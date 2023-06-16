https://ukraina.ru/20230616/1047287256.html

США поддержали идею упростить вступление Украины в НАТО — СМИ

США поддержали идею упростить вступление Украины в НАТО — СМИ - 16.06.2023 Украина.ру

США поддержали идею упростить вступление Украины в НАТО — СМИ

Вашингтон поддерживает идею генсека НАТО Йенса Столтенберга, что Украине для присоединения к альянсу не нужно будет выполнять условия плана действий по членству (ПДЧ). Об этом 15 июня сообщили The Washington Post и Axios со ссылкой на источники

2023-06-16T10:52

2023-06-16T10:52

2023-06-16T10:52

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Портал указывает, что предложение также одобряет американский президент Джо Байден.План действий по членству (ПДЧ) — это программа, включающая консультации и практическую помощь со стороны НАТО с учетом потребностей стран, желающих стать членами альянса.Программа ПДЧ действует с 1999 года. За это время через нее прошли свыше десятка стран, ставших участницами альянса, — Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония. Финляндия, последняя из присоединившихся к блоку, не имела своего ПДЧ. Сейчас в программе участвует Босния и Герцеговина.WP пишет, что, если идею одобрят другие страны — члены альянса, это снимет дискуссионный вопрос, что НАТО предложит Киеву в ответ на его требования об ускоренном вступлении в альянс.Украина подала заявку на членство в НАТО в прошлом сентябре. Столтенберг не раз заявлял, что Киев — член евроатлантической семьи и его место в НАТО. По словам генсека, союзники по блоку согласны с этим. 14 июня он пообещал, что на саммите альянса в Вильнюсе 11–12 июля Украина получит "четкий" сигнал по поводу своего членства.Ранее о таком сигнале просил украинский лидер Владимир Зеленский. Он указывал на понимание того, что Киев не станет членом НАТО, пока идут боевые действия, но отметил необходимость услышать на июльском саммите "нечто большее, чем слова об "открытых дверях" альянса".Москва заявляла, что недопущение Украины в НАТО служит одной из целей российской спецоперации. "В противном случае это будет представлять собой серьезную опасность для безопасности нашей страны", — подчеркивал Кремль. Россия и ранее требовала сохранения за Украиной нейтрального статуса.

https://ukraina.ru/20230614/1047226386.html

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зарубежье, новости, сша, нато, украина