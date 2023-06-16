Милошевич снова в Москве. Открыт памятник президентскому предупреждению - 16.06.2023 Украина.ру
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Милошевич снова в Москве. Открыт памятник президентскому предупреждению
Милошевич снова в Москве. Открыт памятник президентскому предупреждению - 16.06.2023 Украина.ру
Милошевич снова в Москве. Открыт памятник президентскому предупреждению
В Москве наконец-то появился памятник президенту Югославии и Сербии Слободану Милошевичу, умершему в гаагской тюрьме в 2006 году, как сейчас уже принято открыто говорить, при странных обстоятельствах.
2023-06-16T09:48
2023-06-16T10:52
мнения
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Ну как появился… Памятник временно установлен после Дня России перед байк-центром "Ночных волков" в московских Нижних Мневниках. Потому что раньше его хотели установить в элитном подмосковном поселке Солослово, где в свое время жили жена последнего президента Югославии Мира Маркович и его дети – сын Марко и дочь Мария. В селе, говорят, даже хотели назвать улицу именем сербского президента. Но потом, походу, решили (испугались?), что это, мол, масштабу личности Милошевича это не соответствует, а, значит, памятник нужно устанавливать в Москве.Байкеры же не без труда доставили памятник и пока оставили его под своей охраной. И теперь вроде бы есть два варианта установки памятника – на площади перед посольством США или на площади Европы перед Киевским вокзалом. Как напоминание убийцам об их преступлении. Ибо именно объединенная в НАТО Европа по заказу США в 1999 году понесла в Сербию (Союзную Республику Югославию) новую жизнь в режиме бомбовой демократии. То есть начала варварские бомбардировки сербских городов. В том числе, и бомбами с боеголовками с обедненным ураном, что превратилось в экологическую и гуманитарную катастрофу, последствия которой ощущаются до сих пор.В результате этих бомбардировок партия Милошевича и он сам проиграли президентские выборы 2000 года как бы "демократу" Воиславу Коштунице. А когда Милошевич потребовал пересчета голосов и второго тура голосования, в Югославии 5 октября 2000 года случилась первая успешная "цветная" революция, вошедшая в историю, как "бульдозерная".Россия тогда эти выборы признала, чем, не исключено, и спровоцировала парад "цветных революций" по всему постсоветскому пространству, а потом и по всему миру. В странах, которые коллективный Запада и "золотой миллиард" пристроили под ограбление под видом демократизации. По тем же лекалам и сценариям, с похожими технологиями обработки народных масс, и теми же провокаторами-исполнителями и их приемчиками возбуждения общественного мнения. Сначала в Грузии в 2003-м ("розовая"), потом в Украине – в 2004-м ("оранжевая") и в Киргизии в 2005-м ("тюльпановая") к власти пришли новые президенты.Потом затрясло всю Среднюю Азию, перебросилось на Россию (Болотная площадь, "белоленточная революция" и "презервативное" восстание) и на весь арабский мир ("арабская весна"), закончившись сменой и перетасовкой руководств и правительств стран, разрушением Ливии и гражданской войной в Сирии.Но тогда, в 2000-м, глава МИД России Сергей Иванов признал победителем президентской гонки Воислава Коштуницу и поздравил его с победой даже на день раньше, чем это официально сделал сербский Центризбирком. Ну, очень хотелось тогда российским демократам быть еще демократичнее, а до мюнхенской речи нового президента России Владимира Путина оставалось еще 7 лет.И уже 1 апреля 2001 года Милошевич был арестован на своей вилле в белградском районе Дединье в ходе полицейской спецоперации. А 28 июня того же года по инициативе премьер-министра Сербии крайне ретивого демократа Зорана Джинджича тайно передан Международному трибуналу по военным преступлениям в бывшей Югославии (МТБЮ).То, что случилось с записными демократами Коштуницей и Джинджичем, очень характерно для подобных особей. Первый уже к 2003 году практически развалили Союзную Республику Югославию и бесславно ушел в отставку на свалку истории (как Виктор Ющенко в Украине или Михо Саакашвили в Грузии), а второго в том же году застрелили, как собаку, прямо на ступеньках здания сербского правительства, где он тогда гужевал и насаждал демократию.Но дело было сделано. Милошевич оказался в тюрьме по обвинению в преступлениях против человечности (убийства, преследования по политическим, расовым и религиозным мотивам, депортации, нарушение законов и обычаев войны), где его и начали методично убивать. Как? Очень просто – не оказывая лечения его больному сердцу. И 11 марта 2006 года он умер в тюрьме в Гааге от инфаркта миокарда. А уже 14 марта 2006 года МТБЮ закрыл дело Слободана Милошевича. По быстрячку, чтобы, значит, не заморачиваться, а концы в воду, точнее – в крематорий.