https://ukraina.ru/20230616/1047285500.html

Президент ЮАР прибыл на Украину

Президент ЮАР прибыл на Украину - 16.06.2023 Украина.ру

Президент ЮАР прибыл на Украину

Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл на Украину, чтобы принять участие в африканской мирной миссии в переговорах с Владимиром Зеленским. Об этом говорится 16 июня на официальной странице президента ЮАР в Twitter

2023-06-16T09:54

2023-06-16T09:54

2023-06-16T09:54

юар

зарубежье

президент

украина

новости

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"Президент Рамафоса прибыл на железнодорожную станцию ​​Немешаево (пригород Киева - ред.) в Украине и был принят специальным посланником Украины в Африке и на Ближнем Востоке послом Максимом Субхом и послом ЮАР в Украине Андре Грюневальдом", - сказано в сообщении.Ранее стало известно, что делегация семи африканских стран отправляется на переговоры в Киев и Санкт-Петербург для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине. Согласно заявлению канцелярии президента ЮАР, после визита в Киев Рамафоса вместе с делегацией направится в Санкт-Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным.Основатель Браззавильского фонда и инициатор миссии Жан-Ив Оливье рассказывал, что главной целью миссии африканских стран по Украине является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами, отметив, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.

https://ukraina.ru/20230609/1047063063.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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юар, зарубежье, президент, украина, новости