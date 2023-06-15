https://ukraina.ru/20230615/1047262421.html

Президент Алжира хочет ускорить вступление страны в БРИКС

Президент Алжира хочет ускорить вступление страны в БРИКС - 15.06.2023 Украина.ру

Президент Алжира хочет ускорить вступление страны в БРИКС

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле 15 июня предложил ускорить вступление своей страны в группу БРИКС

2023-06-15T14:59

2023-06-15T14:59

2023-06-15T15:19

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"Необходимо, чтобы мы ускорили процесс и мы входили в группу БРИКС", - сказал Теббун.Он также отметил, что нужно работать над тем, чтобы уменьшить зависимость от доллара и евро.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран.

https://ukraina.ru/20230614/1047225642.html

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брикс, новости, алжир, зарубежье, россия, президент