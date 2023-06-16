Глава МАГАТЭ рассказал об оценке ситуации на Запорожской АЭС - 16.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230616/1047283577.html
Глава МАГАТЭ рассказал об оценке ситуации на Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ рассказал об оценке ситуации на Запорожской АЭС - 16.06.2023 Украина.ру
Глава МАГАТЭ рассказал об оценке ситуации на Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) собрало большой объем информации для оценки ситуации на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил в Twitter 15 июня глава агентства Рафаэль Гросси после посещения станции
2023-06-16T09:00
2023-06-16T09:08
запорожская аэс
магатэ
рафаэль гросси
новости
ситуация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103349/00/1033490094_0:0:3230:1818_1920x0_80_0_0_6f6145273b1d934732a69a11a03c5ff0.jpg
"По нашему мнению, мы собрали большой объем информации для оценки происходящего, и мы продолжим наблюдать за ситуацией, чтобы избежать ядерного инцидента", – говорится в видеозаявлении Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ukraina.ru/20230609/1047091580.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103349/00/1033490094_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_d5808047c74697a33bd9bfeb0432d066.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси, новости, ситуация
Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Новости, ситуация

Глава МАГАТЭ рассказал об оценке ситуации на Запорожской АЭС

09:00 16.06.2023 (обновлено: 09:08 16.06.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье
Встречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) собрало большой объем информации для оценки ситуации на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил в Twitter 15 июня глава агентства Рафаэль Гросси после посещения станции
"По нашему мнению, мы собрали большой объем информации для оценки происходящего, и мы продолжим наблюдать за ситуацией, чтобы избежать ядерного инцидента", – говорится в видеозаявлении Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту.
В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
9 июня, 19:06
Российские военные перехватили три ударных беспилотника у Запорожской АЭССредства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили три украинских беспилотника у Запорожской атомной электростанции, заявил представитель российских силовых структур, сообщает РИА Новости 9 июня
 
Запорожская АЭСМАГАТЭРафаэль ГроссиНовостиситуация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:52Украинские беспилотники атаковали больницу в Новой Каховке
11:49Военное руководство Венгрии должно быть готово к любой ситуации на Украине — Орбан
11:43Песков рассказал, как готовится речь Путина на ПМЭФ
11:42"Сеяла разумное, доброе, вечное!": в Киеве декоммунизировали Лесю Украинку
11:36Не доучился: Украинский пилот погиб после двухлетней подготовки в США
11:35Генсек НАТО прокомментировал слова предшественника о вводе войск на Украину
11:34В Европарламенте призвали страны НАТО принять Украину в Альянс
11:33Орбан назвал единственного американского политика, способного остановить конфликт на Украине
11:31На ПМЭФ рассказали, сколько участников спецоперации получили статус ветерана
11:08Чешский план стимуляции русского единства
11:06Столтенберг исключил вступление Украины в НАТО в разгар конфликта
10:52США поддержали идею упростить вступление Украины в НАТО — СМИ
10:26"Создаются кибербанды": Касперский рассказал, как изменились атаки на Россию в киберпространстве
10:20Вице-премьер РФ объяснил, как нужно относится к иностранным неправительственным организациям
10:17Зеленский усомнился в способности Трампа остановить конфликт на Украине
10:06Борьба с Кличко, визит из Африки. Главное на Украине на утро 16 июня
09:54Президент ЮАР прибыл на Украину
09:48Милошевич снова в Москве. Открыт памятник президентскому предупреждению
09:24Байден нагрубил журналисту после вопроса об Украине
09:00Глава МАГАТЭ рассказал об оценке ситуации на Запорожской АЭС
Лента новостейМолния