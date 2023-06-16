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Глава МАГАТЭ рассказал об оценке ситуации на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ рассказал об оценке ситуации на Запорожской АЭС - 16.06.2023 Украина.ру

Глава МАГАТЭ рассказал об оценке ситуации на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) собрало большой объем информации для оценки ситуации на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил в Twitter 15 июня глава агентства Рафаэль Гросси после посещения станции

2023-06-16T09:00

2023-06-16T09:00

2023-06-16T09:08

запорожская аэс

магатэ

рафаэль гросси

новости

ситуация

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"По нашему мнению, мы собрали большой объем информации для оценки происходящего, и мы продолжим наблюдать за ситуацией, чтобы избежать ядерного инцидента", – говорится в видеозаявлении Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

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запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси, новости, ситуация