https://ukraina.ru/20230616/1047281864.html

В Офисе Зеленского обсудили снятие Кличко с поста мэра Киева

В Офисе Зеленского обсудили снятие Кличко с поста мэра Киева - 16.06.2023 Украина.ру

В Офисе Зеленского обсудили снятие Кличко с поста мэра Киева

Офис Владимира Зеленского провел несколько совещаний по вопросу снятия мэра Киева Виталия Кличко от занимаемой должности на фоне истории с одним из столичных бомбоубежищ, которое было закрыто во время воздушной тревоги. Об этом 15 июня сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в Киевсовете

2023-06-16T07:13

2023-06-16T07:13

2023-06-16T07:13

виталий кличко

мэр

киев

бомбоубежища

новости

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"Помните, в понедельник президент пообещал в эту пятницу проекты решений – "и по тем, кто ответственен, и по обеспечению надлежащего уровня защиты для людей". Это как раз по поводу Кличко. Но его уже четыре года обещают снять. Возможно, на этот раз опять-таки хотят просто попугать. С другой стороны, в Офисе президента уже состоялось несколько совещаний на эту тему", - говорится в телеграм-канале издания.По данным источника, на пост мэра Киева рассматриваются такие кандидатуры: экс-глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, бывший куратор проекта офиса Зеленского "Большая стройка" Юрий Голик, министр стратегической промышленности Александр Камышин.Ранее на сайте Зеленского появилась электронная петиция с требованием отстранить мэра Киева от занимаемой должности из-за истории с одним из столичных бомбоубежищ, которое было закрыто во время воздушной тревоги.Ранее в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений.

https://ukraina.ru/20230609/1047065586.html

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виталий кличко, мэр, киев, бомбоубежища, новости