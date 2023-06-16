https://ukraina.ru/20230616/1047284878.html

Вице-премьер РФ объяснил, как нужно относится к иностранным неправительственным организациям

Вице-премьер РФ объяснил, как нужно относится к иностранным неправительственным организациям - 16.06.2023 Украина.ру

Вице-премьер РФ объяснил, как нужно относится к иностранным неправительственным организациям

Вице-премьер Российской Федерации Виктория Абрамченко заявила, что необходимо не дать Западу влиять на политику страны через неправительственные организации (НПО). Её слова приводит РИА Новости 16 июня

2023-06-16T10:20

2023-06-16T10:20

2023-06-16T10:20

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россия

неправительственные организации

политика

влияние

запрет

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России нужно развивать свои неправительственные организации, которые будут выполнять конкретные общественные задачи, добавила Абрамченко.Ранее СМИ сообщали, что Генпрокуратура России признала нежелательной организацию "КрымSOS", целью которой было содействовать украинским властям в захвате Крымского полуострова, тем самым пытаясь разрушить территориальную целостность российского государства.Также известно, что во "Всеукраинском духовном центре "Возрождение" (ее деятельность признана нежелательной на территории России) занимались вербовкой граждан для создания социальной напряжённости в РФ и сбором денег для покупки снаряжения украинским националистическим и радикальным вооружённым формированиям.В Госдуме, в свою очередь, приняли законопроект, предусматривающий административную и уголовную ответственность за создание и участие в незарегистрированной иностранной НПО, и предложили более не регистрировать новые подразделения на территории России.По данным Минюста РФ, за последние 3 года из реестра иностранных неправительственных организаций исключены 40 подразделений НПО, так как их деятельность не соответствовала заявленным целям и нарушала закон.Неправительственные организации – это инструмент для ведения современной войны, и её представители выступают агентами влияния на общество, сказал журналист Алан Мамиев в интервью изданию Украина.ру.Подробнее можно прочитать в интервью эксперта на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20220314/1033509900.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, неправительственные организации, политика, влияние, запрет