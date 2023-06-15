https://ukraina.ru/20230615/1047264948.html

Что будет, если Украина начнёт тянуть время: Ищенко о летней кампании. ВИДЕО

Что будет, если Украина начнёт тянуть время: Ищенко о летней кампании. ВИДЕО - 15.06.2023 Украина.ру

Что будет, если Украина начнёт тянуть время: Ищенко о летней кампании. ВИДЕО

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге рассказал о выгодных для России продвижениях ВСУ и о том, что стало понятно в процессе украинского наступления

2023-06-15T15:37

2023-06-15T15:37

2023-06-15T15:38

ростислав ищенко

всу

наступление

спецоперация

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0f/1047264827_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f63347f18638773f7502272fd16b65a7.jpg.webp

ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ростислав ищенко, всу, наступление, спецоперация, сво, видео