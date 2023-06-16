В Офисе Зеленского обсудили снятие Кличко с поста мэра Киева - 16.06.2023 Украина.ру
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В Офисе Зеленского обсудили снятие Кличко с поста мэра Киева
В Офисе Зеленского обсудили снятие Кличко с поста мэра Киева - 16.06.2023 Украина.ру
В Офисе Зеленского обсудили снятие Кличко с поста мэра Киева
Офис Владимира Зеленского провел несколько совещаний по вопросу снятия мэра Киева Виталия Кличко от занимаемой должности на фоне истории с одним из столичных бомбоубежищ, которое было закрыто во время воздушной тревоги. Об этом 15 июня сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в Киевсовете
2023-06-16T07:13
2023-06-16T07:13
виталий кличко
мэр
киев
бомбоубежища
новости
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"Помните, в понедельник президент пообещал в эту пятницу проекты решений – "и по тем, кто ответственен, и по обеспечению надлежащего уровня защиты для людей". Это как раз по поводу Кличко. Но его уже четыре года обещают снять. Возможно, на этот раз опять-таки хотят просто попугать. С другой стороны, в Офисе президента уже состоялось несколько совещаний на эту тему", - говорится в телеграм-канале издания.По данным источника, на пост мэра Киева рассматриваются такие кандидатуры: экс-глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, бывший куратор проекта офиса Зеленского "Большая стройка" Юрий Голик, министр стратегической промышленности Александр Камышин.Ранее на сайте Зеленского появилась электронная петиция с требованием отстранить мэра Киева от занимаемой должности из-за истории с одним из столичных бомбоубежищ, которое было закрыто во время воздушной тревоги.Ранее в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений.
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виталий кличко, мэр, киев, бомбоубежища, новости
Виталий Кличко, мэр, Киев, бомбоубежища, Новости

В Офисе Зеленского обсудили снятие Кличко с поста мэра Киева

07:13 16.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
- РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
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Офис Владимира Зеленского провел несколько совещаний по вопросу снятия мэра Киева Виталия Кличко от занимаемой должности на фоне истории с одним из столичных бомбоубежищ, которое было закрыто во время воздушной тревоги. Об этом 15 июня сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в Киевсовете
"Помните, в понедельник президент пообещал в эту пятницу проекты решений – "и по тем, кто ответственен, и по обеспечению надлежащего уровня защиты для людей". Это как раз по поводу Кличко. Но его уже четыре года обещают снять. Возможно, на этот раз опять-таки хотят просто попугать. С другой стороны, в Офисе президента уже состоялось несколько совещаний на эту тему", - говорится в телеграм-канале издания.
По данным источника, на пост мэра Киева рассматриваются такие кандидатуры: экс-глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, бывший куратор проекта офиса Зеленского "Большая стройка" Юрий Голик, министр стратегической промышленности Александр Камышин.

"Правда, отставка Кличко ему с чисто политической точки зрения скорее пойдет в плюс, чем в минус. Автоматически выводит его на роль одного из лидеров оппозиции. В то время как на Банковой, наоборот, стоит задача обнулить его политические перспективы на общенациональном уровне", - подчеркнул источник.

Ранее на сайте Зеленского появилась электронная петиция с требованием отстранить мэра Киева от занимаемой должности из-за истории с одним из столичных бомбоубежищ, которое было закрыто во время воздушной тревоги.
Ранее в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений.
- РИА Новости, 1920, 09.06.2023
9 июня, 12:32
Киевские чиновники разворовывали деньги на ремонте бомбоубежищ – прокуратураСотрудники Голосеевской районной городской администрации (РГА) Киева сфальсифицировали тендер на капитальный ремонт укрытий, сообщает 9 июня пресс-служба столичной прокуратуры
 
Виталий КличкомэрКиевбомбоубежищаНовости
 
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