Столтенберг исключил вступление Украины в НАТО в разгар конфликта - 16.06.2023 Украина.ру
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Столтенберг исключил вступление Украины в НАТО в разгар конфликта
Столтенберг исключил вступление Украины в НАТО в разгар конфликта - 16.06.2023 Украина.ру
Столтенберг исключил вступление Украины в НАТО в разгар конфликта
Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в альянс в разгар конфликта. Об этом он сообщил в интервью французскому телеканалу France 5, выдержки из которого опубликовала 16 июня пресс-служба альянса
2023-06-16T11:06
2023-06-16T11:06
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украина
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"Все союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО. Но никто из союзников, ни даже Украина, не представляют, что Украина может вступить в альянс в разгар войны. Все союзники говорят о том, что двери в альянс открыты. Мы это показали, интегрировав Финляндию и Швецию", - заверил Столтенберг.Отвечая на вопрос о возможных гарантиях для Украины, которые будут обсуждаться на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе, он указал на дискуссии внутри альянса с целью предотвращения повторения конфликта.В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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нато, украина, столтенберг, новости, зарубежье
НАТО, Украина, Столтенберг, Новости, Зарубежье

Столтенберг исключил вступление Украины в НАТО в разгар конфликта

11:06 16.06.2023
 
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в альянс в разгар конфликта. Об этом он сообщил в интервью французскому телеканалу France 5, выдержки из которого опубликовала 16 июня пресс-служба альянса
"Все союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО. Но никто из союзников, ни даже Украина, не представляют, что Украина может вступить в альянс в разгар войны. Все союзники говорят о том, что двери в альянс открыты. Мы это показали, интегрировав Финляндию и Швецию", - заверил Столтенберг.
Отвечая на вопрос о возможных гарантиях для Украины, которые будут обсуждаться на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе, он указал на дискуссии внутри альянса с целью предотвращения повторения конфликта.

"У нас идут многочисленные дискуссии, направленные на то, чтобы история не повторилась… Поэтому наши обязательства перед Украиной должны носить долгосрочный характер", - сказал генсек НАТО.

В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
10:52
США поддержали идею упростить вступление Украины в НАТО — СМИ Вашингтон поддерживает идею генсека НАТО Йенса Столтенберга, что Украине для присоединения к альянсу не нужно будет выполнять условия плана действий по членству (ПДЧ). Об этом 15 июня сообщили The Washington Post и Axios со ссылкой на источники
 
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