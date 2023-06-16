https://ukraina.ru/20230616/1047285500.html
Президент ЮАР прибыл на Украину
Президент ЮАР прибыл на Украину - 16.06.2023 Украина.ру
Президент ЮАР прибыл на Украину
Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл на Украину, чтобы принять участие в африканской мирной миссии в переговорах с Владимиром Зеленским. Об этом говорится 16 июня на официальной странице президента ЮАР в Twitter
2023-06-16T09:54
2023-06-16T09:54
2023-06-16T09:54
юар
зарубежье
президент
украина
новости
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"Президент Рамафоса прибыл на железнодорожную станцию Немешаево (пригород Киева - ред.) в Украине и был принят специальным посланником Украины в Африке и на Ближнем Востоке послом Максимом Субхом и послом ЮАР в Украине Андре Грюневальдом", - сказано в сообщении.Ранее стало известно, что делегация семи африканских стран отправляется на переговоры в Киев и Санкт-Петербург для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине. Согласно заявлению канцелярии президента ЮАР, после визита в Киев Рамафоса вместе с делегацией направится в Санкт-Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным.Основатель Браззавильского фонда и инициатор миссии Жан-Ив Оливье рассказывал, что главной целью миссии африканских стран по Украине является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами, отметив, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
https://ukraina.ru/20230609/1047063063.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
юар, зарубежье, президент, украина, новости
ЮАР, Зарубежье, президент, Украина, Новости
Президент ЮАР прибыл на Украину
Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл на Украину, чтобы принять участие в африканской мирной миссии в переговорах с Владимиром Зеленским. Об этом говорится 16 июня на официальной странице президента ЮАР в Twitter
"Президент Рамафоса прибыл на железнодорожную станцию Немешаево (пригород Киева - ред.) в Украине и был принят специальным посланником Украины в Африке и на Ближнем Востоке послом Максимом Субхом и послом ЮАР в Украине Андре Грюневальдом", - сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что делегация семи африканских стран отправляется на переговоры в Киев и Санкт-Петербург для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине.
Согласно заявлению канцелярии президента ЮАР, после визита в Киев Рамафоса вместе с делегацией направится в Санкт-Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Основатель Браззавильского фонда и инициатор миссии Жан-Ив Оливье рассказывал, что главной целью миссии африканских стран по Украине является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами, отметив, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.