А заморачиваться было отчего. За три года до смерти жена Милошевича Мира публично заявила, что лечение, назначенное Милошевичу тюремным кардиологом, "требует гораздо более оперативной корректировки", и назвала "абсолютной ложью" утверждение МТБЮ, что у "Милошевича есть все лекарства".Незадолго до смерти здоровье Милошевича резко ухудшилось, он страдал от повторяющихся сердечных приступов и ходатайствовал о лечении в России, заявив, что врачебные меры, предпринятые по месту заключения, результата не возымели и носили исключительно поверхностный характер.Россия была готова принять Милошевича на лечение и даже гарантировать его возврат на скамью подсудимых после излечения. И за три дня до смерти приговоренный и уже обреченный Милошевич написал: "Я думаю, что настойчивость, с которой мне не позволяют получить медицинскую помощь в России, в первую очередь мотивируется страхом, что в результате тщательных исследований неизбежно откроется, как в ходе суда велась злонамеренная кампания против моего здоровья — ее факт невозможно спрятать от русских специалистов".Официальный Белград отказался хоронить Милошевича как своего президента и государственного деятеля. Еще один демократ и тогдашний глава МИД Союза Сербии и Черногории (бывшей Югославии), один из организаторов "бульдозерной революции" Вук Драшкович заявил тогда: "Превращение серийного убийцы в национального героя было бы позором Сербии, делая из нее страну, в которой преступление является высшей доблестью".И где сейчас Драшкович этот? Правильно, на свалке истории в полном забытьи. А Милошевичу, как видим, ставят памятники. Еще несмело, прорываясь через эрзац-демократические заморочки, экивоки перед Западом и страхи былых времен, что не признают, не примут, не приголубят, кинув немножко объедков со стола. Но все равно в Москве скорее всего будет увековечен человек, который любил Россию и предупреждал ее о грядущих напастях.Вообще памятник Милошевичу в Москве – это еще и признание его предупреждений и предсказаний, к которым нужно было прислушаться тогда, когда они говорились. Но не лишне о них вспомнить и сейчас.А он, между прочим, еще в 1993 году предсказал подлую и наглую позицию Германии, которая тогда только начинала свой нынешний путь к реваншу и пересмотру итогов Второй Мировой войны и реабилитации гитлеровского нацизма тоже под видом торжества демократии. Милошевич, наблюдая за усилиями Запада и Германии по развалу Югославии, сказал в интервью российской газете "Правда": И сейчас немецкие танки "Леопарды" разъезжают по степям Украины, неся туда "демократию", и горят там, как свечки от ударов российских ВС. А гитлеровский нацизм уже практически реабилитирован тем, что уравнен со сталинским режимом в СССР. Равно как и Украина фактически выведена из состава победителей во Второй мировой войне, потому что в ней старательно вымарывают память об участии в антигитлеровской коалиции. А нацистских коллаборационистов уже ставят выше ветеранов Великой Отечественной войны, которая вообще объявлена вне закона.А в адрес России Милошевич на судилище Гаагского трибунала сказал уже ставшее знаменитым:Но не прислушались. И сегодня памятник Милошевичу установлен рядом с большим православным крестом, охраняемым полутонным железным волком, стоящим на камне сверху, и бронемобилем "Ночных волков", изрешеченным в зоне боевых действий на востоке Украины, с оторванными фрагментами, но каким-то чудом, уцелевшим и доставленным к известному на всю страну культовому месту.Сам памятник – это бронзовая фигура Милошевича работы сербского скульптора, члена Международной ассоциации скульпторов при ООН и действительного члена Российской̆ Академии Художеств Драгана Раденовича. Бронзовый президент держит в вытянутой руке маску, как бы сорванную с "просвещенного Запада", разрушившего его страну. А сама маска отсылает всех к знаменитой картине "Крик" норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка.И символизм этот и понятен, и оправдан. Хотя бы потому, что встреча памятника проходила с большими предосторожностями в плане безопасности, ибо одним из гостей мероприятия стал находящийся в розыске Интерпола сын покойного югославского лидера Марко Милошевич. На публике за многие годы он появился впервые и поддержал отца:Событие с памятником на удивление прошло незамеченным российскими и сербскими СМИ. Как тут не кричать вместе с Мунком и Милошевичем, когда одну твою страну порвали и уже почти раздерибанили, а теперь намылились проделать это и с Россией?
