Украина не согласна с мнением Запада о том, как должно выглядеть наступление ВСУ - 15.06.2023 Украина.ру
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Украина не согласна с мнением Запада о том, как должно выглядеть наступление ВСУ
Украина не согласна с мнением Запада о том, как должно выглядеть наступление ВСУ - 15.06.2023 Украина.ру
Украина не согласна с мнением Запада о том, как должно выглядеть наступление ВСУ
Запад требует от Украины немедленного начала наступления и успехов на фронте, но украинское командование не хочет совершать поспешных шагов, которые могут привести к большим потерям и ослабить поток западной помощи, сообщило издание Politico 15 июня со ссылкой на слова неназванного высокопоставленного офицера ВСУ
2023-06-15T15:33
2023-06-15T15:33
новости
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Кураторы Украины хотят увидеть успех украинских войск на фронте здесь и сейчас, а президент страны Владимир Зеленский и его команда, в свою очередь, пытались выпросить у них больше времени на подготовку военных к этому, отметили в Politico.Ранее президент России Владимир Путин на заседании совета глав правительств стран СНГ заявил, что наступление ВСУ уже началось, так как они подтянули к фронту большое количество резервов.При этом, они несут большие потери в личной силе и военной технике, отметил глава российского государства.В свою очередь, власти Украины запретили местным СМИ информировать о наступлении ВСУ, чтобы не вызывать негативной реакции у общества по поводу провалов на фронте.Тем не менее, советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк считает, что наступление ВСУ, по его мнению, ещё не началось, а атаки украинских войск на позиции ВС РФ – это якобы попытки прощупать российскую оборону.Американские СМИ также сообщали о том, что наступление ВСУ уже началось, но успеха в ходе этого украинские войска не достигли.
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новости, украина, сша, наступление, всу, вс рф
Новости, Украина, США, наступление, ВСУ, ВС РФ

Украина не согласна с мнением Запада о том, как должно выглядеть наступление ВСУ

15:33 15.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Запад требует от Украины немедленного начала наступления и успехов на фронте, но украинское командование не хочет совершать поспешных шагов, которые могут привести к большим потерям и ослабить поток западной помощи, сообщило издание Politico 15 июня со ссылкой на слова неназванного высокопоставленного офицера ВСУ

"Украинские войска должны как следует продумать своё наступление. Вооружённые силы России тщательно готовились к этому, а их оборонительные сооружения представляют большую проблему для ВСУ, поэтому они не могут позволить себе значительные потери в личном составе и военной технике. Атака должна быть постепенной", – говорится в статье.

Кураторы Украины хотят увидеть успех украинских войск на фронте здесь и сейчас, а президент страны Владимир Зеленский и его команда, в свою очередь, пытались выпросить у них больше времени на подготовку военных к этому, отметили в Politico.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании совета глав правительств стран СНГ заявил, что наступление ВСУ уже началось, так как они подтянули к фронту большое количество резервов.
При этом, они несут большие потери в личной силе и военной технике, отметил глава российского государства.
В свою очередь, власти Украины запретили местным СМИ информировать о наступлении ВСУ, чтобы не вызывать негативной реакции у общества по поводу провалов на фронте.
Тем не менее, советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк считает, что наступление ВСУ, по его мнению, ещё не началось, а атаки украинских войск на позиции ВС РФ – это якобы попытки прощупать российскую оборону.
Американские СМИ также сообщали о том, что наступление ВСУ уже началось, но успеха в ходе этого украинские войска не достигли.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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