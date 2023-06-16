https://ukraina.ru/20230616/1047285930.html

Борьба с Кличко, визит из Африки. Главное на Украине на утро 16 июня

Борьба с Кличко, визит из Африки. Главное на Украине на утро 16 июня - 16.06.2023 Украина.ру

Борьба с Кличко, визит из Африки. Главное на Украине на утро 16 июня

Офис президента Украины провёл совещания по отставки мэра Киева Виталия Кличко. Лидеры африканских государств прибывают в столицу Украины

2023-06-16T10:06

2023-06-16T10:06

2023-06-16T11:28

хроники

эксклюзив

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Как сообщило украинское издание «Страна», Офис президента Украины провёл несколько совещаний по вопросу снятия Кличко с должности мэра Киева.«Помните, в понедельник (12 июня. — Ред.) президент пообещал в эту пятницу проекты решений — «и по тем, кто ответственен, и по обеспечению надлежащего уровня защиты для людей». Это как раз по поводу Кличко. Но его уже четыре года обещают снять. Возможно, на этот раз опять-таки хотят просто попугать. С другой стороны, в Офисе президента уже состоялось несколько совещаний на эту тему. Рассматриваются кандидатуры на замену — экс-главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, бывшего куратора проекта ОП "Большая стройка" Юрия Голика, министра стратегической промышленности Александра Камышина», — сообщил изданию источник в Киевском городском совете.При этом, по словам источника, отставка может пойти на пользу Кличко.«Отставка Кличко ему с чисто политической точки зрения скорее пойдет в плюс, чем в минус. Автоматически выводит его на роль одного из лидеров оппозиции. В то время как на Банковой, наоборот, стоит задача обнулить его политические перспективы на общенациональном уровне», — отметил источникРанее, 15 июня, Кличко сообщил о том, что Киевсовет обратился к президенту, парламенту и правительству с требованием, чтобы мэр Киева возглавил Киевскую городскую государственную администрацию.«Киевсовет сегодня принял обращение к президенту, парламенту и правительству с требованием соблюдать Конституционные гарантии прав местного самоуправления. А именно, чтобы исполнительный орган Киевсовета возглавлял избранный городской голова, как это по закону о столице и решению Конституционного Суда 2001 года. Ведь 90% полномочий городской администрации — это полномочия органов местного самоуправления. И только городской совет имеет право контролировать исполнение этих полномочий! Они не могут быть делегированы другими органами власти», — сообщил сам Кличко.Он также рассказал, что в обращении говорится и о возвращении мэру Киева права подавать кандидатуры на назначение и увольнение глав районов города Киева. Кличко напомнил, что его лишили такого права незадолго до начала спецоперации.«Теперь же ситуация такова, что полномочия у одних, а ответственность только по мере города. В результате мы уже видим признаки разбалансирования власти и внесения хаоса в управление столицей. И это тревожные звонки для всей страны. Убежден, что в ситуации войны все должны работать совместно! Без политических противоречий и борьбы», — подытожил мэр Киева.Некоторые украинские СМИ сообщили, что Запад против давления Офиса президента на мэра Киева.«Наш источник сообщает, что Зеленский отложил "снятия" Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации после разговора с западными лобби. Западное лобби категорически против того, что на фоне провального наступления, Зеленский занят не военным кейсом, а попыткой зачистить неугодных политических конкурентов. Ему важнее удержать монопольную власть, чем результат наступления. Как пояснил источник, Зеленский отложил, но не отказался от этой идеи. Президент понимает, что с Кличко договорится нереально и если его не снять, то это будет воспринято в элитах как слабость, а если снять, то это может повлиять на отношение со многими западными игроками», — в ночь на 16 июня сообщил популярный на Украине телеграм-канал «Легитимный».Тем временем в Киеве продолжают обсуждать закупки для бомбоубежищ. Ранее в украинском обществе вспыхнул скандал, когда выяснилось, что среди прочего в убежищах закупают и барабаны якобы как игрушки для детей.Визит африканских лидеровС утра в центре Киева перекрыто движение автомобилей. Причина — визит лидеров Египта, Замбии, Коморских островов, Республики Конго, Сенегала, Уганды и Южно-Африканской Республики. Ранее СМИ сообщили, что лидеры африканских государств собираются посетить Киев 16 июня, а 17 июня — Санкт-Петербург, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным и обсудить вопросы мира, а также договориться о поставках зерна и удобрений.Как рассказал РИА «Новости» основатель «Браззавильского фонда» и один из инициаторов миссии Жан-Ив Оливье, делегации лидеров африканских стран придется воспользоваться поездом из Киева до Польши, откуда двумя спецрейсами направится в Санкт-Петербург.«Делегация поедет поездом из Киева в Польшу, затем полетят двумя государственными самолетами Сенегала и Замбии из Польши в Санкт-Петербург», — отметил Оливье.Позже, 16 июня, стало известно, что на Украину уже прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса.«Президент Сирил Рамафоса прибыл на железнодорожную станцию Немешаево на Украине, где его встречают специальный посланник Украины по вопросам Африки и Ближнего Востока посол Максим Субхк и посол Южно-Африканской Республики на Украине господин Андре Греневальд», — сообщила пресс-служба президента ЮАР.За день до этого президент ЮАР проинформировал генсека ООН о том, какие усилия предлагается предпринять в контексте африканской мирной инициативы по урегулированию конфликта на Украине.«У меня была возможность услышать от президента Сирила Рамафосы описание усилий, которые предполагается предпринять. И я всегда поощряю все усилия, направленные на достижение мира. Не мне определять, чего они добьются. Важно подчеркнуть, что это важная инициатива, опирающаяся на добрую волю ряда значимых стран», — рассказал на пресс-конференции сам генсек ООН Антониу Гутерреш, отвечая на просьбу прокомментировать мирный план африканских стран.Как сообщило агентство Reuters, предложения, которые озвучат лидеры африканских государств, может включать отвод подразделений ВС РФ, вывоз тактического ядерного оружия из Белоруссии, приостановку исполнения ордера Международного уголовного суда на арест президента России Владимира Путина и ослабление антироссийских санкций.«Вышеупомянутые меры должны быть направлены на создание условий, благоприятствующих прекращению огня, что позволит сторонам укрепить доверие и рассмотреть возможность формулирования своих стратегий восстановления мира», — указано, по информации Reuters, в документе.Там же отмечается, что соглашение о прекращении боевых действий может последовать и должно сопровождаться переговорами между Россией и Западом. Эти переговоры должны будут рассмотреть такие вопросы, как развёртывание ракет средней дальности, тактического и биологического оружия.

https://ukraina.ru/20230615/1047275243.html

https://ukraina.ru/20230615/1047254610.html

https://ukraina.ru/20230615/1047240256.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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