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20220821/1037893699.html
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мнения, владимир скачко, россия, зарубежье, чибис-м, югославия, сербия, сша, германия
Мнения, Владимир Скачко, Россия, Зарубежье, Чибис-М, Югославия, Сербия, США, Германия

Милошевич снова в Москве. Открыт памятник президентскому предупреждению

09:48 16.06.2023 (обновлено: 10:52 16.06.2023)
 
Памятник Милошевичу
Памятник Милошевичу
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
автор издания Украина.ру
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В Москве наконец-то появился памятник президенту Югославии и Сербии Слободану Милошевичу, умершему в гаагской тюрьме в 2006 году, как сейчас уже принято открыто говорить, при странных обстоятельствах.
Ну как появился… Памятник временно установлен после Дня России перед байк-центром "Ночных волков" в московских Нижних Мневниках. Потому что раньше его хотели установить в элитном подмосковном поселке Солослово, где в свое время жили жена последнего президента Югославии Мира Маркович и его дети – сын Марко и дочь Мария. В селе, говорят, даже хотели назвать улицу именем сербского президента. Но потом, походу, решили (испугались?), что это, мол, масштабу личности Милошевича это не соответствует, а, значит, памятник нужно устанавливать в Москве.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Байкеры же не без труда доставили памятник и пока оставили его под своей охраной. И теперь вроде бы есть два варианта установки памятника – на площади перед посольством США или на площади Европы перед Киевским вокзалом. Как напоминание убийцам об их преступлении.
Ибо именно объединенная в НАТО Европа по заказу США в 1999 году понесла в Сербию (Союзную Республику Югославию) новую жизнь в режиме бомбовой демократии. То есть начала варварские бомбардировки сербских городов. В том числе, и бомбами с боеголовками с обедненным ураном, что превратилось в экологическую и гуманитарную катастрофу, последствия которой ощущаются до сих пор.
В результате этих бомбардировок партия Милошевича и он сам проиграли президентские выборы 2000 года как бы "демократу" Воиславу Коштунице. А когда Милошевич потребовал пересчета голосов и второго тура голосования, в Югославии 5 октября 2000 года случилась первая успешная "цветная" революция, вошедшая в историю, как "бульдозерная".
Россия тогда эти выборы признала, чем, не исключено, и спровоцировала парад "цветных революций" по всему постсоветскому пространству, а потом и по всему миру. В странах, которые коллективный Запада и "золотой миллиард" пристроили под ограбление под видом демократизации. По тем же лекалам и сценариям, с похожими технологиями обработки народных масс, и теми же провокаторами-исполнителями и их приемчиками возбуждения общественного мнения. Сначала в Грузии в 2003-м ("розовая"), потом в Украине – в 2004-м ("оранжевая") и в Киргизии в 2005-м ("тюльпановая") к власти пришли новые президенты.
Цветные революции
Цветные революции
Цветные революции
Потом затрясло всю Среднюю Азию, перебросилось на Россию (Болотная площадь, "белоленточная революция" и "презервативное" восстание) и на весь арабский мир ("арабская весна"), закончившись сменой и перетасовкой руководств и правительств стран, разрушением Ливии и гражданской войной в Сирии.
