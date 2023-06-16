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"ВСУ пытаются проломить оборону": Пушилин описал обстановку в Артемовске
"ВСУ пытаются проломить оборону": Пушилин описал обстановку в Артемовске - 16.06.2023 Украина.ру
"ВСУ пытаются проломить оборону": Пушилин описал обстановку в Артемовске
Украинские войска пытаются проломить оборону на флангах Артемовска и не дать российским подразделениям продолжить наступление. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает 16 июня РИА Новости
2023-06-16T07:28
2023-06-16T07:28
2023-06-16T07:35
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"Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону (Артемовска - ред.) и не допустить наших наступательных действий следующих, но при этом мы со своей стороны уже и подготовлены лучше, и более слажено взаимодействие между подразделениями, которые находятся на тех направлениях", — отметил Пушилин.Вооруженные силы России предпринимают все меры, чтобы не допустить никакого прорыва и минимизировать, насколько это возможно, обстрелы самого Артемовска, подчеркнул он.Пушилин напомнил, что в процессе освобождения Артемовска военные перерезали основные дороги, по которым снабжалась украинская группировка в городе, но сегодня погода позволяет использовать для этих целей даже поля."При освобождении Артемовска перерезались пути снабжения противника, что и стало одним из важных условий освобождения данного города. Сейчас погодные условия, скажем так, они способствуют переброске резервов в том числе, и именно это сейчас обуславливает достаточно напряженную ситуацию по флангам — как на левом, так и на правом фланге от Артемовска", — добавил Пушилин.При этом ситуация все равно стабилизируется, и российские военные полностью ее контролируют, заключил он.Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска в ночь на 21 мая после более чем 220 дней боевых действий. Президент России Владимир Путин поздравил с этим "Группу Вагнера" и Вооруженные силы.По словам Пушилина, ВСУ продолжают обстреливать город из артиллерии и минометов, применяя в том числе и беспилотные летательные аппараты, чтобы помешать работе Межведомственного штаба по оказанию помощи освобожденным территориям. Глава региона напомнил, что в Артемовске, несмотря на это, уже работают сотрудники МЧС и полиция.
https://ukraina.ru/20230615/1047239650.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новые регионы, новости, денис пушилин, днр, всу
"ВСУ пытаются проломить оборону": Пушилин описал обстановку в Артемовске
07:28 16.06.2023 (обновлено: 07:35 16.06.2023)
Украинские войска пытаются проломить оборону на флангах Артемовска и не дать российским подразделениям продолжить наступление. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает 16 июня РИА Новости
"Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону (Артемовска - ред.) и не допустить наших наступательных действий следующих, но при этом мы со своей стороны уже и подготовлены лучше, и более слажено взаимодействие между подразделениями, которые находятся на тех направлениях", — отметил Пушилин.
Вооруженные силы России предпринимают все меры, чтобы не допустить никакого прорыва и минимизировать, насколько это возможно, обстрелы самого Артемовска, подчеркнул он.
Пушилин напомнил, что в процессе освобождения Артемовска военные перерезали основные дороги, по которым снабжалась украинская группировка в городе, но сегодня погода позволяет использовать для этих целей даже поля.
"При освобождении Артемовска перерезались пути снабжения противника, что и стало одним из важных условий освобождения данного города. Сейчас погодные условия, скажем так, они способствуют переброске резервов в том числе, и именно это сейчас обуславливает достаточно напряженную ситуацию по флангам — как на левом, так и на правом фланге от Артемовска", — добавил Пушилин.
При этом ситуация все равно стабилизируется, и российские военные полностью ее контролируют, заключил он.
Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска в ночь на 21 мая после более чем 220 дней боевых действий. Президент России Владимир Путин поздравил с этим "Группу Вагнера" и Вооруженные силы.
По словам Пушилина, ВСУ продолжают обстреливать город из артиллерии и минометов, применяя в том числе и беспилотные летательные аппараты, чтобы помешать работе Межведомственного штаба по оказанию помощи освобожденным территориям. Глава региона напомнил, что в Артемовске, несмотря на это, уже работают сотрудники МЧС и полиция.