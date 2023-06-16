https://ukraina.ru/20230616/1047281998.html

"ВСУ пытаются проломить оборону": Пушилин описал обстановку в Артемовске

"ВСУ пытаются проломить оборону": Пушилин описал обстановку в Артемовске - 16.06.2023 Украина.ру

"ВСУ пытаются проломить оборону": Пушилин описал обстановку в Артемовске

Украинские войска пытаются проломить оборону на флангах Артемовска и не дать российским подразделениям продолжить наступление. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает 16 июня РИА Новости

2023-06-16T07:28

2023-06-16T07:28

2023-06-16T07:35

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"Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону (Артемовска - ред.) и не допустить наших наступательных действий следующих, но при этом мы со своей стороны уже и подготовлены лучше, и более слажено взаимодействие между подразделениями, которые находятся на тех направлениях", — отметил Пушилин.Вооруженные силы России предпринимают все меры, чтобы не допустить никакого прорыва и минимизировать, насколько это возможно, обстрелы самого Артемовска, подчеркнул он.Пушилин напомнил, что в процессе освобождения Артемовска военные перерезали основные дороги, по которым снабжалась украинская группировка в городе, но сегодня погода позволяет использовать для этих целей даже поля."При освобождении Артемовска перерезались пути снабжения противника, что и стало одним из важных условий освобождения данного города. Сейчас погодные условия, скажем так, они способствуют переброске резервов в том числе, и именно это сейчас обуславливает достаточно напряженную ситуацию по флангам — как на левом, так и на правом фланге от Артемовска", — добавил Пушилин.При этом ситуация все равно стабилизируется, и российские военные полностью ее контролируют, заключил он.Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска в ночь на 21 мая после более чем 220 дней боевых действий. Президент России Владимир Путин поздравил с этим "Группу Вагнера" и Вооруженные силы.По словам Пушилина, ВСУ продолжают обстреливать город из артиллерии и минометов, применяя в том числе и беспилотные летательные аппараты, чтобы помешать работе Межведомственного штаба по оказанию помощи освобожденным территориям. Глава региона напомнил, что в Артемовске, несмотря на это, уже работают сотрудники МЧС и полиция.

https://ukraina.ru/20230615/1047239650.html

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новые регионы, новости, денис пушилин, днр, всу