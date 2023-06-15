https://ukraina.ru/20230615/1047264365.html

Украина не согласна с мнением Запада о том, как должно выглядеть наступление ВСУ

Украина не согласна с мнением Запада о том, как должно выглядеть наступление ВСУ - 15.06.2023 Украина.ру

Украина не согласна с мнением Запада о том, как должно выглядеть наступление ВСУ

Запад требует от Украины немедленного начала наступления и успехов на фронте, но украинское командование не хочет совершать поспешных шагов, которые могут привести к большим потерям и ослабить поток западной помощи, сообщило издание Politico 15 июня со ссылкой на слова неназванного высокопоставленного офицера ВСУ

2023-06-15T15:33

2023-06-15T15:33

2023-06-15T15:33

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Кураторы Украины хотят увидеть успех украинских войск на фронте здесь и сейчас, а президент страны Владимир Зеленский и его команда, в свою очередь, пытались выпросить у них больше времени на подготовку военных к этому, отметили в Politico.Ранее президент России Владимир Путин на заседании совета глав правительств стран СНГ заявил, что наступление ВСУ уже началось, так как они подтянули к фронту большое количество резервов.При этом, они несут большие потери в личной силе и военной технике, отметил глава российского государства.В свою очередь, власти Украины запретили местным СМИ информировать о наступлении ВСУ, чтобы не вызывать негативной реакции у общества по поводу провалов на фронте.Тем не менее, советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк считает, что наступление ВСУ, по его мнению, ещё не началось, а атаки украинских войск на позиции ВС РФ – это якобы попытки прощупать российскую оборону.Американские СМИ также сообщали о том, что наступление ВСУ уже началось, но успеха в ходе этого украинские войска не достигли.

https://ukraina.ru/20230614/1047230586.html

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новости, украина, сша, наступление, всу, вс рф