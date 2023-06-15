Президент Алжира хочет ускорить вступление страны в БРИКС - 15.06.2023 Украина.ру
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Президент Алжира хочет ускорить вступление страны в БРИКС
Президент Алжира хочет ускорить вступление страны в БРИКС - 15.06.2023 Украина.ру
Президент Алжира хочет ускорить вступление страны в БРИКС
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле 15 июня предложил ускорить вступление своей страны в группу БРИКС
2023-06-15T14:59
2023-06-15T15:19
брикс
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алжир
зарубежье
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президент
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"Необходимо, чтобы мы ускорили процесс и мы входили в группу БРИКС", - сказал Теббун.Он также отметил, что нужно работать над тем, чтобы уменьшить зависимость от доллара и евро.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран.
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брикс, новости, алжир, зарубежье, россия, президент
БРИКС, Новости, Алжир, Зарубежье, Россия, президент

Президент Алжира хочет ускорить вступление страны в БРИКС

14:59 15.06.2023 (обновлено: 15:19 15.06.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном
Президент РФ В. Путин провел встречу с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном
© POOL
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Президент Алжира Абдельмаджид Теббун на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле 15 июня предложил ускорить вступление своей страны в группу БРИКС
"Необходимо, чтобы мы ускорили процесс и мы входили в группу БРИКС", - сказал Теббун.
Он также отметил, что нужно работать над тем, чтобы уменьшить зависимость от доллара и евро.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран.
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В Кремле уверены, что отталкивать желающих вступить в БРИКС нерациональноВ настоящее время появилось много желающих вступить в БРИКС, которых нельзя отталкивать, но важно чтобы объединение продолжало работать консолидировано, тема нуждается в серьезной проработке, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков 14 июня
 
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