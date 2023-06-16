Глава МАГАТЭ рассказал об оценке ситуации на Запорожской АЭС
09:00 16.06.2023 (обновлено: 09:08 16.06.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье
© Пресс-служба МИД РФ
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) собрало большой объем информации для оценки ситуации на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил в Twitter 15 июня глава агентства Рафаэль Гросси после посещения станции
"По нашему мнению, мы собрали большой объем информации для оценки происходящего, и мы продолжим наблюдать за ситуацией, чтобы избежать ядерного инцидента", – говорится в видеозаявлении Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту.
В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.