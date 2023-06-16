Президент ЮАР прибыл на Украину - 16.06.2023 Украина.ру
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Президент ЮАР прибыл на Украину
Президент ЮАР прибыл на Украину - 16.06.2023 Украина.ру
Президент ЮАР прибыл на Украину
Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл на Украину, чтобы принять участие в африканской мирной миссии в переговорах с Владимиром Зеленским. Об этом говорится 16 июня на официальной странице президента ЮАР в Twitter
2023-06-16T09:54
2023-06-16T09:54
юар
зарубежье
президент
украина
новости
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"Президент Рамафоса прибыл на железнодорожную станцию ​​Немешаево (пригород Киева - ред.) в Украине и был принят специальным посланником Украины в Африке и на Ближнем Востоке послом Максимом Субхом и послом ЮАР в Украине Андре Грюневальдом", - сказано в сообщении.Ранее стало известно, что делегация семи африканских стран отправляется на переговоры в Киев и Санкт-Петербург для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине. Согласно заявлению канцелярии президента ЮАР, после визита в Киев Рамафоса вместе с делегацией направится в Санкт-Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным.Основатель Браззавильского фонда и инициатор миссии Жан-Ив Оливье рассказывал, что главной целью миссии африканских стран по Украине является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами, отметив, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
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юар, зарубежье, президент, украина, новости
ЮАР, Зарубежье, президент, Украина, Новости

Президент ЮАР прибыл на Украину

09:54 16.06.2023
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : president.gov.ua
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Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл на Украину, чтобы принять участие в африканской мирной миссии в переговорах с Владимиром Зеленским. Об этом говорится 16 июня на официальной странице президента ЮАР в Twitter
"Президент Рамафоса прибыл на железнодорожную станцию ​​Немешаево (пригород Киева - ред.) в Украине и был принят специальным посланником Украины в Африке и на Ближнем Востоке послом Максимом Субхом и послом ЮАР в Украине Андре Грюневальдом", - сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что делегация семи африканских стран отправляется на переговоры в Киев и Санкт-Петербург для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине.
Согласно заявлению канцелярии президента ЮАР, после визита в Киев Рамафоса вместе с делегацией направится в Санкт-Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Основатель Браззавильского фонда и инициатор миссии Жан-Ив Оливье рассказывал, что главной целью миссии африканских стран по Украине является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами, отметив, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
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