Последствия цветных революций
Последствия цветных революций
Последствия цветных революций
Но тогда, в 2000-м, глава МИД России Сергей Иванов признал победителем президентской гонки Воислава Коштуницу и поздравил его с победой даже на день раньше, чем это официально сделал сербский Центризбирком. Ну, очень хотелось тогда российским демократам быть еще демократичнее, а до мюнхенской речи нового президента России Владимира Путина оставалось еще 7 лет.
И уже 1 апреля 2001 года Милошевич был арестован на своей вилле в белградском районе Дединье в ходе полицейской спецоперации. А 28 июня того же года по инициативе премьер-министра Сербии крайне ретивого демократа Зорана Джинджича тайно передан Международному трибуналу по военным преступлениям в бывшей Югославии (МТБЮ).
То, что случилось с записными демократами Коштуницей и Джинджичем, очень характерно для подобных особей. Первый уже к 2003 году практически развалили Союзную Республику Югославию и бесславно ушел в отставку на свалку истории (как Виктор Ющенко в Украине или Михо Саакашвили в Грузии), а второго в том же году застрелили, как собаку, прямо на ступеньках здания сербского правительства, где он тогда гужевал и насаждал демократию.
Но дело было сделано. Милошевич оказался в тюрьме по обвинению в преступлениях против человечности (убийства, преследования по политическим, расовым и религиозным мотивам, депортации, нарушение законов и обычаев войны), где его и начали методично убивать. Как? Очень просто – не оказывая лечения его больному сердцу. И 11 марта 2006 года он умер в тюрьме в Гааге от инфаркта миокарда. А уже 14 марта 2006 года МТБЮ закрыл дело Слободана Милошевича. По быстрячку, чтобы, значит, не заморачиваться, а концы в воду, точнее – в крематорий.
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А заморачиваться было отчего. За три года до смерти жена Милошевича Мира публично заявила, что лечение, назначенное Милошевичу тюремным кардиологом, "требует гораздо более оперативной корректировки", и назвала "абсолютной ложью" утверждение МТБЮ, что у "Милошевича есть все лекарства".
Незадолго до смерти здоровье Милошевича резко ухудшилось, он страдал от повторяющихся сердечных приступов и ходатайствовал о лечении в России, заявив, что врачебные меры, предпринятые по месту заключения, результата не возымели и носили исключительно поверхностный характер.
Россия была готова принять Милошевича на лечение и даже гарантировать его возврат на скамью подсудимых после излечения. И за три дня до смерти приговоренный и уже обреченный Милошевич написал: "Я думаю, что настойчивость, с которой мне не позволяют получить медицинскую помощь в России, в первую очередь мотивируется страхом, что в результате тщательных исследований неизбежно откроется, как в ходе суда велась злонамеренная кампания против моего здоровья — ее факт невозможно спрятать от русских специалистов".
Официальный Белград отказался хоронить Милошевича как своего президента и государственного деятеля. Еще один демократ и тогдашний глава МИД Союза Сербии и Черногории (бывшей Югославии), один из организаторов "бульдозерной революции" Вук Драшкович заявил тогда: "Превращение серийного убийцы в национального героя было бы позором Сербии, делая из нее страну, в которой преступление является высшей доблестью".
И где сейчас Драшкович этот? Правильно, на свалке истории в полном забытьи. А Милошевичу, как видим, ставят памятники. Еще несмело, прорываясь через эрзац-демократические заморочки, экивоки перед Западом и страхи былых времен, что не признают, не примут, не приголубят, кинув немножко объедков со стола. Но все равно в Москве скорее всего будет увековечен человек, который любил Россию и предупреждал ее о грядущих напастях.
Открытие мотосезона клуба Ночные Волки - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
4 мая, 13:52
"Ночные волки" заявили о готовности перевезти памятник Слободану Милошевичу из Сербии в МосквуВсероссийский мотоклуб "Ночные волки" готов оказать помощь в доставке в Россию памятника президенту Югославии Слободану Милошевичу, рассказал лидер "Ночных волков" Александр Залдастанов (Хирург), сообщает РИА Новости 4 мая
Вообще памятник Милошевичу в Москве – это еще и признание его предупреждений и предсказаний, к которым нужно было прислушаться тогда, когда они говорились. Но не лишне о них вспомнить и сейчас.
