, мы перехватили украинского диверсанта, который должен был взорвать сумку с взрывчаткой и гвоздями на рынке", вот это мы сделаем подарок населению этого города.Люди будут ходить на рынок и думать: "Ой, а вдруг завтра нас взорвут". Я считаю, что такие вещи говорить нельзя.Конечно, надо рассказывать, если мы предотвратили крупный теракт с поличным на стадии приготовления. Но есть масса случаев, когда об этом говорить не надо. Тем более, есть понятие как оперативные игры.Человека можно перевербовать, заставить работать на нас, сдать всю свою цепочку, а потом еще подарочек отправить на ту сторону. Все чувства хороши, когда они взаимны.* компания Meta Platforms, которой принадлежат "Инстаграм", "Фейсбук" и "Вотсап", считается экстремистской организацией, а ее деятельность запрещена в России.

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Роман Гнатюк

интервью, россия, запад, украина, сбу, теракт, диверсии