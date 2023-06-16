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Столтенберг исключил вступление Украины в НАТО в разгар конфликта
Столтенберг исключил вступление Украины в НАТО в разгар конфликта - 16.06.2023 Украина.ру
Столтенберг исключил вступление Украины в НАТО в разгар конфликта
Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в альянс в разгар конфликта. Об этом он сообщил в интервью французскому телеканалу France 5, выдержки из которого опубликовала 16 июня пресс-служба альянса
2023-06-16T11:06
2023-06-16T11:06
2023-06-16T11:06
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"Все союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО. Но никто из союзников, ни даже Украина, не представляют, что Украина может вступить в альянс в разгар войны. Все союзники говорят о том, что двери в альянс открыты. Мы это показали, интегрировав Финляндию и Швецию", - заверил Столтенберг.Отвечая на вопрос о возможных гарантиях для Украины, которые будут обсуждаться на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе, он указал на дискуссии внутри альянса с целью предотвращения повторения конфликта.В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ukraina.ru/20230616/1047287256.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, украина, столтенберг, новости, зарубежье
Столтенберг исключил вступление Украины в НАТО в разгар конфликта
Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в альянс в разгар конфликта. Об этом он сообщил в интервью французскому телеканалу France 5, выдержки из которого опубликовала 16 июня пресс-служба альянса
"Все союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО. Но никто из союзников, ни даже Украина, не представляют, что Украина может вступить в альянс в разгар войны. Все союзники говорят о том, что двери в альянс открыты. Мы это показали, интегрировав Финляндию и Швецию", - заверил Столтенберг.
Отвечая на вопрос о возможных гарантиях для Украины, которые будут обсуждаться на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе, он указал на дискуссии внутри альянса с целью предотвращения повторения конфликта.
"У нас идут многочисленные дискуссии, направленные на то, чтобы история не повторилась… Поэтому наши обязательства перед Украиной должны носить долгосрочный характер", - сказал генсек НАТО.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.