А он, между прочим, еще в 1993 году предсказал подлую и наглую позицию Германии, которая тогда только начинала свой нынешний путь к реваншу и пересмотру итогов Второй Мировой войны и реабилитации гитлеровского нацизма тоже под видом торжества демократии.
Милошевич, наблюдая за усилиями Запада и Германии по развалу Югославии, сказал в интервью российской газете "Правда":
"Мы столкнулись с удивительным фактом: международное сообщество признало право на отделение более весомым, чем право остаться в своей стране. Так было совершено большое преступление: разрушена Югославия — страна, являющаяся одним из основателей ООН. Скажу прямо: за всеми этими событиями стоит политика Германии. Именно в интересах немецко-католического альянса — разрушение не только нашей страны, но и вашей (то бишь России. – Авт.). Именно в их интересах, чтобы и у нас, и у вас проливалась кровь. …Все началось с объединения Германии. Как только это случилось, Германия стала наказывать победителей Второй Мировой войны. Пресса с немецкой педантичностью разделила мир на хороших и плохих. "Хорошие" — это те, кто во второй мировой войне был с фашистами и проиграл войну. А "плохие" — те, кто не был с ними и выиграл войну… Югославию надо было разрушить. Югославия стала первой жертвой политики реваншизма".
И сейчас немецкие танки "Леопарды" разъезжают по степям Украины, неся туда "демократию", и горят там, как свечки от ударов российских ВС. А гитлеровский нацизм уже практически реабилитирован тем, что уравнен со сталинским режимом в СССР. Равно как и Украина фактически выведена из состава победителей во Второй мировой войне, потому что в ней старательно вымарывают память об участии в антигитлеровской коалиции. А нацистских коллаборационистов уже ставят выше ветеранов Великой Отечественной войны, которая вообще объявлена вне закона.
А в адрес России Милошевич на судилище Гаагского трибунала сказал уже ставшее знаменитым:
"Русские! Я сейчас обращаюсь ко всем русским, жителей Украины и Белоруссии на Балканах тоже считают русскими. Посмотрите на нас и запомните — с вами сделают то же самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину. Запад — цепная бешеная собака — вцепится вам в горло. Братья, помните о судьбе Югославии! Не дайте поступить с вами так же!".
Но не прислушались. И сегодня памятник Милошевичу установлен рядом с большим православным крестом, охраняемым полутонным железным волком, стоящим на камне сверху, и бронемобилем "Ночных волков", изрешеченным в зоне боевых действий на востоке Украины, с оторванными фрагментами, но каким-то чудом, уцелевшим и доставленным к известному на всю страну культовому месту.
Памятник и Ночные волки
Памятник и Ночные волки
Памятник и Ночные волки
Сам памятник – это бронзовая фигура Милошевича работы сербского скульптора, члена Международной ассоциации скульпторов при ООН и действительного члена Российской̆ Академии Художеств Драгана Раденовича. Бронзовый президент держит в вытянутой руке маску, как бы сорванную с "просвещенного Запада", разрушившего его страну. А сама маска отсылает всех к знаменитой картине "Крик" норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка.
И символизм этот и понятен, и оправдан. Хотя бы потому, что встреча памятника проходила с большими предосторожностями в плане безопасности, ибо одним из гостей мероприятия стал находящийся в розыске Интерпола сын покойного югославского лидера Марко Милошевич. На публике за многие годы он появился впервые и поддержал отца:
"…Мы, к сожалению, стали пробой всего того, что произошло в России и что сейчас происходит на Украине. Югославский кризис, югославские войны те же, то, что сейчас на Украине лишь ускоренный вариант. Мы, к сожалению, проиграли битву, но войну, надеюсь, не проиграем. На наших ошибках и на нашей судьбе русские выучили урок и мы победим! За победу!".
Событие с памятником на удивление прошло незамеченным российскими и сербскими СМИ. Как тут не кричать вместе с Мунком и Милошевичем, когда одну твою страну порвали и уже почти раздерибанили, а теперь намылились проделать это и с Россией?
 
МненияВладимир СкачкоРоссияЗарубежьеЧибис-МЮгославияСербияСШАГермания
 
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